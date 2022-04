10+ заезженных клише, из-за которых фильмы не держат нас в напряжении, а только бесят

Следствие ведет неудачница

Хороший детектив — асоциальный детектив

Гениальный врач всех обманет

В решающий момент внезапно появляется близнец

У героя специфические проблемы с памятью

Нет ничего страшнее зеркал над раковиной

Вся важная информация должна быть на стене

Странная девочка-подросток утрет всем нос

Без музыкальной шкатулки просто никуда

В детских рисунках всегда есть глубокий смысл

Между следователем и злодеем возникает особая связь

