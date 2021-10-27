10 персонажей советского кино, которые водили зрителей за нос, а мы их взяли и раскусили

Советские фильмы знакомы нам с детства, фразы из них стали крылатыми, а их герои — практически родными. Мы сопереживаем персонажам, сочувствуем им, радуемся их успехам и прощаем им многие недостатки. Но порой, в который раз пересматривая любимые киноленты, мы вдруг замечаем, что некоторые образы вызывают у нынешних нас только раздражение.

Мы в AdMe.ru пересмотрели культовые советские картины и разобрались, почему кого-то из их героев сегодня нарекли бы токсичными.

Варвара Сергеевна Плющ, «Бриллиантовая рука»

Фильм буквально разошелся на цитаты, и немалая заслуга в этом принадлежит Нонне Мордюковой, которая сыграла управдома. Изначально актриса не очень нравилась режиссеру ленты Леониду Гайдаю, но все изменила ее роль купчихи в комедии «Женитьба Бальзаминова», которая вышла как раз незадолго до кастинга на «Бриллиантовую руку». Варвара Сергеевна изначально относится к людям с недоверием и подозрением, ее девиз — «Человеку нужно верить только в самом крайнем случае». Она пытается контролировать личную жизнь героев и щедро выдает оценочные суждения: «Наши люди в булочную на такси не ездят!» Ей нравится раздавать никому не нужные поручения и угрожать малоприятными последствиями в случае их неисполнения: «А если не будут брать (лотерейные билеты), отключим газ».

Илья Ковригин, «Девчата»

Илья ведет себя как первый парень на леспромхозе, не особо считаясь с мнением окружающих. В сцене первой встречи с новенькой Тосей на танцевальном вечере он просит выключить музыку только потому, что ему сложно сосредоточиться. Дальше события развиваются стремительно. Получив отказ от главной героини, Илья спорит с другом, что сможет влюбить ее в себя. Выбранная им стратегия сегодня тоже выглядит спорной. Например, он во всеуслышание заявляет, будто девушка приготовила невкусный суп. В наши дни его поведение сочли бы манипуляцией.

Юрий Самохвалов, «Служебный роман»

Вернувшись из-за границы, Самохвалов щедро демонстрирует свои материальные достижения менее удачливым коллегам. Несмотря на то, что он женат и вроде не собирается заводить роман на стороне, влюбленность коллеги Ольги Рыжовой льстит его самолюбию. А когда ему это надоедает, он готов унизить Ольгу перед коллегами и выставить ее на посмешище, отдав ее письма в местком. Он прекрасно понимал, что в женском коллективе сплетни разлетаются очень быстро. Плетет интриги Юрий и в отношении начальницы Людмилы Прокофьевны и институтского товарища Новосельцева. Сначала он пытается свести коллег ради корыстных целей, а в конце подставляет Анатолия Ефремовича, стараясь рассорить влюбленных.

Тоня Глечикова, «Дело было в Пенькове»

Приехав из города в колхоз, Тоня заметила интерес к себе со стороны женатого тракториста Матвея. Она при всех унижала его: «Конечно, очень способный человек, но ему не хватает элементарного кругозора». Тоня изначально не воспринимала мужчину как равного и смотрела на него свысока, но тем не менее наслаждалась его вниманием.

Рудольф Рачков, «Москва слезам не верит»

Красавец-телеоператор Рудольф увлекся Катериной, влюбившись в созданный ею образ профессорской дочки. Когда же правда всплыла наружу, он решил не связывать свою жизнь с простой штамповщицей с завода. Он хочет прийти на все готовенькое, а не строить благосостояние семьи вместе. Чувства его вновь разгорелись только спустя много лет, когда он узнал о том, каких высот добилась его бывшая возлюбленная.

Игорь Брагин, «Влюблен по собственному желанию»

Главный герой заключает со скромной библиотекаршей необычное соглашение: влюбиться друг в друга с помощью аутотренинга. При этом Игорь не стесняется в выражениях, жалуясь на внешность избранницы: «За что зацепиться? Ни сучка, ни задоринки, ни бугорка, ни впадинки! За что же умненьких природа обижает?» Брагин зовет девушку «каракатицей» и не упускает случая унизить ее и намекнуть, что с подобными скромными внешними данными она не ровня такому красавцу.

Настенька, «Морозко»

В детской сказке Настенька положительная героиня, но нам, взрослым, она уже не кажется примером для подражания. Она не живет своей жизнью, а пытается всем угодить и предстает перед зрителем весьма слабой личностью, показушницей, готовой принять любые унижения. У нее получилось найти парня, который думает только о себе и совсем не интересуется другими. Сидя под елкой на морозе, Настенька попросту врет, утверждая, что у нее все хорошо. Отрицательный герой тут ее сводная сестра, но Настенька выглядит глупее Марфуши, которая знает, чего хочет, и живет своей жизнью.

Лидия Аникеева, «Гараж»

Посетив заседание гаражного кооператива сотрудников «Мосфильма», Эльдар Рязанов был впечатлен настолько, что решил снять фильм. В получившейся картине заместитель председателя уже находится на пороге пенсии, у нее счастливая семья, внук ее обожает. Но в то же время Аникеева олицетворяла типичную карьеристку, которая теряет человечность и женственность. В сценарии она была помечена как «фельдфебель в юбке». Она готова идти по головам или продвинуть нужного человека в корыстных целях. Доклад для зарубежной конференции дама выдает за свой, хотя он написан Гуськовым. Когда Бурков заявил, что он за автомобиль родину продал (герой имел в виду родительский дом в деревне), Аникеева втихаря попросила секретаршу «занести факт продажи Родины в протокол».

Андрей Бузыкин, «Осенний марафон»

Бузыкин ведет себя непорядочно по отношению как к жене, так и к любовнице. Первой он изменяет, но уйти не может, продолжая мучить супругу. Второй обещает светлое совместное будущее, но реализовать его не в силах. Рядом с женой он и сам верит, что с Аллочкой у него все кончено. А в гостях у молодой любовницы убеждает себя и ее в том, что разведется. Главный герой делает несчастным себя и всех остальных, хотя и вызывает сочувствие у зрителей.

Ольга Рыжова, «Служебный роман»

Встретив бывшего поклонника, Ольга сравнила свою жизнь и жизнь Самохвалова. У нее — квартира на отшибе и муж-язвенник, а у него — швейцарские костюмы, квартира с шикарной обстановкой и красавица-жена. Порадоваться за удачливого коллегу у нее не получилось: Рыжова отпускает колкости в адрес супруги Юрия, критикуя ее салат. Юрий, судя по всему, прекрасно видит, что Ольга очень завистлива, поэтому отмечает, что она «совсем не изменилась». На протяжении всего фильма она целенаправленно навязывается женатому мужчине, ставя под угрозу и его, и свой брак, засыпая его любовными письмами. И дело не в нахлынувшей любви, а в желании добиться более высокого социального статуса.