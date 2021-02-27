10 персонажей, которых сыграли неподходящие актеры, но так даже лучше

Как правило, многие книголюбы постоянно ругают создателей фильмов за неточности. То время не то выбрали, то неподходящие декорации, но самая распространенная тема для споров — сами герои. Киношники часто выбирают актеров и актрис, которые будто назло совершенно не похожи на своих персонажей. Но иногда, несмотря на «непохожесть», они так блестяще справляются с ролью, что дар речи теряют даже самые придирчивые зрители.

Мы в AdMe.ru решили еще раз пересмотреть популярные фильмы и нашли героев, которые, несмотря на явные отличия, создавали на экране по-настоящему знаковые образы.

Мэтт Деймон в «Идентификации Борна»

Актеры часто становятся не только заложниками одной роли, но и заложниками одного амплуа. Например, Роберт Паттинсон уже много лет пытается доказать, что он не просто какой-то смазливый вампир. Нечто похожее происходило и с Мэттом Деймоном. Зрители нулевых воспринимали его как умницу Уилла Хантинга или юнца из ленты «Спасти рядового Райана». Актер совсем не подходил для роли жестокого и брутального агента ЦРУ. На самом деле режиссер рассматривал на роль Борна Брэда Питта, а также Рассела Кроу, Арнольда Шварценеггера, Тома Круза и Сильвестра Сталлоне. И только потом он обратил внимание на Деймона, и не зря. Актер предложил сосредоточиться в том числе и на эмоциональной составляющей главного героя, и вышло идеально: совсем не грозная внешность Деймона и его растерянный взгляд эффектно контрастировали с навыками, присущими его персонажу, и ситуациями, из которых ему приходилось выбираться.

Хью Джекман — «Люди Икс: Начало. Росомаха»

Сейчас мы не можем представить в этом образе никакого другого актера, хотя изначально роль была написана для Рассела Кроу. Внешность Хью разительно отличается внешности Логана, описанного в комиксе. В оригинальном произведении Росомаха — низкорослый, коренастый канадец. Джекман же — красивый, статный мужчина. Операторы снимали его под особенным углом, чтобы он казался ниже, чем есть на самом деле. Изначально актер изучал поведение волков, потому что предполагал, что именно так ведет себя Росомаха. Джекман также рассказал, что ему сложно далась роль, так как у героя мало слов, через которые можно было бы передать его характер. Чтобы подготовиться, он изучал игру Клинта Иствуда в фильме «Грязный Гарри» и игру Мела Гибсона в «Безумном Максе — 2». У этих героев также было мало диалогов, но образ был отлично передан зрителям. Старания принесли плоды, и Хью Джекман сыграл еще в 10 фильмах с участием Росомахи.

Галь Гадот — «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости»

Впервые актриса снялась в роли Чудо-женщины вовсе не в сольном фильме, а в «Бэтмене против Супермена». Поклонники выбору режисcеров были не рады. По большей части они критиковали фигуру женщины. Якобы по сравнению с Чудо-женщиной в комиксах Галь Гадот имеет слишком скромные формы. В долгу девушка не осталась: отчиталась, что ради хорошей картинки отчаянно трудилась в спортзале. Cтоило Диане Принс появиться на экране, публика сразу же сменила гнев на милость. Ко всеобщему удивлению Галь Гадот из красивой модели мгновенно перевоплотилась в сильную духом амазонку.

Бри Ларсон — «Капитан Марвел»

В 2014 году студия начала производство фильма, и, по словам главы Marvel Кевина Файги, о картине спрашивали чаще, чем о «Железном Человеке — 4» или о фильме «Мстители: Война бесконечности». На главную роль продюсеры выбрали Бри Ларсон. Однако такой выбор пришелся по вкусу не всем. Зрители отметили, что в комиксе Кэрол изображена светловолосой, привлекательной американкой с ярко выраженными формами, длинными волосами и четкими чертами лица, а актриса, на их взгляд, для этой роли подходит слабо. Несмотря на это, в прессе фильм «Капитан Марвел» получил довольно неплохие оценки, и игра актрисы не раз была отмечена положительно.

Лив Тайлер — «Властелин колец»

Поклонники Толкина вообще не верили, что труд профессора можно перенести на большой экран, и к тому же сделать это удачно. Сомнения были и по поводу актерского состава. Особенно много вопросов вызывала Лив Тайлер, выбранная на роль Арвен. Как дочь солиста Aerosmith, невинная красотка из фильма «Армагеддон» сможет сыграть мудрую эльфийку? Но благодаря актерскому таланту и хорошему сценарию, актриса не только воплотила образ эльфийки из книги, но также добавила к нему трогательную нежность, которая по сей день вызывает у зрителей бурю эмоций.

Нина Добрев — «Дневники вампира»

По сюжету книги Елена, одна из главных героинь популярного подросткового сериала, является блондинкой. Сыграла же девушку яркая брюнетка — актриса Нина Добрев. Несмотря на различие, Нина завоевала сердца зрителей и критиков своей харизмой и отличной актерской игрой. За роль девушки вампиров она получила в основном положительные отзывы. Стив Вест сравнил «Дневники вампира» и Елену с фильмом «Сумерки» и его главной героиней Беллой Свон соответственно. Вест сказал, что «путь Елены более привлекательный, чем у Беллы, ведь за нее борются два вампира».

Майкл Фассбендер — «Стив Джобс»

Не секрет, что актер Майкл Фассбендер совершенно не похож на Стива Джобса. К слову, роль эта досталась мужчине после того, как Кристиан Бейл ушел из проекта. Актер сам признавал отсутствие физического сходства, но подчеркивал, что он старался уловить сущность характера Джобса и изобразить его как «человека, увлеченного своим продуктом». Несмотря на сомнения, игра молодого человека удивила даже Стива Возняка. За роль Стива актер был номинирован на «Оскар».

Кэри Маллиган — «Девушка, подающая надежды»

По сюжету 30-летняя Кэсси Томас — бывшая студентка престижного колледжа, которая работает бариста, а по ночам ходит в клубы, чтобы проучить мужчин. Картина завоевала множество положительных отзывов. Однако в одной из рецензий на картину критики задались вопросом, насколько актриса подходит для роли многогранной роковой женщины. Кэри вопрос открытым не оставила и ответила, что критика должна быть конструктивной и необходимо оценивать игру актера, а не его внешние данные. И не зря: фильм завоевал немало наград и получил множество номинаций, в том числе часть из них в категории «Лучшая актриса».

Уилл Смит — «Я — легенда»

В книге Невилл — русый, бородатый, упитанный и голубоглазый рабочий. В общем, полная противоположность Смита. Сам актер признавался, что согласился на роль, потому что считал, что «Я — легенда» — потенциально значимый проект, вроде «Форреста Гампа» или «Гладиатора». Актер также сказал, что роль Невилла была для него самой сложной, с тех пор как ему довелось играть Мохаммеда Али. Чтобы подготовиться к роли, актер посетил Центр по контролю и профилактике заболеваний США в Джорджии. Он также встретился с человеком, который находился в одиночном заключении, а также с бывшим военнопленным. Старания Смита были оправданы. За свою игру актер получил несколько наград, а также признание критиков. По словам Ричарда Ропера, молодой человек «был в отличной форме» и смог показать несколько «потрясающих сцен».

Кэрри Брэдшоу и ее подруги из «Секса в большом городе»

Популярный сериал снят по книге. А точнее, по сборнику статей журналистки Кэндес Бушнелл. В своих статьях автор описывала свою жизнь и жизнь друзей. После выхода сериала поклонницы поспешили прочитать книгу, чтобы узнать о героинях побольше. К их всеобщему разочарованию книжные Кэрри, Саманта, Миранда и Шарлотта вовсе не похожи на киношных. Подругам Кэрри вообще уделяется удивительно мало внимания: в книге они лишь второстепенные персонажи. Например, Миранда — руководитель, а в сериале она юрист. Саманта — кинопродюсер в книжной версии, а в сериале — менеджер по связям с общественностью. Несмотря на различия, спустя много лет после выхода история о 4 подругах продолжает держаться в топе самых популярных сериалов по всему миру.