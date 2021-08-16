10+ персонажей, у которых оказались ну очень неожиданные прототипы

За героями книг и фильмов часто скрываются реальные люди. Но далеко не все догадываются, например, что один из самых известных персонажей компьютерных игр появился благодаря популярной певице, а легендарный кинозлодей — благодаря пицце пеперони.

AdMe.ru составил список вымышленных персонажей, у которых обнаружились довольно неожиданные прототипы. Спорим, о многих вы даже не подозревали? Вот о том, что мы спрятали для вас в бонусе, уж точно.

Лара Крофт — Нене Черри

Еще до того, как Анджелина Джоли сыграла знаменитую расхитительницу гробниц и заставила весь мир поверить, что именно она и есть настоящая Лара Крофт, этот персонаж уже существовал в компьютерной игре, и у него был довольно неожиданный прототип. Речь о шведской рэп-звезде Нене Черри. До Лары женские персонажи видеоигр были беззащитными дамами, которых непременно требовалось спасти. Задумка авторов приключенческого боевика была в том, чтобы разрушить этот стереотип. Черри, с ее имиджем сильной и волевой женщины, идеально подходила под эту задумку. Так шведская феминистка помогла появиться на свет героине, по которой до сих пор тайком вздыхают многие мужчины.

Доктор Хаус — Шерлок Холмс

Многие фанаты Доктора Хауса замечали, что язвительный и гениальный врач очень сильно напоминает британского сыщика Шерлока Холмса. Харизматичный Грегори не только блестяще использует метод дедукции при постановке диагноза, но и порой музицирует. И это не случайные совпадения. Создатель сериала Дэвид Шор признался в интервью, что образ Грегори Хауса частично вдохновлен Шерлоком Холмсом. Что интересно, прототипом гениального сыщика, в свою очередь, как раз стал врач — шотландский хирург Джозеф Белл. Артур Конан Дойл познакомился с доктором в 1877 году и работал с ним в Королевской больнице Эдинбурга. По словам писателя, именно Белл и его поразительная наблюдательность вдохновили его на то, чтобы написать серию рассказов о Шерлоке. Кстати, талантливый врач на самом деле принимал участие в нескольких полицейских расследованиях. Например, имел отношение к розыскам Джека-потрошителя.

Поручик Ржевский — подпоручик Сергей Семенович Ржевский

Популярный герой анекдотов получил широкую известность благодаря комедии Эльдара Рязанова «Гусарская баллада». Скорее всего, у него не один прототип. Фамилию и любовь к фривольным шуткам этот герой мог взять у подпоручика Сергея Семеновича Ржевского, который своим юмором часто шокировал дворян. Среди его выходок, например, можно упомянуть приход на маскарад в костюме печки, притом что костюм был надет на голое тело. Волгоградский писатель Юрий Войтов предположил, что прототипом Ржевского мог стать уроженец Царицына Николай Ашинов. Удалой авантюрист основал на территории современного Сомали африканское казачество со станицей Московской. «Такое мог совершить только истинный... поручик Ржевский», — считает Войтов.

Дейенерис Таргариен — Генрих VII

Создатель «Игры престолов» Джордж Мартин вдохновлялся реальными историческими событиями, например Войной Алой и Белой розы. И его персонажи часто напоминают исторических личностей. Поклонники считают, что прототипом Матери драконов был король Генрих VII — первый правитель из династии Тюдоров, пришедшей на смену Ланкастерам. Как и Дейенерис, Генрих был изгоем своего родного королевства. И точно так же, как героине «Игры престолов», реальному королю пришлось переплыть «Узкое море», чтобы вернуть себе королевство. А еще Генрих очень сильно не доверял знати, которая его окружала, а на его личной эмблеме красовался дракон.

Профессор Преображенский — Сергей Воронов

Хирург Сергей Воронов в первой половине XX века шокировал всю Европу своими экспериментами по трансплантации человеку желез обезьяны. Таким образом он хотел замедлить процесс старения. Журналистка Татьяна Батенева предположила, что именно Воронов мог стать прототипом одного из главных героев повести Михаила Булгакова «Собачье сердце» — профессора Преображенского, который профессионально практиковал «омоложение», пересаживая яичники обезьян богатым клиентам. Разумеется, у Филиппа Филипповича могли быть и другие прототипы. Например, основатель эндокринологии Василий Дмитриевич Шервинский.

Мортиша Аддамс — Барбара Джин Дей

Готичную семейку, славящуюся черным юмором, придумал художник Чарльз Аддамс. Он же подарил своим персонажам собственную фамилию. Первой увидела свет женщина-вамп Мортиша. Говорят, Чарльз срисовал ее со своей супруги Барбары Джин Дей. Брак Аддамса и «Мортиши» продлился всего 8 лет. После развода женщина настолько не хотела, чтобы ее ассоциировали с персонажем, что даже коротко остригла волосы.

Анна Каренина — дочь Пушкина Мария

Старшая дочь Александра Пушкина Мария Гартунг не изменяла мужу и не бросалась под поезд, но именно она вдохновила Льва Толстого на создание образа Анны Карениной. Писатель познакомился с женщиной, когда ей было 36 и она уже 8 лет состояла в счастливом браке с Леонидом Гартунгом. «Дверь передней комнаты отворилась, и вошла незнакомая дама в черном кружевном платье. Ее легкая походка несла довольно полную, но прямую и изящную фигуру. Когда представили Льва Николаевича Марии Александровне, он сел за чайный стол около нее; разговора их я не знаю, но я знаю, что она послужила ему типом Анны Карениной. Он сам признавал это», — вспоминала свояченица Толстого Татьяна Кузминская.

Шелдон Купер

На создание образа ботаника Шелдона Ли Купера из «Теории Большого взрыва» Билла Прэди, одного из авторов сериала, вдохновил его знакомый программист, чье имя остается неизвестным. Но фанат ситкома предположил, что прототипом главного героя шоу стал реальный физик Шелдон Ли Глэшоу. Помимо имени, двух ученых роднят Нобелевская премия и нежные чувства к теории струн.

Джокер — Конрад Фейдт

Немецкий актер Конрад Фейдт снялся во многих культовых фильмах, среди которых «Кабинет доктора Калигари», «Багдадский вор», «Касабланка». Звучит неожиданно, но именно он вдохновил создателя Бэтмена на образ Джокера. Точнее, не он сам, а его роль в картине «Человек, который смеется». Фейдт сыграл Гуинплена — мужчину, чье лицо было обезображено еще в детстве на потеху публике.

Рапунцель — Варвара Никомидийская

Красивая, но мрачная сказка братьев Гримм о девушке, запертой в башне, основана на реальной истории. Прототип Рапунцель — Варвара Никомидийская, которая была настолько прекрасна, что ее отец построил башню, чтобы прятать там свою дочь от женихов. Кстати, совершенно напрасно, потому что его дочь вообще не собиралась выходить замуж.

Дракула — Генри Ирвинг

Мы привыкли считать, что прототипом Дракулы Брэма Стокера был валашский князь Влад Цепеш, и это правда. Но правда еще и в том, что средневековый правитель был не единственным источником вдохновения для создания самого известного в мире вампира. Внешний облик и манеры графа Стокер списал со своего приятеля — актера Генри Ирвинга. Писатель работал у артиста менеджером и буквально боготворил своего работодателя. Вместе с тем он испытывал перед ним неподдельный ужас, так что своей атмосферой готический роман тоже, судя по всему, обязан Ирвингу.

Бонус: Фредди Крюгер — пицца пеперони

У еще одного монстра — Фредди Крюгера — тоже не один прототип. Главным из них является странный мужчина, который часто бродил возле дома сценариста и режиссера «Кошмара на улице Вязов» Уэса Крэйвена, когда тот был еще ребенком. Но вот своей уникальной внешностью герой ужастика обязан фастфуду. Дэйв Миллер, которому было поручено создать лицо Фредди, нашел вдохновение в пицце пеперони, которую он ел однажды вечером вдали от дома. Вместо того чтобы закончить трапезу, он забрал пиццу домой и использовал ее в качестве образца для создания сильно обгоревшего и покрытого шрамами лица Крюгера.