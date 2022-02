Почему нам так нравятся плохие парни и девчонки в кино, что мы начинаем болеть за силы зла

Мы знаем, почему они стали злодеями

Злодеи пробуждают наше природное любопытство

Отрицательные герои часто очень красивы

История не будет интересной без отрицательного героя

Злодеи нуждаются в нашей поддержке

Иногда злодеи ставят перед собой героическую цель

С помощью отрицательных героев мы изучаем себя

Иногда мы путаем влечение со страхом

К злодеям в сериалах мы относимся как к друзьям

Злодеи наслаждаются абсолютной свободой, которой невозможно обладать в обычной жизни

Фото на превью The Devil All the Time / Nine Stories Productions and co-producers