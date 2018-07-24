10 примеров скрытой рекламы в кино, когда так и хочется сказать создателям: «Упс, ребята, заметно!»

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По статистике, лишь 10 % зрителей смотрят телевизионную рекламу. «А что, если показывать ее не отдельно на каналах, а прямо внутри полнометражных фильмов? Это же гениально!» — подумали мировые бренды и изобрели такое явление, как продакт-плейсмент, или, грубо говоря, скрытую рекламу. Обычно она еле заметна, но действует идеально: если Джеймс Бонд будет спасать мир в очках марки Х, продажи этой марки Х вырастут в разы. Вообще это целое искусство, за которое даже вручают ежегодную премию Brandcameo Product Placement Awards. Но создатели такого искусства порой могут слегка переборщить и испортить все так, что любой зритель будет за километр обходить показанные бренды.

AdMe.ru собрал именно такие случаи киношной рекламы, когда очень хочется подвести продюсера к экрану и попросить больше так не делать.

Для начала перед вами грамотный продакт-плейсмент

А теперь поехали!

«Супермен-2» и драка в грузовике Marlboro

Согласитесь, что огроменный фургон Marlboro, который вдруг оказался рядом с героями и пожертвовал собой ради сцены драки, не выглядит просто проезжающим мимо? Но это еще не все: потом Супермен эпично выкидывает генерала Зода прямиком на билборд с Coca-Сola.

«Трансформеры: Эпоха истребления»

По фильмам Майкла Бэя можно изучать само явление кинорекламы. Мы, конечно, учитываем, что его блокбастеры требуют невероятного финансирования, поэтому ему многое простительно. Но когда обычная мегасубстанция, которая может превратиться во все, что только пожелаешь, вдруг превращается... превращается... в элегантный динамик Beats Pill — это уже даже не автобот на фоне безобидной рекламы Oreo, знаете ли.

«Флинтстоуны» и ненавязчивая реклама Winston

В одной из серий американского анимационного сериала «Флинтстоуны» герои, будучи некурящими, да и вообще первобытными людьми, нехило прорекламировали сигареты Winston. Несмотря на то что все получилось довольно забавно и иронично, создателей сериала упрекнули в недозволительной теме даже для своего саркастичного формата, отчего сценаристы быстро реабилитировались и заменили сигареты на пиво.

«Мир юрского периода», или как прорекламировать не менее 50 брендов одновременно

Что ни машина, то Merсedes, что ни гаджет, то Samsung. Посмотрите наверх — даже тренировочный центр рапторов разработал Samsung. В интернете есть даже трейлер фильма, который называется не «Мир юрского периода», а «Мир продакт-плейсмента». Реклама будто силой втиснулась буквально в каждый кадр этого фильма, вглядитесь, например, в этот план:

«Афера Томаса Крауна» в афере Pepsi

«Афера Томаса Крауна» — яркий пример того, что рекламщики влезли в проект без сценаристов. В середине серьезного разговора главная героиня резко встает — будто на рекламную паузу — и подходит к автомату с газированным напитком, который очень напоминает одну известную компанию... И будто совершенно невзначай начинает наигранно пить и трясти перед камерой баночкой.

«Черепашки-ниндзя» и Pizza Hut

Вообще черепашки всегда рекламировали пиццу. И это был, знаете ли, хороший ход. Но рекламная речь о вкусах, которую выдал Сплинтер в экранизации 2014 года, заставила прикрыть лицо рукой и помотать головой даже истинных фанатов Pizza Hut и самих черепашек.

«Я, робот» и Converse

Кеды Converse отлично вписываются в образ главного героя. Но все же излишнее к ним внимание со стороны окружающих и практически рекламные слоганы из уст его обладателя слегка смущают. Но Уилл Смит — все равно красавчик!

Болливуд — жемчужина продакт-плейсмента

Вот умеют в Болливуде скрывать рекламу в фильмах! Эта тема настолько обширна, что о ней можно написать отдельную статью, поэтому просто посмотрите один из эталонных примеров — сцена из фильма «Комедия ошибок» с порошком Tide на краешке композиции.

«Мальчишник в Вегасе», Louis Vuitton и суд

А здесь история поддельного продакт-плейсмента: герой Зака Галифианакиса перевозит фейковые экземпляры сумок знаменитого бренда и, что примечательно, относится к ним так же бережно, как если бы это был оригинал. Но представители Louis Vuitton остались настолько недовольны и оскорблены образом своего бренда в фильме, что дело закончилось судом с Warner Bros. Последние в итоге выиграли.

Сколько зарабатывают фильмы на такой рекламе?

Стандартный голливудский ценник для подобной рекламы начинается с $ 22 тыс.

Для сравнения, средняя стоимость производства традиционной телевизионной рекламы и ее запуск на канале стоят $ 392,5 тыс. Но при этом, как мы уже написали, такая реклама доходит лишь до 10 % потребителей.

Общая сумма от скрытой рекламы в 23-м фильме о Джеймсе Бонде — «007: Координаты „Скайфолл“» — превысила $ 45 млн .

. $ 24,6 млрд — столько заработали американские киностудии на подобной рекламе лишь в 2009 году.

— столько заработали американские киностудии на подобной рекламе лишь в 2009 году. Чаще всего рекламируют компанию Apple .

. Размещение рекламы в фильмах и сериалах повышает спрос на 25−30 %.

А теперь пример самой лучшей и действительно скрытой рекламы за всю историю кино

Образцом продакт-плейсмента в кино, который чисто технически им даже не является, так как тогда еще малоизвестная компания FedEx его не оплачивала, считается фильм Роберта Земекиса «Изгой». Более органичной рекламы до сегодняшнего дня никто не снимал. Главный герой работает в курьерской компании FedEx, чей логотип показывают в кадре аж 51 раз! А мяч компании по производству спортивных товаров Wilson и вовсе становится персонажем фильма, заставляя всех зрителей рыдать как 13-летние девчонки. Но реклама в этом фильме не отпугивает и не смешит, потому что является частью драматической истории.