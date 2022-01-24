10 примеров того, как режиссеры дали зрителям ворох подсказок, а мы опять все проморгали

Находить скрытые детали в фильмах — наслаждение для истинного киномана. Поэтому часто создатели картины вступают с публикой в игру: прячут пасхалки или намеки на дальнейшее развитие сюжета. Но вовремя заметить их и оценить могут только внимательные зрители.

Например, в «Игре в кальмара» можно было легко предсказать главный сюжетный ход. А в завязке «Круэллы» скрыто указание на то, что случится с героиней в дальнейшем. Мы в AdMe.ru разобрали самые любопытные подсказки, спрятанные в наших любимых фильмах и сериалах.

Имена в сериале «Игра в кальмара»

Как предполагает пользовательница TikTok, перевод имени главного персонажа Сон Ки Хуна включает в себя такие слова, как «мудрый поступок» и «заслуженное звание». При первом знакомстве мы узнаем, что он инфантильный, безвольный и азартный человек, накопивший большие долги. Но к концу сериала Сон Ки Хун начинает больше соответствовать своему имени, трансформируясь из бестолкового шофера в настоящего героя. Старик под номером 001 в игре — О Иль Нам — оказывается ее создателем. Сценаристы сразу намекнули, кто он такой. Ведь имя героя переводится буквально как «человек номер один», что соответствует и его порядковому номеру в игре, и его статусу.

Задний план в фильме «Не смотрите наверх»

В тот момент, когда герои впервые решают обратиться к СМИ за помощью, они проходят мимо промоутера, одетого в костюм динозавра. Именно в этой сцене Кейт говорит своему бойфренду: «Комета размером больше астероида, уничтожившего динозавров, летит на Землю». Таким образом режиссер дал визуальный намек на катастрофу, которая случится в финале. Кроме того, создатель картины хотел напомнить зрителям о реальной проблеме — изменении климата на Земле.

Бирки на одежде в ленте «Спенсер»

Каждый наряд принцессы Дианы прибывает в Сандрингемский дворец с биркой, на которой прописано, куда она его должна надеть: в церковь, на рождественский ужин и так далее. Так зрители узнают, что мельчайшие детали костюма Дианы были предварительно выбраны, одобрены и проконтролированы другими. Кроме того, на каждом ярлыке есть надпись P.O.W., что обозначает «принцесса Уэльская» (Princess of Wales). Но эта аббревиатура также может подчеркивать и то, как Диана будет чувствовать себя на протяжении всего фильма — пленницей в королевской семье (P можно расшифровать как prisoner — «пленница»).

Имя и кольцо в триллере «Прошлой ночью в Сохо»

Это фильм — яркий пример того, как сценаристы слили финал в самом начале. В первый раз, когда мисс Коллинз, домовладелица, разговаривает со своей будущей квартиранткой, она представляется Александрой. Это важная подсказка, поскольку немного позже выясняется, что настоящее имя Сэнди — девушки, чью судьбу пытается узнать главная героиня, — тоже Александра. Еще более очевидная подсказка — приметное кольцо Сэнди. Его же можно разглядеть и на пальце у домовладелицы.



Имя в мультфильме «Король Лев»

Главного антагониста мультфильма «Король Лев» зовут Шрам. Но на самом деле это кличка, которую он получил за свой внешний вид. Настоящее имя Шрама, данное ему при рождении, — Така. С суахили оно переводится как «отброс» и предсказывает судьбу злобного героя.

Синие очки и кот в картине «Матрица: Воскрешение»

Психоаналитик Нео, который оказывается Архитектором Матрицы, носит очки в синей оправе. В некотором роде они действуют как его личная голубая таблетка: Архитектор видит созданный им искусственный мир. На то, что этот персонаж таит в себе опасность, намекает и его черный кот по кличке Дежавю: повторное его появление в 1-й части франшизы было признаком сбоя в Матрице.

Быки в «Дюне»

В начале фильма в кадре появляются фигурка матадора и голова быка. Это семейные реликвии. Как объясняется зрителям, отец герцога Лето был матадором и во время корриды с ним произошел несчастный случай. Поэтому в ленте бык выступает предвестником несчастья. Именно на голову быка под потолком собственной столовой смотрит герцог Лето перед своим последним диалогом с главным врагом — бароном Харконненом.

Указание на судьбу в «Круэлле»

В начале фильма Эстелла смотрит по телевизору кино Альфреда Хичкока «Спасательная шлюпка». В кадре актриса разражается истерическим смехом, потеряв все, что ценила в жизни. Так же на происходящие события позже отреагирует Эстелла. Кстати, именно исполнительница роли в «Спасательной шлюпке» вдохновляла мультипликаторов при создании образа Круэллы в диснеевском мультике. Еще одной деталью режиссер намекнул на будущее героини. Эстелла носит бейджик с именем Норма. Это отсылка к персонажу триллера Хичкока «Психо». Так звали властную мать Нормана Бейтса, под влиянием которой у него началось раздвоение личности. По-видимому, создатель ленты подсказывает, какая судьба ждет Эстеллу, когда личность Круэллы подавит ее светлое начало.

Указание на главного злодея в сериале «Мейр из Исттауна»

Личность преступника в заключительной серии потрясла многих зрителей. Однако, оглядываясь назад, можно найти одну подсказку, указывающую на то, кем он окажется. Когда Мейр ехала по Исттауну, ее глаза задержались на желтой табличке с надписью: «Смотрите за детьми».

Свадебное платье в «Доме Гуччи»

Cвадебное платье Патриции Реджани в реальной жизни было немного скромнее, чем то, что надела в фильме Леди Гага. Но отчасти этот наряд с большим декольте и кружевами сразу смог продемонстрировать зрителям, незнакомым с историей, насколько Патриция далека от того, чтобы соответствовать дому Gucci с точки зрения вкуса и быть частью этой семьи.