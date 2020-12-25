10+ подсказок, которые оставили дизайнеры костюмов дотошным киноманам

Во все времена киноделы удостаивались почетных наград за грамотный выбор костюмов для актеров. Но подходящие наряды не только делают картинку интереснее, сочнее и красочнее, но и помогают лучше понять характер того или иного героя. А иногда одежда содержит в себе любопытную отсылку или прямой намек на развитие сюжета.

Мы в AdMe.ru пересмотрели популярные фильмы и сериалы, отметив для себя моменты, когда костюм героя стал частью повествования. В нашей сегодняшней подборке киноленты, в которых одежда героев содержит некоторые подсказки.

1. Начало (2010)

Кажется, герои фантастической картины Кристофера Нолана могли одеваться как угодно — хоть в джинсы и футболки. Однако были выбраны строгие костюмы, за счет которых идеально передана атмосфера «корпоративности». Роберт Фишер, герой Киллиана Мерфи, всю жизнь пытался оправдать надежды отца, а теперь хочет от него отделиться и раскрыть собственную личность. Он предпочитает безупречно скроенные приталенные пиджаки и отложные воротники. Поиски себя показаны через его неповторимый стиль: Фишер — австралиец, который говорит как американец, а одевается как англичанин. А вот вор Имс, которого сыграл Том Харди, предпочитает свободную и даже мешковатую одежду, а также небрежно расстегнутые рубашки.

2. Конец парада (2012)

В этом военном мини-сериале есть 3 очень ярких персонажа, каждый из которых рассказывает свою историю через костюмы. Первый — герой Бенедикта Камбербэтча, который не изменяет своим принципам, потому и носит строгую одежду. Его жена в исполнении Ребекки Холл живет одним днем, как бабочка, и предпочитает романтичные наряды. Влюбленная в главного героя Вэлентайн, которую сыграла Аделаида Клеменс, борется за права женщин. Одевается она довольно странно по тем временам, что символизирует молодость, честность и открытость.

3. Жестокие игры (1999)

С самых первых кадров цвета одежды используются, чтобы противопоставить персонажей. Аннетт, героиня Риз Уизерспун, появляется в светлых вещах, в то время как Себастьян, герой Райана Филлиппа, предпочитает темное. Это подчеркивает чистоту и наивность девушки, а также ее консервативность. Сесиль в исполнении Сельмы Блэр при первой встрече с Себастьяном надевает красную толстовку, олицетворяя Красную Шапочку, идущую навстречу волку.

4. Бесславные ублюдки (2009)

Шляпка в виде мордочки леопарда не только намекает на опасный характер Франчески. Она также является отсылкой к похожей вещи Эльзы Скиапарелли — одного из ведущих модных дизайнеров того времени. Шошанна, владелица кинотеатра в Париже, стремится не выделяться из толпы и носит вещи спокойных цветов. И только в сцене поджога кинотеатра она надевает ярко-красное платье, недвусмысленно говорящее о поступке героини.

5. Друзья (1994)

То, что Рэйчел — дочь богатых родителей, не знающая цены вещам, сильно бросается в глаза в первых сериях. Девушка выглядит ярко и эксцентрично. Но по мере того, как она решает стать самостоятельной, образ становится все более простым и незамысловатым. Шикарные туалеты сменяются короткими топами и мини-юбками. Моника — настоящий пример консерватизма и сдержанности. Ее характер очень точно выражается в одежде, которую она выбирает. Кстати, сознательность и забота об экологии проявляются в том, что по магазинам героиня Кортни Кокс ходит с авоськой, а не с пакетом. Фиби — самый непосредственный персонаж, что тоже влияет на внешний вид. Так, в одной из серий она прикрыла пятно на вечернем платье вычурным рождественским бантом, хотя было бы достаточно скромной брошки средних размеров.

6. Патрик Мелроуз (2018)

Главный герой сериала выглядит респектабельно, при этом позорится перед людьми, ходит по нью-йоркским подворотням и громит номера гостиниц. Такой контраст подчеркивает внутренние противоречия Патрика. Хотя Мелроуз и предпочитает классику, его образ не обходится без эксцентричных деталей в виде запонок, цветных носков и пиратской повязки на глазу. Все это подчеркивает его импульсивность.

7. Элита (2018)

Чтобы подчеркнуть отношение к Дню святого Валентина как к морально устаревшему празднику, а также показать, насколько поменялись гендерные роли в современном мире, героини сериала приходят на вечеринку в честь Дня влюбленных в мужских костюмах. Герои же появились на празднике в довольно откровенных нарядах. Карла — единственная героиня, которая не признает унисекс. Она поддерживает образ femme fatale, с каждой серией становясь все женственнее. А 14 февраля девушка является в роскошном платье, поясняя Лу: «Прости, но я всегда буду элегантной леди».

После ссоры с Гусманом в волосах Лу появляются две заколки с надписью Love как надежда на воссоединение.

8. Эйфория (2019)

Ру, героиня Зендаи, в начале сериала предстает перед нами как трудный подросток, предпочитающий простой и грубоватый стиль. Это подчеркивает ее связь с плохими компаниями. Но по мере личностного роста и взросления в ее гардеробе появляются пиджаки, жакеты и пальто и намечается стремление к более строгому и сдержанному образу.

9. Светила (2020)

События мини-сериала происходят в самый разгар золотой лихорадки. Анна, одна из главных героинь, приезжает в Новую Зеландию в поисках новой жизни. Робость и ведомость девушки подчеркиваются тем, что даже одежду она выбирает не сама, за исключением голубого платья в самом начале. Далее она появляется то в пышном розовом наряде, то в бордовом туалете, которые предложила ей Лидия.

10. Сестра Рэтчед (2020)

Гвендолин Бриггс в исполнении Синтии Никсон предпочитает брючные костюмы и пиджаки. Героиня работает пресс-секретарем у губернатора. Она не боится показаться неженственной и стремится быть с мужчинами на равных. Так, и по крою ее костюмы больше напоминают мужские. Правда, за пределами офиса героиню можно увидеть в более расслабленных нарядах. Например, расстегнутые рубашки, яркие брюки свободного кроя и шарфы из шелка. Гвендолин приходится закалить характер, будучи втянутой в паутину событий, связанных с жуткими экспериментами над людьми. И эта сильная женщина со внутренним стержнем западает в душу сестры Рэтчед, работающей в психиатрической клинике.

11. Дрянные девчонки (2004)

В самом начала фильма Кейди выглядит естественно, в ней нет стремления подчеркивать привлекательность, свойственного многим девочкам. Особенно ярко это раскрывается в эпизоде с празднованием Хеллоуина. Она нарядилась в подвенечное платье и выделялась из толпы, — все кругом были одеты очень откровенно и соблазнительно. Ее новые подруги ограничились буквально одним бельем и накладными ушками. А Кейди предпочла накладные зубы. Трансформация героини происходит постепенно. Так, одной из знаковых вещей в этом плане является розовая футболка с надписью Rebel («Бунтарка»). Главные красавицы класса, на которых равняется девушка, выглядят нарочито, как куклы Барби. В них умышленно нет ничего реалистичного, они как будто притворяются теми, кем хотели бы быть.

12. Деловая женщина (1988)

Первый раз, когда мы видим Тэсс, героиню Мишель Пфайффер, она одета в коричневый кожаный плащ и колготки цвета загара. Это типичный образ иммигрантов того времени, а также секретарей. Когда Кэтрин, начальница Тэсс, просит ту «продумать украшения», она сама себе противоречит, ведь она поклонница Коко Шанель, благодаря которой крупные украшения перестали быть моветоном. Этот эпизод символизирует преображение главной героини. Чтобы подчеркнуть свой властный и авторитарный характер, начальница в исполнении Сигурни Уивер выбирает красный цвет, будь то даже лыжный костюм.