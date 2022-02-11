10 персонажей советских фильмов, которых мы когда-то незаслуженно записали в злодеи

В кино, как и в литературе, принято разделение на положительных и отрицательных персонажей. Но часто, пересматривая любимые фильмы в сотый раз, мы уже более трезво оцениваем поступки героев, которых раньше считали злодеями. И тогда начинает казаться, что они не сделали ничего предосудительного. Самохвалов работал и никому не мешал, а Паратов просто не хотел жениться и спасал состояние.

Мы в AdMe.ru решили по-новому взглянуть на героев советских фильмов, которых принято называть отрицательными, и реабилитировать их.

Марфушенька — «Морозко»

Марфушенька раздражает зрителей только тем, что, в отличие от Настеньки, не занимала позицию жертвы и играла по своим правилам. Она не лицемерит перед Морозко и в каком-то смысле ведет себя честнее Насти, прямо говоря о своих чувствах и желаниях. Марфуша также отличается бесстрашием. Вспомните, как она бросилась в пруд ловить утку, хотя не умела плавать. В Марфушеньке много скрытых положительных качеств. Просто она была воспитана в безусловной любви своей матери. Не виновата же она в том, что так случилось. Зато это сделало Марфушу чувствительной к своим желаниям и личным границам, что и проявляется в ее общении с Морозко, пускай и не очень вежливом.

Женя Лукашин — «Ирония судьбы, или С легким паром!»

С годами мы все больше стали сочувствовать Ипполиту и Гале, считая, что Лукашин разрушил им жизни. Конечно, без предупреждения уехать в другой город и вломиться в чужую квартиру — это в любом случае плохой поступок. Но последовавшие за этим действия Жени нельзя назвать подлыми или хотя бы некрасивыми. Когда Лукашин пришел в себя и понял, где очутился, он извинился перед Надей и Ипполитом и хотел сразу уйти, если бы не отсутствие денег. Затем Женя позвонил своей невесте и честно во всем признался. Галя имела право на него разозлиться за такой легкомысленный поступок, но не ревновать к вымышленной женщине, толком не разобравшись ни в чем.

Наконец, Галя и Ипполит поступают гораздо хуже, чем Лукашин. Оба жуткие ревнивцы, к тому же явно склонные к давлению на своих возлюбленных. Вспомните, как Галя нагло распоряжается Лукашиным, планируя праздник за двоих и прямо говоря, что мама Жени вполне может уйти на Новый год, предварительно накрыв им стол. А Ипполит только и делает, что кричит на Надю и унижает ее, называя девушку безалаберной и непутевой. По сравнению с ними Женя относится к людям более чутко. Он пытается убедить Надю, что они должны быть вместе, но не настаивает. Ведь в финале Женя уезжает, предоставляя девушке свободу выбора. По сути, Лукашин спас Надю и самого себя от людей, которые вряд ли сделали бы их счастливыми.

Лида — «Забытая мелодия для флейты»

Лиду мы обычно записываем в любовницы-разлучницы. Хотя, вообще-то, девушка не хотела начинать отношения с Леонидом. Но когда мужчина оказывается слишком настойчив, а девушка по-настоящему влюбляется в него, отказать сердцу становится все сложнее. Лида оказывается как раз в такой ситуации. Не раз она терпит унижения со стороны Филимонова и даже его жены. Ей намекают на ее низкое социальное положение: например, когда Елена предлагает Лиде стать прислугой у них в доме. Затем Леня бросает ее, когда страх лишиться продвижения по службе и привычного благополучия пересиливает чувства к девушке. Несмотря на все это, Лида продолжает любить Леонида. В финале, когда ему становится очень плохо с сердцем, она со слезами врывается в кабинет, чтобы помочь ему. При этом она прекрасно понимает, что ей не место в жизни Филимонова, поэтому незаметно уходит, когда ему становится лучше. Лида оказывается единственным честным и мудрым человеком в фильме.

Сережа Соколов — «Маленькая Вера»

Сережа кажется пассивным ко всему происходящему вокруг. Юноша из интеллигентной семьи, он как будто смотрит свысока на общество провинциального городка. Но ведь и это общество относится к нему с негативом. Так, отец Веры недружелюбно настроен к Сергею. Николаю Семеновичу, необразованному работяге, он кажется человеком с другой планеты. Потому что много читает, не хочет свадьбу, как у всех, с гостями-соседями и куклой на машине, и искренне не понимает, как можно ничем в жизни не интересоваться, кроме постоянных посиделок с мужиками. И лишь этим Соколов вызывает раздражение Вериного папы.

Хотя Сергей никогда напрямую не признается в своих чувствах, есть ощущение, что он все-таки по-настоящему любит девушку. Ведь он легко соглашается жениться и переехать к Вере, всегда нежно относится к ней. Соколов заступается за девушку и ее мать, уставших от отвратительного поведения Николая Семеновича, за что и получает ранение. На вопрос Веры в конце фильма, любит ли Сережа ее, он молчит. Возможно, потому, что его возвращение к ней, несмотря на то что семья Веры далека от него по социальному уровню и что отец девушки довел Сергея до больницы, и есть ответ.

Паша и Ляля — «Дорогая Елена Сергеевна»

На протяжении всего фильма подростки пытаются доказать Елене Сергеевне, что жить так, как она — в нищете, при этом впахивая на работе, — ненормально. Так, Ляля обращает внимание учительницы на то, что она интересная женщина и не должна выглядеть так убого. Паша, в отличие от остальных ребят, действительно доведен до отчаяния. Все 10 лет он учился почти безупречно. Но лишь из-за одного экзамена по математике вынужден будет уступить место на филологическом факультете, никакого отношения к математике не имеющем, кому-то другому. Потому что не обеспечен и не может поступить платно, как Володя. Поступок ребят по отношению к учительнице был жесток. Но решились они на него от ощущения несправедливости. В этой четверке Паша и Ляля — единственные, кто обладает чувствами. Паша не боится показать слезы, искренне любит свою девушку. Ляля просит у Елены Сергеевны прощения за их поведение. Наконец, именно эти двое первыми поняли, что перешли черту.

Кира Шемаханская — «Чародеи»

Околдовавшая Алену и тем самым разлучившая ее с Ваней, Кира сразу же получает клеймо злодейки. Но прежде чем судить, давайте представим себя на ее месте: женщина узнает, что ее любимый человек морочит ей голову и обсуждает свадьбу с другой. И у Киры есть неопровержимое доказательство: как ей кажется, это произошло на глазах у всего коллектива. В подобной ситуации в душе происходит такая смесь отчаяния и злости, что хочется жестоко отомстить. Кира же всего лишь наложила на Алену заклятие «зимнего сердца». А когда все встало на свои места, Шемаханская справедливо наказала лжеца Сатанеева увольнением. По поводу работы, кстати, Кира в какой-то степени была права: нельзя игнорировать ответственное поручение и мчаться к любимому, когда левая нога захочет. Такое обсуждается заранее.

Игорь Скворцов — «Экипаж»

Обычно Игоря считают бабником. Лишь потому, что до поры до времени он не желал обзаводиться семьей. Но Игорь просто не встретил ту женщину, с которой хотел бы провести всю жизнь. Ведь с Тамарой он довольно быстро понял, что любит ее. И когда к нему пришла бывшая девушка, честно сказал ей, что влюбился, и не стал проводить с ней вечер. В своем скептическом отношении к семейным узам Игорь, кстати, последователен. Не стремясь к женитьбе, он и в отношении женщин считает, что те должны быть независимыми и не цепляться за брак. Так, в одной из бесед с Тамарой он удивляется, зачем современной самодостаточной девушке держаться за мужчину, особенно недостойного ее, и прямо говорит, что женщины должны извлекать выгоду из равноправия.

Несмотря ни на что, Игорь все время пытается помириться с Тамарой. Даже когда их самолет попадает в катастрофу, в которой Скворцов, кстати, проявляет себя героически. А незадолго до этого полета Игорь помогает своему товарищу Ненарокову вернуться в большую авиацию. Человек, который не бросает друзей в трудной ситуации и готов рисковать жизнью ради спасения десятков людей, априори не может быть плохим.

Григ — «Безымянная звезда»

Григ — человек расчетливый. Для него огромное значение имеет достаток. Такое мировоззрение сказывается и на его отношениях с Моной, довольно холодных и скупых на эмоции. Тем не менее свои чувства к девушке Григ демонстрирует, хотя и своеобразно. Когда Мона сбегает от него в Бухарест, он разыскивает ее. И хотя, по сути, девушка изменила ему с первым встречным, Григ закрывает на этот поступок глаза. Его речь, кажущаяся до безумия циничной, изумляет лишь потому, что это истина. Капризная и привыкшая к роскоши Мона не сможет жить с бедным учителем в убогом домишке провинциального города. Возможно, Григ не умеет любить чувственно. Но любовь ведь может быть разной. Чувства Грига к Моне выражены в следующей его фразе: «Когда мы входим с тобой в вестибюль „Атене-палас“, я рад, что держу под руку именно тебя».

Юрий Самохвалов — «Служебный роман»

Самохвалов относится к тому типу человека, который вызывает недобрую зависть. Он живет в достатке, сумел построить карьеру, побывать за границей, обзавестись красавицей-женой и хорошей квартирой. И ни разу в фильме не упоминается, что Юра чего-либо в своей жизни добился нечестным путем. Все его действия, которые мы раньше осуждали, на самом деле были вполне логичны. Когда Самохвалов расспрашивал Олю о коллегах, он просто хотел поближе познакомиться с новым коллективом — для этого он и устроил вечеринку. Новосельцеву Юра не предлагал завязывать полноценные отношения с Калугиной и силой не заставлял флиртовать. Тот вполне мог отказаться, но желание получить повышение оказалось сильнее. Наконец, Рыжовой Самохвалов тоже не давал надежду на отношения. Он не воспользовался положением, чтобы закрутить с ней роман. Вместо этого Юра предпринял несколько тщетных попыток образумить Олю и лишь после этого решился обнародовать письма. В конце концов, ее неадекватное поведение могло разрушить его семью и карьеру.

Сергей Паратов — «Жестокий романс»

Паратова мы гнобим за то, как он поступил с Ларисой. Но забываем о том, что он ей ничего не обещал. Не желать серьезных отношений — нормально. Если бы Лариса была повнимательнее, она поняла бы это. И кстати, когда Сергей Сергеевич спешно уехал без предупреждения, он, вообще-то, отправился решать неотложные дела. Никому из нас не хочется быть нищим — вот и Паратов не хотел. Проведя с Ларисой ночь, Сергей в каком-то смысле изменил ее сознание. Она отказалась от свадьбы с закомплексованным и бесперспективным Карандышевым, поняв, что не хочет играть по правилам своей маменьки. Возможно, если бы не роковая судьба, героиня нашла бы в себе силы жить, не беря во внимание общественные предрассудки, и быть счастливой.