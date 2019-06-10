10 примеров, когда российские варианты названий фильмов оказались круче оригинальных

31 7

65

1.1k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Как часто мы сталкиваемся со странными, порой бессмысленными и не отображающими суть переводами названий фильмов. Сравниваем их с оригиналом и не понимаем, зачем российские прокатчики придумали свой вариант. Но есть и обратные ситуации, когда русские версии оказались намного круче, чем оригиналы. И фильмы собирают огромную кассу, в частности из-за грамотного названия. Это те случаи, когда переводчики и прокатчики взяли на себя смелость адаптировать перевод для зрителя и не прогадали.

AdMe.ru выбрал удачные киноленты последних лет, где русские варианты названий (мы поставили их в подзаголовки первыми) передают смысл лучше. А в конце вас ждет приятный бонус: топ-5 самых популярных фильмов, которые вышли в российский прокат не под оригинальными наименованиями.

1. Игры разумов / Профессор и безумец

В российский прокат в большинстве кинотеатров фильм вышел под названием «Игры разумов», но где-то можно было встретить и оригинальное «Профессор и безумец». Наши прокатчики, вероятнее всего, решили, что «Игры разумов» смогут повторить успех другого фильма с похожим названием — «Игры разума», то есть сыграть на памяти зрителей. Если отойти от денежных интересов, то российским прокатчикам удалось передать главный смысл кинофильма, где сюжетная линия разворачивается вокруг двух мужчин: самоотверженного профессора и начитанного доктора, который находится в психлечебнице. Они демонстрируют друг другу свой интеллект, и в этом диалоге у них получается именно игра разумов, а не состязание. Их тандем служит главной цели — написать 1-й в истории словарь английского языка, а общая начитанность и образованность становятся фундаментом для дружбы.

2. Отпетые мошенницы / Афера

Это ремейк некогда удачного фильма. Поэтому не стоит удивляться, что название взято у картины, которая была снята в 1988 году. Прокатчики решили обратиться к памяти зрителей, а не брать вариант создателей этой киноленты. В центре картины две героини, которые заключают пари: кто сумеет быстрее развести состоятельного незнакомца, получает внушительный денежный выигрыш, проигравшая должна будет навсегда покинуть райский французский городок.

3. Большая игра / Игра Молли

Прокатчики решили сделать более монументальное название, так как сочетание «большая игра» говорит о задействованности большого количества людей в ней, что указывает на масштабность действий. За основу фильма была взята биография американской аферистки Молли Блум. А там, где есть афера, будут и деньги. Помимо них в этом кино еще есть подпольное казино, миллиардеры и, конечно, судебное дело, из которого придется выпутаться главной героине.

4. Чудо на Гудзоне / Салли

Название «Чудо на Гудзоне» интригует, так и хочется скорее узнать, что произошло. А это желание еще подкрепляет тот факт, что фильм основан на реальном событии, которое произошло в 2009 году.

Американскому пилоту Салли удалось совершить аварийную посадку в Нью-Йорке на реку Гудзон. Из 155 пассажиров на борту никто не погиб. Впоследствии это происшествие СМИ окрестит «Чудом на Гудзоне».

5. Искусственный интеллект. Доступ ограничен / Информационные технологии

Оригинальное название весьма лаконичное, поэтому прокатчики предлагают свой вариант, который практически раскрывает суть картины. А в ней рассказывается о высоких технологиях, в частности умном доме, которыми в своих целях начинает пользоваться IT-специалист, создавая ловушки для всех домочадцев.

6. Одержимость / Хлыст

Название фильма в оригинале можно перевести как «Хлыст» или «Работа из-под палки». В русской версии фильм удостоился иного наименования — «Одержимость». Такая трактовка выгодно характеризует героев картины, которые одержимы музыкой. Это музыкальная психологическая драма, в которой показан конфликт двух мужчин из одного коллектива — барабанщика и руководителя джазового оркестра.

7. Область тьмы / Безграничный

Сюжет киноленты закручен на теории о том, что человек задействует лишь малую часть головного мозга, то есть своих способностей. Чтобы использовать все 100 %, герой фильма собирается принять «волшебную пилюлю», которая поможет ему преодолеть творческий кризис и придаст нечеловеческой выносливости. Миф о такой таблетке отлично дополняет название картины «Область тьмы», ведь ее персонажу предстоит узнать скрытую правду и последствия от приема таких таблеток.

8. Притворись моей женой / Просто иди с ним

Поскольку это комедия, название со словом «притворство» вызывает любопытство. Собственно, оно отображает всю сюжетную линию, где главная героиня будет притворяться женой своего коллеги по его просьбе. Потом таким же образом он будет выручать ее, изображая ее мужа. Ну и конечно, последует хеппи-энд.

9. Учитель на замену / Отчужденность

«Отчужденность» — завуалированное и таинственное слово. Русская версия перевода, напротив, сразу нам сообщает, о чем будет кино. Но это не отталкивает, а дает приблизительное понимание. Центральный персонаж киноленты заменяет учителей в тех школах, где тот или иной педагог отсутствует. Однажды он приходит на очередную замену в класс, где впоследствии как клубок ниток разворачивается драма, за которой больно наблюдать.

10. Правила съема: Метод Хитча / Хитч

Что нам говорит слово «хитч»? Вероятнее всего ничего. Поэтому мы с трудом представляем, что увидим. И абсолютно противоположная картинка, если читаем русский вариант перевода. Его, как конфетку, хочется развернуть. Молодой человек за хороший гонорар помогает любому простофиле и неуверенному в себе парню вскружить голову понравившейся девушке. Но однажды он сам влюбляется и очень боится, что девушка узнает о его «профессии». А она журналистка, которая вышла на след таинственного тренера по обольщению.

Бонус

Эти фильмы не нуждаются в представлении, они давно завоевали сердца многих зрителей. В российском прокате они появились не под оригинальными названиями, а под очень удачно адаптированными. Кто знает, стал бы фильм «Криминальное чтиво» культовым, если бы вышел с изначальным вариантом названия.

Криминальное чтиво / Бульварное чтиво

В джазе только девушки / Некоторые любят погорячее

Крепкий орешек / Умри, сражаясь

Тоня против всех / Тоня

Выживший / Потусторонние

Грамотный перевод — это целое искусство, которое сравнимо с осязанием, и хорошие переводчики знают, что лучше сделать смысловой перевод, чем буквальный. Главное, он должен передавать суть, не искажать смысла фильма и быть понятным зрителю. А вот у прокатчиков свой интерес — собрать максимальную кассу, поэтому нередко они чересчур мудрят с названиями или, наоборот, создают спойлеры вместо адаптированных переводов названий. Но мы постарались собрать киноленты, где тандем переводчиков и прокатчиков слаженно сработал.