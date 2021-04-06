10 примеров того, как кинематограф влияет на массовую культуру и жизнь человека

Мы особенно не задумываемся, а ведь кино довольно сильно влияет на общество и массовую культуру. К примеру, после роста популярности сериала «Друзья» модной стала прическа «как у Рэйчел». После показа по Центральному телевидению СССР бразильского сериала «Рабыня Изаура» словом «фазенда» у нас стали называть садовые участки и дачи. А осенью 2020 года весь мир с головой увлекся игрой в шахматы, и все благодаря одному успешному сериалу от Netflix.

Мы в AdMe.ru решили выяснить, какие еще фильмы и мультфильмы ощутимо повлияли на реальный мир.

Ход королевы (2020)

Осенью 2020 года, после выхода сериала «Ход королевы» от Netflix, во всем мире очень сильно вырос интерес к шахматам. Так, издание The New York Times сравнило увлечение этой игрой с шахматной манией, развившейся после того, как в 1972 году Бобби Фишер победил Бориса Спасского и стал чемпионом мира. К примеру, продажи шахматных наборов компании Goliath Games увеличились более чем на 1 000 %. А показатели торговли книгами о шахматах выросли более чем на 600 %. Сайт Chess.com сообщает о появлении нескольких миллионов новых пользователей с момента выхода 1-й серии. Интересно, что женщины чаще регистрировались на Chess.com, чем мужчины. Инструкторы по шахматам заявили, что спрос на уроки шахматной игры также значительно вырос.

Паразиты (2019)

Южнокорейский фильм, получивший «Золотую пальмовую ветвь» 72-го Каннского кинофестиваля, премию «Оскар» и десятки других наград, обнажил некоторые социальные проблемы, существующие в Южной Корее: раскол между богатыми и бедными, а также ущербность существования таких типов жилья, как банджиха (полуподвальные малогабаритные квартиры). Вскоре после выхода «Паразитов» власти Сеула объявили, что запустят программу ремонта в общей сложности 1 500 подвальных квартир, выделив на семью до 3,2 млн вон. Эти деньги предлагается использовать для улучшения систем отопления, замены полов, установки кондиционеров, осушителей, вентиляторов, новых окон и пожарной сигнализации.

В поисках Немо (2003)

После выхода мультфильма в мире значительно вырос спрос на рыбу-клоуна. И это несмотря на то, что основная идея анимационной ленты сосредоточена на охране коралловых рыб и противодействии помещению их в стеклянные тюрьмы. Так, по данным фонда «Спасение Немо», более 1 млн рыб-клоунов ежегодно вылавливается с рифов для содержания в домашних аквариумах. В некоторых областях океана происходит локальное вымирание этого вида рыб.

101 далматинец (1996)

После выхода фильма «101 далматинец» американцы стали в массовом порядке импульсивно покупать для своих детей щенков породы далматин. Но, будучи плохо подготовленными к уходу за относительно сложной породой, многие владельцы в итоге отказались от животных. Эти собаки были подвергнуты эвтаназии или оказались в приютах. Только через год после премьеры фильма количество далматинцев в приютах увеличилось на 300 %. Кстати, то же самое происходило после выхода сериала «Лесси» и фильма «Бетховен». Собаки породы колли и сенбернар стали невероятно популярны и востребованы среди любителей домашних животных.

Гарри Поттер и философский камень (2001)

После того как в кинотеатрах был показан первый фильм о Гарри Поттере, в некоторых странах стали намного чаще продавать сов. Так, на птичьих рынках Явы, Бали, Индонезии на продажу были выставлены сотни пойманных птиц. Хотя раньше на этих рынках они предлагались совсем в небольшом количестве. Общая популярность сов в качестве домашних животных в Индонезии выросла до такой степени, что это может поставить под угрозу сохранение некоторых из немногочисленных видов.

Послезавтра (2004)

Эта апокалиптическая картина режиссера Роланда Эммериха рассказывает о глобальном потеплении и его последствиях. И хотя с научной точки зрения фильм нельзя назвать точным, он значительно повлиял на сознание широкой публики. Как показал опрос, 83 % кинозрителей заявили, что стали чувствовать глубокую обеспокоенность глобальным потеплением.

Двойная порция (2004)

Этот документальный фильм снял независимый режиссер Морган Сперлок, который также исполнил главную роль. Картина рассказывает об эксперименте, который сам Сперлок провел на себе: он в течение 30 дней 3 раза в день питался только в McDonald’s. В итоге он набрал 11,1 кг, стал испытывать перепады настроения. Не прошло и 2 месяцев после показа фильма, как McDonald’s начал постепенно удалять из меню порции блюд размера super size. И хотя представитель компании заявил, что данное решение никак не было связано с фильмом, это кажется маловероятным, учитывая все обстоятельства.

Матрица (1999)

Вышедший больше 20 лет назад фильм оказал серьезное влияние не только на мировую киноиндустрию в целом, но и на мир моды. Знаменитые модельеры, будто сговорившись, посвящали блокбастеру свои новые коллекции. И самое интересное, что длинные кожаные плащи и узкие темные очки, как в фильме «Матрица», до сих пор можно встретить на подиумах и за их пределами. К примеру, на фото выше (справа) запечатлена супермодель Джиджи Хадид и ее бойфренд, британский певец Зейн Малик. Снимок сделан в начале 2018 года.

Бойцовский клуб (1999)

Эта криминальная драма режиссера Дэвида Финчера рассказывает о человеке, который разочаровался в своей скучной обычной жизни и присоединился к подпольному бойцовскому клубу. После показа фильма в кинотеатрах во многих странах стали появляться настоящие бойцовские клубы. Жестокие мероприятия до сих пор нелегальны, но все равно привлекают как бойцов, так и зрителей, в том числе миллионеров.

Филадельфия (1993)

Еще в 1980-х годах многие люди в целом ничего не знали про СПИД, испытывали страх при его упоминании и открыто проявляли неприязнь к носителям болезни. Ситуация изменилась в 1993 году, после выхода фильма «Филадельфия». Напомним, картина рассказывает о молодом юристе, которого уволила его фирма после того, как мужчина обнаружил, что у него СПИД. Это был первый голливудский фильм, посвященный проблеме СПИДа. «Филадельфия» помогла изменить мнение в обществе об этой болезни и уменьшить неприязнь к людям со СПИДом.