10+ заезженных клише, из-за которых фильмы не держат нас в напряжении, а только бесят

Как правило, вечером мы садимся смотреть фильм, чтобы отдохнуть. Но зачем мы выбираем ленты, которые призваны держать зрителя в напряжении: хорроры, триллеры или детективы? По словам психологов, такие кинокартины действуют на наше тело как легкие физические упражнения. Парадоксально, но они позволяют нам расслабиться.

Но чем чаще мы в AdMe.ru щекочем нервишки фильмами и сериалами соответствующих жанров, тем сильнее нам заметно их однообразие. Киношники раз за разом прибегают к одним и тем же заезженным приемам, о которых и пойдет речь в этой статье.

Следствие ведет неудачница

В современных триллерах главной героиней нередко становится одинокая женщина, которая ведет далеко не здоровый образ жизни и имеет психологические проблемы. И почему-то именно этот персонаж не может безучастно наблюдать за злодеяниями, берется разгадать все загадки и выходит на след преступника. Так, Рейчел из фильма «Девушка в поезде» тяжело переживает развод с неверным мужем, а Камилла из «Острых предметов» страдает от влияния деспотичной матери. Эти героини практически не следят за собой и имеют вредные привычки. Однако им по плечу провести настоящее детективное расследование — чудеса, да и только.

Хороший детектив — асоциальный детектив

Если судить по популярным кинопроектам, то можно подумать, что есть прямая зависимость между талантом сыщика и его асоциальностью. К примеру, Раст Коул из «Настоящего детектива» плевать хотел на социальные нормы, ему совершенно неинтересно, что о нем подумают другие. У таких персонажей своя система ценностей и приоритетов, а на житейскую суету они смотрят отстраненно. Еще одной отличительной чертой таких детективов является то, что им не везет в личной жизни. Герои либо разведены, либо имели в прошлом неудачный опыт отношений.

Гениальный врач всех обманет

Если в остросюжетном фильме появляется гениальный врач, то с большой долей вероятности он окажется злодеем. Обычно такой герой занят научными исследованиями, а людей, что попадают в его руки, рассматривает лишь в качестве подопытных кроликов. При этом такой медик души не чает в собственной семье. Например, доктор Ледгард из киноленты «Кожа, в которой я живу» озадачен вопросом тестирования созданной им искусственной кожи, а также намерен отомстить обидчику дочери. А доктор Фольмер из триллера «Лекарство от здоровья» владеет санаторием и тайно проводит эксперименты, пытаясь создать средство от бесплодия для потенциальной супруги.

В решающий момент внезапно появляется близнец

Порой сюжет детективного триллера запутывается в настоящий клубок загадок, и зритель в предвкушении концовки всячески ломает над ними голову. Но вдруг создатели вводят в сюжет чьего-то близнеца или двойника, который и оказывается ключом к разгадке. Например, в фильме «Простая просьба» авантюристка в исполнении Блейк Лайвли и после собственной кончины донимает главную героиню. Потом выясняется, что у злодейки просто была сестра-близнец, о которой не знали даже ее муж и ребенок.

Сценаристы фильма «Тринадцатая сказка» использовали эту же схему, однако пошли еще дальше. Если загадка ленты была связана с судьбой двух близняшек, то ее разгадкой послужило внезапное появление третьей сестры.

У героя специфические проблемы с памятью

Нередко героем психологического триллера выступает человек с особыми ментальными проблемами. Так, героиня Миллы Йовович в фильме «Лица в толпе» мгновенно забывает лица встреченных людей, а персонаж Николь Кидман в ленте «Прежде чем я усну» каждое утро просыпается, не помня ничего из прошлой жизни.

Иногда проблема с памятью используется сценаристами как твист — неожиданный сюжетный поворот, который кардинально меняет восприятие событий фильма. Лишь к финалу выясняется, что герой просто все забыл и зря тратил время на разоблачение злодея, поскольку сам являлся им в прошлом. Примеры таких фильмов — «Машинист» с Кристианом Бейлом и «Остров проклятых» с Леонардо Ди Каприо.

Нет ничего страшнее зеркал над раковиной

Если герой триллера или хоррора стоит у зеркала в ванной, то зрителю стоит приготовиться к скримеру — внезапному страшному кадру со звуковым сопровождением. Есть как минимум 3 возможных варианта развития событий: Герой или героиня наклоняется к раковине, а когда поднимает голову, то видит в отражении зеркала своего преследователя, будь то человек или потустороннее существо.

Персонаж открывает шкафчик с зеркалом над раковиной, а когда закрывает его, в отражении внезапно появляется «гость».

Человек отворачивается от зеркала, а его отражение при этом не двигается. А может, еще и жутко улыбается в придачу. Подобные клише используются в фильмах «Зеркала», «Нерожденный», «Отражение» и многих других.

Вся важная информация должна быть на стене

Судя по всему, героям легче работать с информацией, если они используют стену для ее размещения. Персонажи крепят туда газетные вырезки и фотографии, а также пишут на вертикальной поверхности мелом или маркером. Причем этой привычке верны и антагонисты, и протагонисты.

Порой главный герой попадает в логово злодея и находит тайник. Именно там его взору предстает стена-компромат. А бывает и так, что полицейский или детектив-любитель использует офисные или домашние обои в качестве записной книжки. Прием со стеной можно увидеть во многих фильмах и сериалах: «Идеальный незнакомец», «Роковое число 23», «Девушка с татуировкой дракона», «Настоящий детектив».

Странная девочка-подросток утрет всем нос

В фильмах нередко эксплуатируется образ девочки-подростка, которую сверстники не принимают и считают странной. Как правило, она не по годам умна и равнодушна к забавам одногодок. Если на экране появилась такая героиня, зритель может быть уверен: она окажется в дамках. Либо она умело обведет всех вокруг пальца, как Анна в ленте «Экстрасенс-2: Лабиринты разума», роль которой исполнила Таисса Фармига, либо единственная из сверстников сумеет избежать страшной опасности, как персонаж Ани Тейлор-Джой в фильме «Сплит».

Без музыкальной шкатулки просто никуда

Если в фильме фигурирует проклятый старый дом, велика вероятность, что в нем главные герои найдут музыкальную шкатулку. Как в фильме «Заклятие». Шкатулка, в свою очередь, в какой-то момент заиграет сама по себе. Но даже если вещица не появляется в кадре, ее звуки могут быть использованы создателями в качестве пугающего саундтрека. Пользователи сети предполагают, что страх порождает ощущение диссонанса между мрачной атмосферой фильма и приятной мелодией шкатулки.

В детских рисунках всегда есть глубокий смысл

В рисунке ребенка главный герой обязательно увидит нечто очень важное. Когда дело касается детективных триллеров, детские «каляки-маляки» обычно содержат необходимую для расследования информацию. Если речь идет о хоррорах, то младшие члены семьи охотно рисуют потусторонних сущностей, которые не дают покоя семье. Так делают дети в фильмах «Синистер» и «Астрал».

К слову, если вспомнить фильмы ужасов с участием детей, то практически все из них объединяет одно клише. А именно тот факт, что маленький ребенок самым первым устанавливает контакт с неким страшным существом. Примером служат картины «Сияние», «Ужас Амитивилля» и упомянутый выше «Синистер».

Между следователем и злодеем возникает особая связь

В криминальных триллерах между детективом и злодеем частенько возникает некая связь. Независимо от того, действуют ли они сообща, как в фильмах «Молчание ягнят» и «Красный дракон», либо, напротив, противостоят друг другу, как в ленте «Семь», герои испытывают чувство уважения к интеллекту друг друга. Нередко злодей начинает играть в «кошки-мышки» со следователем, бросая ему вызов за вызовом. Можно предположить, что эти клише кинодеятелям «подсказал» Артур Конан Дойл. Ведь все мы помним, что именно два ярчайших врага из мира литературы — Холмс и Мориарти — обладали выдающимися умственными способностями и состязались в их применении между собой.