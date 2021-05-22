10+ причин, по которым любая районная школа лучше, чем знаменитый Хогвартс

Привет, меня зовут Настя, и, когда мне было 11 лет, я мечтала, что ко мне прилетит сова и принесет извещение о зачислении в лучшую в мире школу магии. Сейчас у меня маленькая дочь, и я надеялась, что она будет мечтать о том же.

Недавно перед сном я читала ей «Гарри Поттера» и поняла: даже если случится самое большое чудо на Земле и большая белая птица принесет моей детке письмо из Хогвартса, я ни за что не отпущу ее туда. И готова объяснить читателям AdMe.ru почему.

Там опасно

В Хогвартсе постоянно случаются ЧП. То тролль нападет на Гермиону, то Джинни Уизли слишком близко познакомится с василиском, то прорвется беглец из Азкабана (да, это добрый Сириус, но сам факт того, что беглый заключенный может запросто попасть на территорию школы, пугает). Плакса Миртл и Седрик Диггори вообще погибли. При этом нам постоянно доказывают, что эта школа магии — самое безопасное место на Земле.

В окрестностях тоже не пойми что творится

Рядом с Хогвартсом есть так называемый Запретный лес. Я пишу «так называемый», потому что ученики, несмотря на запреты, ходят туда как к себе домой. Более того, учителя догадались наказать 11-летних первогодок ночным походом в чащу, где живет нечисть. Представьте, если бы директор современной школы отправил первоклашек вместе с физруком ночью за гаражи, чтобы проверить, кто ворует имущество вверенного ему заведения.

В школе совершенно не учат ориентироваться в мире маглов

Да, в Хогвартсе есть магловедение, но оно преподается факультативно. При этом многие ученики совершенно не умеют ориентироваться в мире маглов и даже обычный автомобиль у них вызывает неподдельное изумление. Все же волшебникам не помешало бы чувствовать себя в своей тарелке среди простых смертных. Хотя бы для того, чтобы не спалиться.

И вообще не рассказывают, как устроен мир

Магия — это чудесно, но юным ученикам Хогвартса не было бы лишним знать и теорию большого взрыва — хотя бы для общего развития. Все же волшебникам стоит быть в курсе того, как устроена Вселенная и наша планета в частности, ведь они тоже на ней живут, как и маглы.

Иностранные языки тоже не проходят

В Хогвартсе нет ни одного урока иностранного. Да, выучить парселтанг невозможно, но ученикам не помешал бы, например, французский хотя бы для общения с магами из других стран. Во время Турнира трех волшебников лингвистического барьера не возникло. И я не припомню, чтобы было заклинание, позволяющее понимать все языки мира. А значит, у студентов Шармбатона и Дурмстранга явно были уроки английского. Возможно, стоит присмотреться к этим школам поближе и рассмотреть возможность получения образования там.

Мало физической активности

В Хогвартсе нет физкультуры. На первом курсе студентов учат летать на метле, затем отбирают игроков для квиддича, а остальные остаются не у дел. Других видов спорта у волшебников нет. Хорошо, что хотя бы в школе магии нельзя трансгрессировать и детям приходится довольно много ходить пешком: хоть какая-то физическая активность.

Проблема с подбором учителей

Сивилла Трелони — неуравновешенная дама, позволяющая себе принижать способности учеников. Вспомните, как она оскорбила Гермиону. А еще она откровенно пугает детей, постоянно пророча им ужасное будущее. Профессор Снегг наверняка сильный педагог. Но к своим ученикам он относится ужасно: вечные выпады в их сторону и даже подзатыльники просто недопустимы. Зная его историю, можно по-человечески понять, почему он плохо относится к Гарри, но его хамство по отношению к старательной и ответственной Гермионе вообще трудно объяснить. Разве что тем, что она из семьи маглов, но это уже совсем чудовищно для учителя.

За учениками следит Аргус Филч

Завхоз, не умеющий колдовать, — один из ночных кошмаров Хогвартса. Он маниакально жесток, об этом говорит его желание вернуть физические наказания студентов и тот факт, что он хранит у себя кандалы и цепи в надежде, что его все же услышат. Кроме того, Филч искренне считал, что Долорес Амбридж — это лучшее, что случалось со школой.

Там не пресекается на корню мысль о том, что волшебники должны быть обязательно чистокровными

Наверняка для руководства Хогвартса не новость, что ученики Слизерина в массе своей недолюбливают волшебников магловского происхождения. И тем не менее ни Дамблдор, ни другие преподаватели никак не пытаются это остановить. А уж после битвы за магическую школу, когда ценой стольких жизней был остановлен Волан-де-Морт, вообще непонятно, почему факультет с символом змеи на эмблеме не был закрыт раз и навсегда.

Директор превозносит только один факультет

Дамблдор не раз подчеркивал, что все 4 факультета Хогвартса нужны и важны, на деле оказывается, что у профессора есть любимчики. В «Философском камне» профессор буквально вырвал у Слизерина честно заработанную победу в соревновании, отдав ее Гриффиндору. Причем за заслуги, не имеющие отношения к учебе. Да и на самом Гриффиндоре отношение к ученикам неодинаковое. «Золотому трио» спускается с рук любая шалость. Гарри Поттер плевал на правила школы и в большинстве случаев избегал наказания, скромная отличница Гермиона вообще воровала у учителей (вспомните, когда она утащила у Снегга нужный ингредиент для зелья).

Там процветает травля

Буллинг, по-видимому, присутствовал в Хогвартсе всегда. Джеймс Поттер, Сириус Блэк и Римус Люпин травили Северуса Снегга, Драко Малфой и его друзья — Гарри, Рона и Гермиону. У Полумны Лавгуд украли и спрятали все вещи. И преподаватели смотрели на это сквозь пальцы, никаких наказаний зачинщикам не следовало. Лишь однажды учитель вступился за угнетаемого: Аластор Грюм остановил Драко, который хотел ударить Гарри в спину.

Узаконенное рабство

Можно сколько угодно хихикать над Гермионой и ее обществом по защите эльфов-домовиков, но мы-то, как и мисс Грейнджер, выросли в мире людей и прекрасно понимаем, что рабство — это несправедливо. И «да им самим служить в радость» — это не аргумент. Точка. Кроме того, дети, не просто проходящие обучение, а постоянно проживающие в Хогвартсе, вообще не учатся ухаживать за собой. В итоге из учеников с большой вероятностью вырастают бытовые инвалиды, которые не ценят чужой труд.