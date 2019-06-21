10 популярных эпических фильмов, которые переврали историю

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Киноляпы — обычное и зачастую забавное явление. Существует даже специальный ежегодный рейтинг кинолент-рекордсменов по количеству подобных проколов. Так, в 2018 году лидером стал «Мир юрского периода — 2». Однако, когда речь идет об ошибках в фактах, претендующих на историческую достоверность, становится досадно. Особенно если для одних и тех же режиссеров допускать такие оплошности становится привычкой.

AdMe.ru вспомнил десяток знаменитых фильмов, в которых их создатели допустили грубые и не очень ошибки. Возможно, вы не замечали их вовсе, даже если смотрели эти ленты не один раз.

10. Троя

В фильме «Троя» показаны воинственные всадники верхом на лошадях. И это при том, что Троянская война имела место в XIII веке до н. э., а древние греки стали использовать верховую езду лишь в VI веке до н. э., до этого были колесницы.

9. Робин Гуд

Сам Робин Гуд из одноименного фильма персонаж неоднозначный и даже мифический, но в отношении реальных исторических личностей в ленте режиссера Ридли Скотта отмечен ряд неточностей. По сюжету король Ричард погибает в ходе штурма крепости от самострельной стрелы. Ричард I действительно был ранен из арбалета при осаде замка Шалю. Однако скончался он спустя 10 дней из-за занесенной инфекции.

Между коронацией Иоанна и подписанием Хартии вольностей в реальности прошло 16 лет, в фильме этот временной отрезок или указание на него отсутствуют.

8. Аполлон-13

В фильме «Аполлон-13» после 4-минутного молчания экипажа космического корабля связь с ним устанавливал Томас Кеннет Маттингли. Действительно, этот астронавт, который за несколько дней до полета был исключен из состава команды из-за подозрения в заражении краснухой, внес огромный вклад в спасательную миссию с Земли, так как отлично знал корабль. Однако борт во время входа в атмосферу вызывал Джозеф Кервин, оператор связи в Центре управления полетом.

7. Последний самурай

В фильме «Последний самурай», действие которого начинается в 1876 году, крупным планом показаны флаги Соединенных Штатов. С 1867-го по 1877 годы на них действительно было по 37 звезд. Но на других кадрах присутствуют флаги, где количество звезд очевидно больше, что соответствует более позднему периоду (не ранее 1890 года) истории государства.

6. Александр

В фильме «Александр» противник великого полководца, предводитель персов Дарий III изображен привлекательным молодым человеком. На съемках для исполнителя его роли 35-летнего Раза Дегана практически не использовался какой-либо специальный возрастной грим. При том, что на момент происходящих в ленте событий реальному Дарию III было 50 лет.

5. Джанго освобожденный

Действие фильма «Джанго освобожденный» происходит в 1859 году. Главный герой не раз появляется в кадре в стильных солнцезащитных очках. Однако массовое производство такой оптики началось лишь в 1929 году.

4. Индиана Джонс и последний крестовый поход

«Индиана Джонс и последний крестовый поход» — третья часть актуальной во все времена серии приключений прославленного археолога. На протяжении фильма многие нацисты носят медали и награды Второй мировой войны, хотя действие картины происходит в 1938 году.

3. Царство небесное

В основе фильма «Царство небесное» лежат события, предшествовавшие Третьему крестовому походу. Согласно сюжету, главный герой Балиан был простым кузнецом. Однако в реальности он происходил из знатной семьи, отец его являлся рыцарем. На момент описываемых событий реальному Балиану было уже за 40. А у Ридли Скотта его играл 28-летний Орландо Блум без намека на специальный грим.

2. Фаворит

Фильм повествует о временах Великой депрессии в США (начало 1930-х годов), когда некоторые граждане отчаянно пытались поймать удачу и ставили свои последние деньги на скачках. На жокеях можно увидеть шлемы со специальными подбородочными ремнями, обеспечивающими дополнительную безопасность. Однако в те годы шлемов с таким элементом еще не было.

1. Зеленая миля

Действие фильма «Зеленая миля» происходит в штате Луизиана в 1935 году. В это время смертная казнь осужденных происходила через повешение. А электрический стул стал инструментом исполнения приговора лишь с 1941 года.

А как вы относитесь к режиссерским интерпретациям исторических фактов?