10 потухших звезд, которые снова засияли

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Известность — штука капризная: сегодня есть, а завтра нет. Многие звезды загубили свою карьеру всего одним маленьким проступочком, вмиг оказавшись на дне. Но есть и такие, кому удалось выкарабкаться оттуда и еще больше засверкать. Редакция AdMe.ru нашла примеры, когда сила духа, упорство и талант помогли вернуть былую славу и любовь поклонников. Если знаете еще примеры, продолжайте список в комментариях.

Бен Аффлек

Бен — классический случай американских горок карьерных взлетов и падений. В конце 90-х он на коне, лауреат премии «Оскар» за фильм «Умница Уилл Хантинг». Начало 2000-х — резко падает вниз и собирает там «Золотую малину» как худший актер за картины «Сорвиголова» и «Час расплаты», номинируется на эту же антипремию за «Армагеддон» и «Перл-Харбор». До 2012-го Аффлек не может похвастаться ни одной серьезной работой, а в 2015-м получает приз «За восстановление репутации» и снова собирает плюшки.

Анджелина Джоли

Нервное истощение после развода с супругом Брэдом Питтом и роль всемогущей многодетной мамы-энерджайзера дали свои плоды, и вскоре от сочного тела красавицы не осталось и следа. 2016-й стал единственным годом за последнее время, когда Джоли не снялась ни в одном фильме. Фанаты с замиранием сердца читали заголовки прессы, где говорилось, что звезда весит 40, потом 35 кг. У Анджелины Джоли сейчас сложный период, но новые фото, на которых она выглядит гораздо лучше, и несколько свежих проектов говорят о том, что красотка снова в строю.

Винс Вон

Винс Вон начал сниматься еще в 1980-х, а широкую известность актеру принесли фильмы «Тусовщики» и «Парк Юрского периода — 2: Затерянный мир». В начале нулевых Винс снимается в легких комедиях, серьезных ролей никто не дает. И вот в 2015 году ему достается роль в культовом сериале «Настоящий детектив», благодаря которой его популярность значительно выросла.

Мел Гибсон

Завоевав авторитет драмой «Храброе сердце», Мел Гибсон не всегда оставался на плаву. Блестящий актер, режиссер, сценарист и продюсер из-за скандалов с прессой не раз пропадал из виду. В середине 2000-х проблемы с алкоголем и резкие высказывания на религиозную тематику вызвали шквал критики со стороны общества. Казалось, что его звезда на голливудском небосклоне больше никогда не будет такой же яркой, как в далеком 1990 году. Но пришел 2017-й, и номинация на «Оскар» и «Золотой глобус» за картину «По соображениям совести» вернули былой восторг и восхищение талантом Гибсона.

Рене Зеллвегер

Обаятельная пухлощекая барышня стала символом всех женщин-одиночек, когда на экраны вышла первая «Бриджит Джонс». Рене Зеллвегер прекрасно сыграла неуклюжую очаровашку, не стесняясь предстать в кадре в неприглядном ракурсе. За смелость ее и полюбили миллионы зрителей по всему миру. Однако в 2014-м звезда всех шокировала, когда появилась с чужим лицом, чем очень огорчила фанатов. Для съемок в 3-й части «Бриджит Джонс» Рене пришлось исправить эту оплошность. Вернув узнаваемые черты лица, актриса возвратила себе и любовь поклонников.

Алек Болдуин

Алек Болдуин долго оставался видным красавчиком-мачо, который влюблял в себя женщин одним своим видом. Но время никого не щадит, и вскоре известный актер из статного юноши превратился в импозантного дедушку с сединой на висках и отвисшим животиком. В этот период у актера был творческий застой, он хоть и снимался в кино, но похвастаться особо нечем. Но актерский талант на то и талант, что в любом возрасте никуда не девается. Новый пик популярности актеру принесла игра в комедийном сериале «Студия 30», за который он получил несколько престижных наград и зеленый свет к новым хорошим ролям в кино.

Бритни Спирс

В 90-х талантливая Бритни Спирс покорила весь мир своим сильным голосом и обаятельным личиком, став поп-иконой того времени. Но как это бывает почти всегда, мировая известность сыграла с девушкой злую шутку. В середине нулевых только ленивый не обсуждал ее проблемы с наркотиками, алкоголем и затянувшуюся депрессию. Но все же Бритни удалось вырулить из опасного поворота своей жизни, и она снова на вершине музыкального олимпа.

Роберт Дауни

Железный человек, он же Тони Старк, он же Шерлок Холмс — один из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда. И никто сейчас подумать не может, что когда-то на этом талантливом актере поставили крест из-за его тюремного заключения. Проблемы с законом и наркотическая зависимость никого не украшают, но, как показывает практика, если взять себя в руки, то можно не только выбраться из болота, но и забраться на самую вершину.

Кристина Агилера

Голосистая девушка с милой мордашкой и совершенным телом несколько лет была примером для подражания. Однако 2 беременности и тяжелый развод изменили Кристину Агилеру до неузнаваемости. Из худышки блондинка превратилась в пышку, чем накликала на себя шквал недовольства и унижений. Завистники уж было похоронили карьеру певицы, но не тут-то было — перемены во внешности никак не сказались на потрясающем голосе. Кристина привела себя в форму, продолжает собирать престижные награды и радовать новыми песнями.

Маколей Калкин