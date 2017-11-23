10 случаев, когда герои ужастиков наконец повели себя логично

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Глупые поступки героев хорроров появляются в сценарии не для того, чтобы вывести зрителя из себя, а чтобы добавить сюжету остроты и напряженности. Однако персонажей ужастиков, поступающих неразумно, так много, что каждый стратегически верный поступок немало удивляет. Поэтому AdMe.ru решил собрать хоррор-героев, которые приятно изумили нас своими интеллектуальными способностями.

«1408»- коктейль Молотова

Майк Энслин, устав от испытаний, подброшенных призраками загадочного номера 1408, кидает бутылку спиртного с зажженной тряпкой-фитилем в сторону спальни. Начинается пожар, срабатывает тревога, и писателя спасают. Кажется, Майк принял единственно верное решение в такой обстановке.

«Ведьма из Блэр: Новая глава» — взгляд в стену

По легенде, ведьма может убить человека, который смотрит на нее. Разумные герои решили избегать взгляда на возможный источник опасности. Для этого они отворачивались к стене и, замерев на месте, закрывали глаза.

«Не дыши» — собака в машине

Заманить разъяренную собаку в машину и запереть там, тем самым оставив себе путь для отхода, — действительно неплохая идея. Жаль только, что главной героине это не очень помогло.

«Хэллоуин» — победоносная вешалка

Прятаться в шкафах героям ужастиков приходится довольно часто. А вот смастерить шпагу из проволочной вешалки пришло в голову только героине фильма «Хэллоуин» 1978 года. В награду за сообразительность эта женщина получила свою жизнь.

«Крик-2» — контрольный выстрел

Часто герои фильмов ужасов сбегают с места преступления, как только их истязатель потерял сознание. Конечно, антагонист вскоре приходит в себя и продолжает кровавые игры. А вот героиня фильма «Крик-2» не стала надеяться на случай и произвела контрольный выстрел. Тем самым она поставила точку в приключившемся с ней кошмаре.

«Кошмар на улице Вязов» — будильник

Нэнси, готовясь ко встрече с самым главным злодеем из ночных кошмаров, расставляет по дому ловушки и заводит будильник на определенное время. Это помогает ей вытащить Фредди Крюгера в реальный мир и поджечь его. Получив столь мощный отпор, Фредди исчезает.

«Хижина в лесу» — путь к спасению

Никто не ожидал, что беззаботный Марти окажется таким расчетливым. Натравить на работников лаборатории их же «питомцев» и позволить противнику одержать верх в схватке, чтобы именно на него напали зомби — гениальные идеи, разве не так?

«Сияние» — запутанные следы

Отыскать сбежавшую жертву в снежную погоду злодею ничего не стоит — достаточно просто идти по следу. Однако маленький Дэнни спасся, запутав собственные следы и пустив преследователя по ложному пути.

«Пила-5» — трахеостомия в ловушке

Пожалуй, ни у кого в мире мозг не работает так же быстро, как у агента Страма. Когда голова героя была заперта в стеклянном ящике, заполненном водой, он сделал себе трахеостомию и продолжил дышать.

«Мизери» — сожжение романа

Покалеченный писатель, попавший в плен к сумасшедшей фанатке его творчества, придумывает гениальный план, чтобы хоть на мгновение усыпить бдительность истязательницы. Он поджигает собственную рукопись, тем самым отвлекая женщину, и нападает на нее.

Не все глупцы

Конечно, сюжеты многих хорроров мало отличаются друг от друга. Пожалуй, и через 100 лет режиссеры продолжат экранизировать истории о не слишком-то умных людях, переезжающих в дома с призраками. Однако, глядя на персонажей, о которых мы сегодня вспомнили, отнюдь не хочется покрутить пальцем у виска. Если вы знаете еще таких героев, поделитесь их именами в комментариях.