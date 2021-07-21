10 примеров того, как актер может загубить персонажа своей игрой или сделать его культовым

Кинематографисты часто переосмысливают образы известных литературных героев, персонажей комиксов и культовых личностей, предлагая свое видение уже существующих историй. А зрители и критики потом долго спорят, какая версия получилась наиболее выигрышной.

Мы в AdMe.ru обожаем кино и всегда с любопытством наблюдаем за тем, как разные актеры и актрисы раскрывают образ одного и того же героя. И предлагаем вместе разобраться, кому из звезд лучше удались роли популярных киноперсонажей.

1. Белоснежка

Белоснежка в исполнении звезды сериала «Тайны Смолвиля» Кристин Кройк («Белоснежка», 2001) получилась кроткой и даже слишком наивной. Несмотря на то что роль не принесла актрисе особенного признания, она все же стала большим толчком в карьере девушки. В комедийной версии сказки с участием Лили Коллинз («Белоснежка: Месть гномов», 2012) мы увидели прекрасную дочь короля невинной, но в то же время живой и деятельной. Актрисе удалось по-новому раскрыть образ персонажа, сделав всем известную героиню решительной бунтаркой. А вот игра Кристен Стюарт («Белоснежка и охотник», 2012) вызвала немало критики. Одни сочли актрису неподходящей на эту роль априори, другие сошлись во мнении, что звезду «Сумерек» затмили коллеги, в частности обворожительная Шарлиз Терон в образе злой королевы. А третьим не хватило «химии» между Белоснежкой и охотником. В общем, образ получился никакой. Но это не помешало фильму собрать $ 396 млн в прокате. Примечательно, что сиквел картины, выпущенный в 2016 году уже без участия Стюарт, не имел такого успеха.

2. Зорро

Образ «героя в маске», приходящего на помощь нуждающимся жителям Новой Испании, появлялся в кинематографе многократно. А одними из самых ярких перевоплощений в Зорро на экране стали версии Алена Делона («Зорро», 1975) и Антонио Бандераса («Маска Зорро», 1998; «Легенда Зорро», 2005). Роль «южноамериканского Робин Гуда» хотя и была довольно непривычной для Алена Делона, но удалась ему на славу. К тому времени за актером уже закрепилось амплуа вечного героя-любовника, и участие в спагетти-вестерне раскрыло его талант по-новому. В 1992 году Стивен Спилберг решил вернуть к жизни легендарного персонажа и заприметил на главную роль будущей картины тогда еще малоизвестного испанского актера Антонио Бандераса. Как позже рассказал Бандерас в одном из своих интервью, Спилберг предложил ему роль в 1994 году на ежегодной вечеринке Элтона Джона — афтепати «Оскара». Актер тогда представлял фильм «Филадельфия», в котором сыграл второстепенную роль, и с радостью согласился.

3. Миссис де Винтер

Роман английской писательницы Дафны Дюморье вдохновил многих режиссеров, в том числе мастера саспенса Альфреда Хичкока. С его легкой руки в свое время в Ребекку перевоплотилась голливудская актриса Джоан Фонтейн («Ребекка», 1940). А в 2020 году Netflix выпустил одноименный фильм с британской актрисой Лили Джеймс в главной роли. Чтобы заполучить роль, Джоан пришлось пройти утомительные 6-месячные пробы. Но игра стоила свеч. Картина получила восторженные отзывы, став поворотным моментом в карьере и Хичкока, и Фонтейн. Несмотря на то что свежая экранизация «Ребекки» получила в основном средние и даже низкие оценки, игра Лили Джеймс была воспринята критиками положительно.

4. Сара Коннор

Участие в первой части «Терминатора» — истории о противостоянии человека и робота — принесло Линде Хэмилтон мировое признание. А роль в продолжении картины, которое, кстати, имело куда больший успех, нежели первая часть, вывела актрису в ранг звезд первой величины. При бюджете в $ 100 млн «Терминатор-2» собрал в прокате $ 520,9 млн, установив несколько рекордов. Сериал «Терминатор: Битва за будущее» с участием Лины Хиди, транслируемый в 2008–2009 годах, получил весьма положительные отзывы. Критики отметили не только превосходное техническое исполнение, но и игру актеров, в том числе Лины, которой удалось мастерски передать суровую, находчивую, но в то же время меланхоличную и уязвимую натуру Сары Коннор. А вот перезапуском франшизы с участием Эмилии Кларк под названием «Терминатор: Генезис», который, кстати, собрал приличную кассу, критики остались недовольны. Они назвали фильм «запутанным, ничем непримечательным и лишенным всякой глубины».

5. Эвелин Карнахан

После успеха первых 2 частей трилогии «Мумия» (1999 и 2001) было решено снять продолжение захватывающей истории о проклятии древней гробницы. Создателям удалось заполучить в проект Брендана Фрейзера, а вот Рэйчел Вайс от предложения отказалась из-за слишком плотного графика. На смену ей пришла Мария Белло. И хотя «Мумия: Гробница императора драконов» собрала в прокате чуть более $ 401 млн, тем не менее зрители остались недовольны фильмом. Главное, на что сетовали преданные фанаты, — это полное отсутствие «химии» у главных героев, чего нельзя было сказать о паре Фрейзер — Вайс: между ними страсть была такая, аж искры летели.

6. Милдред Рэтчед

Образ медсестры Милдред Рэтчед из романа «Пролетая над гнездом кукушки» в кино показывали 2 актрисы: Луиза Флетчер в одноименном фильме 1975 года и Сара Полсон в сериале «Рэтчед», вышедшем на экраны в 2020 году. Безжалостная, хладнокровная, действующая как отточенный механизм Рэтчед в исполнении Луизы Флетчер вошла в историю как одна из самых устрашающих злодеек в кино. Зло от ее героини исходит не физически, все гораздо глубже: она ловкий манипулятор, морально уничтожающий оппонента без лишних слов. За работу в фильме Милоша Формана кинозвезда получила «Оскар», «Золотой глобус» и премию BAFTA, став третьей в истории актрисой (после Одри Хепберн и Лайзы Миннелли), удостоившейся за одну роль сразу 3 престижных наград. В сериале Netflix, который является своего рода приквелом к культовому фильму, мы видим путь становления Милдред Рэтчед из ангела милосердия в отъявленную злодейку. Создатели проекта и Сара Полсон сделали героиню более понятной для зрителя, показав не только ее отрицательную, но и «человечную» сторону.

7. Кларисса Старлинг

Фильм «Молчание ягнят» (1991) с Джоди Фостер в главной роли удостоился сразу 5 основных «Оскаров»: за лучший фильм, режиссуру, актера, актрису и сценарий. Немаловажную роль в успехе картины сыграло виртуозное взаимодействие Хопкинса и Фостер на экране, играющих в кошки-мышки на протяжении всего фильма. Превзойти эту игру было бы весьма сложно. Но спустя 10 лет заменить Джоди Фостер в роли Клариссы осмелилась Джулианна Мур («Ганнибал», 2001). Ее героиня, в отличие от молодого идеалиста в исполнении Фостер, получилась более сухой, циничной и замкнутой. А фильм получил неоднозначные отзывы. Многие сочли, что актрисе так и не удалось сделать роль своей. Также Мур подверглась критике из-за неубедительного южного акцента. В 2021 году эстафету переняла Ребекка Бридс, сыгравшая главную роль в сериале «Кларисса». В новом проекте центральная роль отведена агенту Старлинг, ее личным страхам и скелетам в шкафу.

8. Сесиль де Воланж

Роль воспитанницы монастыря, богатой наследницы Сесиль де Воланж в экранизации романа Шодерло де Лакло «Опасные связи» (1988) стала поворотной в карьере Умы Турман и принесла ей множество лестных отзывов. 18-летняя актриса была максимально естественна и донельзя хороша в образе непорочной героини. Но самое главное — она прекрасно вписалась в звездный ансамбль фильма, достойно проявив себя в компании Джона Малковича, Гленн Клоуз и Мишель Пфайффер. Год спустя образ девственной Сесиль в фильме «Вальмон» (1989) вызвалась воплотить Файруза Балк. И несмотря на то что главную роль в ленте сыграл Колин Ферт, а режиссером выступил обладатель 2 «Оскаров» Милош Форман, создателям не удалось повторить успех «Опасных связей». Работа получила сдержанные и даже отрицательные отзывы, а газета The Washington Post назвала картину «озорной костюмированной драмой». В современной адаптации романа под названием «Жестокие игры» (1999) Сесиль сыграла Сельма Блэр. Картина имела кассовый успех, а неоднозначные оценки со стороны критиков не помешали фильму завоевать симпатии зрителей и стать культовым.

9. Энн Эллиот

Образ остиновской Энн Эллиот в кино показали 4 актрисы. Среди них Аманда Рут и Салли Хокинс («Доводы рассудка», 1995 и 2007). Фильм 1995 года изначально снимался для британской и американской аудитории, но был настолько тепло воспринят публикой, что картину показали в других странах. Восторженно отозвались о работе и кинокритики, высоко оценившие тонкую игру Аманды Рут. А вот ремейк 2007 года, несмотря на теплый отклик зрителей, получил неоднозначные отзывы со стороны критиков. Разошлись мнения и относительно игры Салли Хокинс. Скоро нас ожидает современная версия этой истории. Netflix объявил о съемках киноадаптации романа с Дакотой Джонсон в главной роли. Для звезды ленты «Пятьдесят оттенков серого» эта работа станет первой в подобном амплуа. И хотя внешность актрисы далека от той, что описана в произведении, первые фотографии со съемок внушают нам уверенность, что в скором времени мы увидим яркую экранизацию.

10. Эдвард Каллен

Эдварда Каллена в исполнении Роберта Паттинсона видели все. Роль в культовых «Сумерках» (2008, 2009, 2010, 2011 и 2012) хотя и стала прорывной для актера, но сыграла с ним злую шутку: Паттинсону понадобилось несколько лет, чтобы избавиться от образа слащавого вампира. Как бы то ни было, сегодня уже сложно представить кого-то другого на его месте: настолько он органичен в этой роли. Но в 2010 году зрители получили возможность увидеть нового Эдварда, только теперь уже с фамилией Саллен, в низкобюджетной пародии «Вампирский засос» (2010). Роль исполнил актер Мэтт Лантер, а его игру смогли оценить лишь единицы. Критики разнесли фильм в пух и прах. Но вот зрители охотно шли в кинотеатры, чтобы его посмотреть. В итоге лента собрала неплохую кассу: немногим более $ 80 млн в мировом прокате.