10+ причин, по которым любая районная школа лучше, чем знаменитый Хогвартс

Там опасно

В окрестностях тоже не пойми что творится

В школе совершенно не учат ориентироваться в мире маглов

И вообще не рассказывают, как устроен мир

Иностранные языки тоже не проходят

Мало физической активности

Проблема с подбором учителей

За учениками следит Аргус Филч

Там не пресекается на корню мысль о том, что волшебники должны быть обязательно чистокровными

Директор превозносит только один факультет

Там процветает травля

Узаконенное рабство

