10 первоклассных актеров, которые заполучили роли обманом

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Кто из нас хоть раз в жизни слегка не преувеличивал свои профессиональные заслуги, чтобы заполучить желанную работу? Вот и знаменитости, оказывается, тоже время от времени обманывают своих работодателей. AdMe.ru порылся в творческих биографиях любимых актеров и нашел интересные факты, которые еще раз доказывают: звезды тоже люди.

Джордж Клуни

В начале карьеры бесподобный Джордж Клуни столкнулся с самой распространенной проблемой всех, кто впервые устраивается на работу: никто не хотел предлагать роли актеру без опыта. С трудом он все же попал на собеседование к одному киноагенту. И, чтобы в очередной раз не ударить в грязь лицом, Клуни соврал, что снимался в фильме «Люди-кошки». Ложь вскрылась моментально. Однако рвение молодого актера тронуло агента, и он согласился подписать с ним контракт.

Вупи Голдберг

Обычно женщины не любят говорить о своем настоящем возрасте и сбавляют себе хотя бы пару-тройку лет. Но Вупи Голдберг всегда была очень необычной женщиной. В начале карьеры агенты частенько отказывали ей, ссылаясь на то, что девушка еще слишком молода для серьезных ролей. Поэтому Вупи решила прибавить себе не один, не два, а сразу 6 лет. Обман сработал, и Голдберг стала одной из самых востребованных актрис Голливуда. А некоторые источники до сих пор указывают неправильный год рождения актрисы.

Дэниел Крэйг

Если верить агентам Голливуда, чаще всего актеры врут о том, что умеют мастерски ездить верхом. Но вот от самого «агента 007 Джеймса Бонда» такого не ожидал никто! Перед съемками фильма «Ковбои против пришельцев» Крэйг уверял коллег, что знает, как обращаться с лошадью. Но, когда дошло до дела, актеру все же пришлось сознаться, что он, мягко говоря, преувеличил. «Мне оставалось только взобраться на коня и молиться, чтобы я не упал», — вспоминал Крэйг уже после съемок.

Роберт Паттинсон

Британского красавца Роберта Паттинсона сложно переплюнуть по части лжи. Хотя он никогда не получал серьезного актерского образования, на пробах Паттинсон всегда клялся, что окончил престижнейшую Королевскую академию драматического искусства. А иногда это казалось ему недостаточным, и он добавлял, что учился в Оксфорде. Сейчас можно точно сказать, что такое нахальство пошло лишь на пользу актеру, который все-таки добился своего и стал известен во всем мире.

Рэйчел Макадамс

Рэйчел Макадамс так хотела получить главную роль в фильме «К чуду», что решила последовать примеру многих актеров и добавить верховую езду в список своих навыков. Однако в этом случае ложь была по-настоящему рисковой: актриса страдала сильной аллергией на лошадей. Выяснилось это уже на съемочной площадке, но режиссер не пожелал менять актрису.

Хлоя Грейс Морец

Желающих сняться в фильмах гения современного кинематографа Мартина Скорсезе всегда было немало. И 14-летняя Хлоя Морец, разумеется, не была исключением из правил. Вот только Хлоя — американка, а Скорсезе для «Хранителя времени» искал исключительно английскую актрису. После долгих тренировок с целью получить британский акцент Хлоя отправилась на кастинг и прошла его почти до самого конца. Опытный режиссер все-таки сумел уличить девочку в обмане. Но, вместо того чтобы разозлиться, он предложил ей одну из главных ролей в своем фильме, так как был очарован ее обаянием и хитростью.

Мила Кунис

По условиям продюсеров популярного сериала «Шоу 70-х», кандидатки обязательно должны были быть старше 18 лет. На пробах была и начинающая звезда Мила Кунис. Мила решила быть откровенной и сразу сообщила, что 18 ей пока нет, но скоро будет. Правда, она умолчала, что это «скоро» наступит лишь через 4 года.

Лиам Хемсворт

Австралиец Лиам Хемсворт прославился благодаря роли в «Голодных играх». А за несколько лет до этого он получил главную роль в фильме «Последняя песня» с Майли Сайрус. Добиться этого ему помогла одна-единственная фраза: «Я отлично играю в волейбол». По сюжету герою Лиама нужно было эффектно перебрасывать мяч через сетку. Режиссер был просто в бешенстве, когда уже на площадке увидел, что как волейболист Лиам абсолютно беспомощен. Чтобы натренировать актера, создателям фильма пришлось пригласить профессиональных спортсменов. До сих пор Лиам говорит, что «волейбол — самая сложная вещь, с которой он имел дело».

Лора Фрейзер

Для шотландской актрисы Лоры Фрейзер было большой удачей попасть на кастинг в нашумевший сериал «Во все тяжкие». Поэтому, когда у нее спросили, говорит ли она по-немецки, Лора сразу же сказала: «Да, свободно!» Уже после того, как кастинг закончился, актриса поняла, что единственное, что она может сказать по-немецки, — это «Ich heisse Laura» («Меня зовут Лора»). Тем не менее роль она получила и тут же засела за учебники.

Морган Фримен

Хотя на счету у Моргана Фримена много отличных ролей, благодаря необычному тембру голоса чаще его приглашали не играть, а озвучивать кино. Так произошло и с фильмом «Обливион». Когда Фримен прочел сценарий, проект показался ему многообещающим и он захотел не просто озвучить фильм, но и исполнить одну из главных ролей. Вместо того чтобы честно поговорить с режиссером и продюсером, Фримен соврал, что у него начались «серьезные проблемы с горлом», из-за которых он не сможет озвучивать фильм. Создателям «Обливиона» так хотелось, чтобы актер принял участие в этом проекте, что они тут же предложили ему роль.