10 премьер, которые должны были стать хитами в 2019-м, но что-то пошло не так

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9 февраля состоится 92-я церемония вручения премии «Оскар» и мы узнаем, кто стал лучшим в мире кинематографа в ушедшем году. Больше всего номинаций у «Джокера», и именно его титульному актеру — Хоакину Фениксу — прочат награду за лучшую мужскую роль.

Мы в AdMe.ru болеем за своих любимчиков (за кого — не скажем, у каждого свои предпочтения). И пока все в нетерпении ждут итогов «Оскара», посмотрим на премьеры-2019, которые, казалось бы, обречены были стать хитами, но им немного не хватило.

Дамбо

Ремейк мультфильма 1941 года про ушастого слоненка ждали с нетерпением, хотя бы потому что он, в отличие от «Красавицы и Чудовища», не копирует оригинал. Сюжет картины отличается, например, тем, что способность Дамбо летать обнаруживается практически сразу. Много ожиданий было связано и с режиссером Тимом Бертоном, которого продолжают любить, несмотря на то что недавние его работы не стали хитами. И многие критики действительно тепло встретили историю режиссера о летающем слоненке — ее назвали даже одним из лучших фильмов Бертона за последние годы. А вот зрители встретили картину не так благосклонно: на сайте Rotten Tomatoes у нее 47 % положительных рецензий на основе 346 отзывов, а на Metacritic — 51 балл из 100 на основе 55 рецензий. Фильм критикуют за мрачные тона и слишком вольную интерпретацию. Кроме того, Disney обвиняют в том, что компания уже не старается найти что-то новое, а продолжает зарабатывать на том, что было придумано в прошлом столетии.

Король Лев

Ремейк одного из самых обожаемых диснеевских мультфильмов ждали с нетерпением. Об этом говорят цифры: «Король Лев» — самый кассовый анимационный фильм всех времен (фильм заработал более $1,5 млрд в мировом прокате), самый успешный мюзикл в истории, крупнейший по сборам ремейк, самый кассовый фильм Disney, 2-й самый кассовый фильм в 2019 году и 9-й — в истории. Критики восхищенно хвалят визуальный ряд, отмечают прорыв в области анимации и не верят, что все происходящее на экране нарисовано. Однако обзорные сайты, собирающие мнения зрителей, ставят картине средние оценки. На агрегаторе Rotten Tomatoes критики пришли к такому заключению: «Несмотря на то что „Король Лев“ может гордиться своими визуальными достижениями, ему не хватает энергии и эмоций, которые сделали оригинал столь любимым, хотя для некоторых поклонников этого может быть достаточно».

Оно-2

1-я часть «Оно», вышедшая в 2017 году, была тепло встречена критиками и простыми зрителями. 2-ю картину ждали с нетерпением, но многие оказались в ней разочарованы. «Больше не значит страшнее», — резюмируют завсегдатаи агрегатора Rotten Tomatoes. Фильм длится почти 3 часа, что утомляет большинство зрителей. Критики обвиняют «Оно» в предсказуемости: мол, вполне очевидно, чем закончится картина — примерно тем же, чем и 1-я часть. Также создателей фильма упрекают в том, что они показали слишком много сцен насилия и сдобрили все это большим количеством неуместных шуток.

Кладбище домашних животных

Поклонники Стивена Кинга после успеха 1-го фильма «Оно» стали с нетерпением ждать экранизации одного из самых жутких романов мастера ужасов — «Кладбище домашних животных». Хоррор, снятый по этой книге в 1989 году, был принят очень тепло, и все ожидали, что премьера 2019-го с учетом современных технических достижений будет еще круче. Критики в целом высоко оценили картину: ее назвали по-настоящему страшной, при этом не лишенной доли хорошего юмора. А вот зрителям больше по вкусу пришлась лента 30-летней давности. Что касается нового фильма, то пользователи Rotten Tomatoes пришли к выводу, что он больше похож «на эксгумацию, чем на воскрешение».

Рокетмен

Казалось бы, после хитовой «Богемской рапсодии» «Рокетмен» был обречен на успех. К этому шло все: фильму рукоплескали в Каннах, а на сайте Rotten Tomatoes картина получила рейтинг 89 %. Но почему-то славы «Рапсодии» биография Элтона Джона не получила. Некоторые критики считают, что «Рокетмен» вышел более поверхностным и менее драматичным, чем картина о Меркьюри. Других раздражает, что фильм пытается давить на жалость по отношению к одному из самых богатых музыкантов в мире (мол, что его жалеть, ведь у него все прекрасно). А кто-то сетует на то, что лента, в отличие от «Рапсодии», слишком неделикатно показывает личную жизнь главного героя.

Стекло

После успеха «Сплита» от заключительной части трилогии режиссера Шьямалана ожидали если не многого, то по крайней мере большего. Полным провалом картина не стала, но, по мнению критика Дэвида Эрлиха, фильм стал самым большим разочарованием в карьере Шьямалана. А по мнению обозревателя сайта InterMedia Павла Соломатина, «Стекло» «ужасающе вторично по отношению к прошлым фильмам».

Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел — 2

Новая полнометражка «Полицейский с Рублевки» сразу вызывала опасения — там не принимал участие полюбившийся многим Александр Петров. Однако отряд не заметил потери бойца, и фильм меньше чем за месяц собрал в прокате более 1 млрд рублей, а для российского кино это все же редкость. Критики вовсю хвалят Сергея Бурунова, который на себе вывез громкую премьеру, и отмечают, что актеру удалось сохранить и даже умножить атмосферу смешного безумия. А вот зрители, хоть и сделали картине кассу, остались недовольны грубым юмором. Но одна из главных претензий к фильму заключается в том, что он «нормализует сексуальное, бытовое и полицейское насилие».

Звездные войны: Скайуокер. Восход

Долгожданное окончание последней трилогии «Звездных войн» стало одной из самых кассовых картин 2019 года — фильм собрал в прокате почти $ 1 млрд. И кучу смешанных отзывов. 9-й эпизод космической саги хвалят за спецэффекты и за «элегантное завершение истории Скайуокеров» и вместе с тем ругают за вымученный сюжет. Пользователи Rotten Tomatoes отметили, что картина «страдает от разочаровывающей нехватки воображения».

Игра престолов

Мало какой фильм ждали так, как последний сезон «Игры престолов». И мало какую ожидаемую картину критиковали так же рьяно, как его. Накануне выхода финальной серии фанаты даже составили петицию с требованием переснять 8-й сезон. Автор обращения Дилан Д. упрекал сценаристов в том, что они не способны создать качественный продукт в отсутствие готовых книг. Неадекватное поведение Дейенерис, которая сожгла Королевскую Гавань, стало одной из причин негатива в адрес создателей сериала.

Ведьмак

Сериал «Ведьмак» анонсировался чуть ли не как новая «Игра престолов». Фанаты одноименной серии книг и игр ждали его выхода едва ли не больше, чем в свое время толкиенисты «Властелина колец». Но еще до премьеры начались споры об актерском составе. Мужской части поклонников саги категорически не нравится Генри Кавилл, сыгравший главную роль Геральта из Ривии, — его презрительно обзывают «перекачанным Леголасом» и «Кеном на стероидах». Хейтеров немного приструнил автор саги Анджей Сапковский, заявивший следующее: «Подобно тому, как Вигго Мортенсен дал свое лицо Арагорну, так и Генри стал лицом Геральта — и теперь так будет всегда». Но главная критика слышится в адрес запутанного сюжета сериала — его с трудом понимают даже те, кто читал книги о ведьмаке. Чтобы исправить оплошность и помочь зрителям, Netflix создал понятную инфографику, объясняющую происходящее на экране.