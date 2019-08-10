10 причин полюбить творчество Хаяо Миядзаки

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Хаяо Миядзаки — человек, по праву считающийся гением и классиком рисованной анимации. Его мультфильмы можно назвать феноменами, которые по кассовым сборам не уступают лучшим произведениям Голливуда. Не просто так он дважды удостоился премии «Оскар», одна из которых почетная и выдана с формулировкой «За оказание глубокого влияния на мировую анимацию, вдохновляя целое поколение художников работать в этой области и освещая ее безграничный потенциал».

Мы в AdMe.ru без ума от творчества Миядзаки и хотим разобраться в загадочной привлекательности мультфильмов японского творца, выделив его основные режиссерские приемы.

Становление режиссера

Начнем с нескольких фактов из биографии, которые помогут узнать о жизни художника и понять, как сформировался его волшебный стиль. В детстве пережил войну и бомбардировки Японии. Отсюда и темы пацифизма, гуманизма и любви, которые режиссер затрагивает в большинстве своих произведений.

Любовь к технологиям и самолетам началась с малых лет благодаря увлечению и работе его отца, который был директором авиационного завода.

Его мать сильно болела, и свои детские переживания автор перенес в фильм «Мой сосед Тоторо», который изначально был холодно принят зрителями, а затем стал символом творчества художника.

С младших классов Хаяо увлекся мангой и много рисовал. Это давалось ему с трудом, отчего он оставался недоволен работами, уничтожив большую их часть.

Решающее влияние на выбор профессии оказали 2 мультфильма из абсолютно разных миров: первое в Японии цветное аниме «Легенда о белой змее» и сказка «Снежная Королева» Льва Атаманова и Леонида Шварцмана.

Первым его фильмом могла стать история по мотивам книг «Пеппи Длинныйчулок», однако Миядзаки получил отказ лично от Астрид Линдгрен, встретившись с нею в Швеции.

Режиссерский дебют состоялся в 38 лет — это был фильм «Люпен III: Замок Калиостро».

Коммерческий успех следующего фильма — «Навсикая из Долины ветров» — позволил режиссеру открыть собственную студию — ту самую Ghibli.

Кроме того, Миядзаки — примерный семьянин. Он женился в 1965 году на своей коллеге Акэми Ота; пара до сих пор вместе, у них 2 взрослых сыновей. А теперь перейдем к главным приемам и идеям, выделяющим автора среди множества мультипликаторов.

10. Миядзаки показывает то, что невозможно себе представить

Миры Миядзаки всегда фантастичны; художник рисует то, что мы самостоятельно и представить не могли. Глядя на милейший котобус, загадочный ходячий замок или комочки сажи с любопытными глазами, понимаешь: фантазия — вещь безграничная. Зрители высоко оценили такой подход, и целых 5 работ режиссера попали в список 250 лучших фильмов по версии авторитетного кинопортала IMDb: «Унесенные призраками», «Принцесса Мононоке», «Мой сосед Тоторо», «Ходячий замок» и «Навсикая из Долины ветров».

9. Фантастика как нечто само собой разумеющееся

Самые необычные события выглядят для обитателей мира вполне естественно. Девочка, ожидающая автобус на остановке, не удивится появлению Тоторо — духа — хранителя леса, а, наоборот, предложит ему зонтик. И примеров масса: летчик с лицом свиньи, расхаживающий среди простых людей, в «Порко Россо», или ведьма, доставляющая покупки на метле, из «Ведьминой службы доставки», или гуляющее пугало из «Ходячего замка».

8. Любовь к полету и механизмам

Любовь к летательным аппаратам и сложным изобретениям появилась у Миядзаки с раннего детства. И эти темы фигурируют в каждом из его фильмов, порой даже в качестве главной сюжетной линии, как в «Порко Россо» или «Ветер крепчает». Многие механизмы крайне необычны, однако прорисованы с такой любовью, что критиковать автора за непродуманность язык не повернется. Также часто встречается и самая привычная техника: автомобили, поезда, самолеты и многое другое.

7. Освещение проблем экологии

«Я пришел к выводу, что не могу создать фильм, не рассказывая о проблемах человечества как части экосистемы», — говорит сам Миядзаки. И эта тема проходит сквозь все его творчество. Особенно в мультфильме «Навсикая из Долины ветров», в котором принцесса пытается спасти королевство от экологической катастрофы; а в аналоге «Русалочки» — «Рыбка Поньо на утесе» — героиню больше заботит повышение уровня океана, нежели личные отношения. Стоит вспомнить то же речное божество из «Унесенных призраками», которое с трудом удалось отмыть в бане. Идея этой сцены пришла после жизненного случая, когда во время очистки местной реки автор увидел тонны мусора, который годами в ней находился.

6. Любование природой

Художник не забывает и наслаждаться природой. В каждом его произведении есть такие сцены, которые идут параллельно с сюжетом, и персонажи в них просто созерцают окружающий мир. А в «Небесном замке Лапута» главные герои даже во время изнурительной погони находят минуту, чтобы восхититься красотой вокруг.

5. Огромное внимание к деталям

Большое внимание уделяется происходящему на втором плане. Персонажи в фильмах не простые статисты, они живут своей жизнью, даже если та абсолютно не связана с сюжетом: люди общаются, обедают в кафе, гуляют. Интерьеры наполнены множеством предметов, в каждом из которых заметна практическая применяемость. Кроме того, режиссер часто использует один из сложнейших приемов анимации — тотальную мультипликацию. Задний план меняется вместе с действиями персонажей и даже передает движения воображаемой камеры.

4. Часто роль главного героя отводится хрупкой, но сильной девушке

Нередко главными героями фильмов Миядзаки становятся юные девушки и даже маленькие девочки. Однако это лишь внешнее представление, за которым кроется внутренняя сила, способность действовать и взять контроль над любой ситуацией в свои руки.

3. Серьезные проблемы в легкой подаче

В, казалось бы, в детских сказках поднимаются серьезные вопросы: от пацифизма, феминизма, заботы об экологии до личных проблем вроде любви, утраты, поиска себя в мире. Мультфильмы всегда драматичны, однако они не делают больно, а развивают фантазию, воображение и без морализаторства настраивают на позитивный лад.

2. Отсутствие жесткого сценария

Периодически накатывающая неспешность и отвлечение от основной сюжетной линии встречается в каждом из фильмов. Герои никуда не торопятся, отдыхают после рабочего дня, любуются пейзажами, наслаждаются моментом. Во многом такие паузы возникают потому, что Миядзаки работает без четко прописанного сценария, а сюжет продумывает по ходу работы. Отсюда также и неожиданные повороты истории.

1. Добро всегда побеждает

«В „Унесенных призраками“ я хотел сказать зрителю: „Не волнуйтесь, в конце все будет хорошо, вы сможете найти свое место в жизни“», — так высказался автор о своем оскароносном шедевре. И это касается каждого его фильма. Пережитые бомбардировки оставили большой след в жизни художника, поэтому многие персонажи его выдуманных миров находятся в непростой ситуации, как и сам Миядзаки в детстве. Однако финал всегда один — торжество добра, при этом часто и злодеи показывают себя с лучшей стороны.

Нельзя не отметить, что фильмы студии Ghibli вернулись в кинотеатры России с конца 2018 года, когда была показана отреставрированная версия «Унесенных призраками». Остальные 16 фильмов студии также подготовят к показу на большом экране в 2019–2020 годах. Точного расписания нет, поэтому желательно постоянно быть в курсе свежих премьер. Помимо «Унесенных призраками» в прокате уже были «Принцесса Мононоке» и «Навсикая из Долины ветров».

Что вас привлекает в творчестве Миядзаки? С какого фильма вы начали знакомство и что могли бы посоветовать другу, который вздрагивает от слова «аниме»?