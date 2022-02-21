Почему нам так нравятся плохие парни и девчонки в кино, что мы начинаем болеть за силы зла

В отрицательных киногероях собраны худшие человеческие качества, и, по идее, они должны вызывать у нас отторжение. Но часто происходит обратное: мы симпатизируем злодеям и начинаем поддерживать их, а не положительных героев.

Мы в AdMe.ru решили разобраться, чем же нас так привлекают злодеи в фильмах и почему мы пытаемся их понять или даже оправдать.

Мы знаем, почему они стали злодеями

Зачастую историю отрицательных героев нам рассказывают во всех подробностях. Нам показывают их тяжелую судьбу, и мы понимаем, что злодеями они стали, скорее всего, от отчаяния. Поэтому начинаем сочувствовать им. Один из таких персонажей — Флойд Лоутон (он же Дэдшот), герой комиксов вселенной DC. В кино он встречается в фильме «Отряд самоубийц». Дэдшот стал наемником из-за детской психологической травмы. Отчасти по его вине не стало его брата, и тогда Флойд решил бороться со злом. А еще нам намекнули, что преступления дали Дэдшоту возможность заработать, чтобы его дочь могла жить с ним. Еще один любопытный герой — Драко Малфой. Он ведет себя как подлец, но вызывает наше сочувствие. В детстве мальчик поступает плохо с людьми из-за отца-угнетателя, сдвинутого на чистоте крови волшебников. Ближе к финалу поттерианы мы видим, как Драко мучается от того, что ему приходится выбирать: служить Темному Лорду ради спасения родителей или остаться на стороне добра, к которому он явно тяготеет больше.

Злодеи пробуждают наше природное любопытство

Человек устроен так, что проявляет любопытство ко всему неизвестному и непонятному. Так мы изучаем человеческую природу и систему мироздания. В этом плане отрицательные персонажи дают нам много пищи для размышлений. Мы пытаемся проанализировать их поведение, понять, почему они совершают плохие поступки. Один из показательных персонажей — это Серсея Ланнистер из «Игры престолов». Мы размышляем, насколько верны или неверны действия женщины, которая была вынуждена жить с нелюбимым мужем и потеряла детей, которых она боготворила.

Отрицательные герои часто очень красивы

Отрицательных героев будто нарочно наделяют привлекательной внешностью, выбирая на эти роли объективно очень красивых актеров. Подобных фильмов в мировом кинематографе много, и есть даже целые подборки кинозлодеев-красавчиков. Яркий пример — Престон Тигардин из ленты «Дьявол всегда здесь». Он нарцисс, который ко всем относится с презрением. Тигардин заводит отношения с юной девушкой и вскоре бросает ее, что доводит беременную на тот момент героиню до отчаянного поступка. Престон абсолютно аморальный, но зато какой горячий за счет того, что на эту роль взяли обаятельного Роберта Паттинсона.

История не будет интересной без отрицательного героя

Согласитесь, история про хорошего мальчика не заставит зрителей прилипнуть к экрану. Зато когда в сюжете есть острый конфликт и злодей бросает вызов положительному герою, это всегда интригует. Само существование добра имеет смысл, когда ему противостоит зло. Это выразительно показано в цикле фильмов о Гарри Поттере, где Гарри буквально физически не может существовать без своего врага Волан-де-Морта, потому что является его крестражем.

Злодеи нуждаются в нашей поддержке

По словам психологов, пристрастие к злодеям связано с нашей любовью к неудачникам. Ведь в большинстве фильмов мы знаем наперед, что добро в финале одолеет зло. Это означает, что положительный герой и так обладает достаточной силой для победы и справится без поддержки. Плохой парень, напротив, выглядит в наших глазах аутсайдером, так как сталкивается с большим количеством трудностей. А значит, он нуждается в том, чтобы за него поболели. Чарующую силу также приобретают герои, которые привносят непредсказуемость в классический сюжет о победе добра над злом. Например, Беатрикс из фильма «Убить Билла» делает историю более волнующей. Опасную наемницу точно нельзя назвать хорошей девочкой. Тем не менее мы внимательно следим за ее горестями и с нетерпением ждем развязки.

Иногда злодеи ставят перед собой героическую цель

Некоторые отрицательные герои совершают те или иные поступки вовсе не из корыстных побуждений, ими может двигать вполне благородная цель. Просто в своем слепом стремлении достичь этой цели такие герои могут не заметить, что заходят слишком далеко. Это касается, к примеру, Таноса в фильме «Мстители: Война бесконечности». Он желает остановить истощение ресурсов во Вселенной. К сожалению, это приводит к гибели половины живых существ, и сам Танос страдает, наблюдая за разрушением его родной планеты.

С помощью отрицательных героев мы изучаем себя

Обычно люди необъективны к себе. Заботясь о своей самооценке, мы предпочитаем закрывать глаза на негативные черты своего характера. Эксперты считают, что наблюдение за киношными злодеями — это безопасный способ исследовать темную сторону своей личности. Более того, зрители тянутся к тем отрицательным героям, которые похожи на них самих или у которых есть схожие черты характера и поведения.

Иногда мы путаем влечение со страхом

Психологи утверждают, что порой люди путают влечение и страх. Дело в том, что эти чувства вызывают выработку одних и тех же химических веществ в нашем организме. Страх приводит к приливу эндорфинов и адреналина, которые часто ассоциируются с любовью. Мы понимаем, что поступки, которые совершают плохие герои, являются злом. Мы даже можем подсознательно бояться их. Но все равно принимаем ощущение страха за притяжение. Яркие примеры: преступник Суини Тодд из одноименной пьесы и вампир Аро из «Сумерек».

К злодеям в сериалах мы относимся как к друзьям

В случае с сериальными злодеями срабатывает так называемый механизм дружбы. Эксперты объясняют, что герои сериалов постепенно становятся нам настолько близкими, что мы воспринимаем их как друзей. А в реальной жизни мы часто закрываем глаза на недостатки своих товарищей. Конечно, вряд ли кто-то из нас оправдывает плохие поступки персонажей. Но интуитивно мы привязываемся к ним. Помимо этого, когда на экране появляются негодяи, нас обнадеживает то, что существуют люди хуже нас в плане нравственности. Это, например, касается Мориарти из «Шерлока» и Нигана из «Ходячих мертвецов».

Злодеи наслаждаются абсолютной свободой, которой невозможно обладать в обычной жизни

Отрицательные персонажи всегда делают то, что захотят. О таком ощущении полной свободы мечтают многие. Не имея возможности получить это в обычной жизни, мы удовлетворяем свое желание, наблюдая за злодеями в кино. Характерный герой, который олицетворяет безграничную свободу, — это Джокер. Зрители видят в нем нигилиста, отрицающего принятые нормы морали. Хаос и безумство, которые он учиняет с вечной злорадной ухмылкой и полным отсутствием страха перед законом, и есть то, что так влечет нас к Джокеру.