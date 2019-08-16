10 персонажей хорроров, которые существовали на самом деле (От их историй становится не по себе)
Недавние исследования показали, что при просмотре фильмов ужасов можно сжечь до 200 калорий сразу. Это приятный бонус для тех, кто любит прокатиться на адреналиновых каруселях хорроров. А если кинокартина основана на реальных событиях, то становится еще страшнее. Ведь тогда мы понимаем, что все кошмары, которые так ярко изображены на экране, могут произойти и с нами в реальности.
Редакция AdMe.ru надеется, что в вашем арсенале нет воспоминаний о встречах с маньяками или об обрядах экзорцизма. Чего нельзя сказать о тех, чьи имена собраны в нашей подборке. Их истории действительно послужили основой для фильмов ужасов.
Открытое море (2003)
Сюжет фильма: Молодая пара, отдыхающая на Багамах, решила понырять с аквалангом и насладиться красотами подводного мира. Но когда Сьюзан и Дэниел выныривают на поверхность, выясняется, что о них просто забыли. Катер уплыл, до берега 15 км, а вокруг полно кровожадных акул.
Реальная история: После погружения, когда другие дайверы из группы вернулись на борт, по чудовищной случайности катер уплыл без супругов Лонерганов, оставив их в море. Об их исчезновении узнали лишь спустя двое суток, когда на катере нашли их сумку с документами. В течение следующих 3 дней проводились массовые воздушные и морские поиски пары. Через 6 месяцев после исчезновения, в июне 1998 года, была обнаружена бóльшая часть снаряжения, принадлежавшего супругам.
Снаряжение вынесло на берег пляжа в Порт-Дугласе, примерно в 121 км от места, где Томас и Айлин пропали. Также была найдена табличка вроде тех, при помощи которых дайверы общаются между собой на глубине. На ней было написано: «Понедельник, 26 января, 1998 г., 8 утра. Всем, кто может нам помочь: мы были оставлены у рифа Эйдженткурт катером „Аутэр-Эдж“ 25 января 1998 г. в 15:00. Пожалуйста, спасите нас, пришлите нам помощь, прежде чем мы умрем. Помогите!»
Из ада (2001)
Cюжет фильма: Американская экранизация комикса Алана Мура, в котором рассказывается история инспектора полиции Фредерика Абберлайна, чьей миссией было выследить Джека-потрошителя.
Реальная история: Джек-потрошитель — один из самых загадочных преступников в истории. В 1888 году маньяк совершил 5 жестоких и кровавых убийств, и кем он был, до сих пор неизвестно. 5 жертв — Мэри Энн Николз, Энни Чэпмен, Элизабет Страйд, Кэтрин Эддоус и Мэри Джейн Келли — известны как «каноническая пятерка». Убийства так и не были раскрыты, а легенды, окружающие их, породили множество теорий о том, кем же на самом деле был Джек-потрошитель.
У холмов есть глаза (2006)
Сюжет фильма: Обычная американская семья едет отдохнуть в Калифорнию и попадает в аварию прямо посреди пустыни. Они могли бы спокойно дождаться помощи, если бы не оказалось, что в этом всеми забытом месте живут странные и кровожадные люди.
Реальная история: Режиссер Уэс Крэйвен вдохновился страшной историей XVII века. В Шотландии, в пещере близ города Гервана, жили Соуни Бин и его семья — жена, 8 сыновей и 6 дочерей. Они промышляли тем, что ловили, убивали и съедали людей, случайно забредших к ним в холмы. На их совести гибель около тысячи человек. В 1625 году каннибалов поймали, признали сумасшедшими и казнили.
Город, который боялся заката (2014)
Сюжет фильма: Действие фильма происходит в наши дни в небольшом провинциальном городке, расположенном на границе Арканзаса и Техаса. В 1945 году неизвестный убийца, который получил прозвище Фантом, совершил в этом городе серию убийств. Он выслеживал влюбленные парочки, после чего с особой жестокостью расправлялся с ними. Полиции так и не удалось задержать преступника, хотя через некоторое время убийства прекратились. Спустя почти 70 лет в городе вновь происходит убийство — погиб молодой парень. Однако на этот раз преступник оставляет его девушку в живых и через нее затем передает сообщения для прессы.
Реальная история: В 1940-е годы в окрестностях города Тескарана действовал серийный убийца, которого люди прозвали Фантомом. Горожане были так напуганы страшными событиями, что начали массово скупать оружие, а на помощь местным полицейским прибыл целый отряд техасских рейнджеров. После 8-го нападения все закончилось и город вернулся к прежней жизни, но дело остается нераскрытым по сей день.
Шесть демонов Эмили Роуз (2005)
Сюжет фильма: Идет суд по делу о смерти молодой девушки во время обряда экзорцизма. Обвиняемый — священник, который проводил данный ритуал. Врач-невролог утверждает, что у девушки была эпилепсия, переросшая в эпилептический психоз, поскольку по совету священника она пренебрегала лечением. Но есть и другие свидетели странного поведения Эмили, утверждающие, что та была одержима. Так кто же прав?
Реальная история: Анна-Элизабет Михель и правда погибла в результате обряда экзорцизма. Когда Михель было 16 лет, у нее был диагностирован психоз, вызванный эпилепсией. Вскоре после этого ей поставили диагноз «депрессия» и лечили в психиатрической больнице. К тому времени, когда ей исполнилось 20 лет, она стала нетерпимой к различным религиозным объектам и начала слышать голоса. На протяжении 5 лет приема лекарств ее состояние так и не улучшилось, и ее семья стала считать, что она одержима демоном.
Семейство обратилось к католической церкви за помощью. Хотя сначала разрешение на обряд экзорцизма не дали, позже два священника получили согласие на его проведение от местного епископа. Однако Михель перестала есть и в результате умерла от истощения и обезвоживания. Родители Анны и те двое священников были признаны виновными в убийстве по неосторожности и были приговорены к 6 месяцам тюремного заключения и денежному штрафу.
Волчья яма (2005)
Сюжет фильма: Две девушки и парень во время отпуска на побережье Австралии решили съездить к местной природной достопримечательности — воронке от метеорита под названием «Волчья яма». Когда они собрались ехать обратно, оказалось, что машина сломалась и им предстоит провести романтическую ночевку под открытым небом. Вот только они там совсем не одни.
Реальная история: Фильм рассказывает историю преступлений реального австралийского маньяка по имени Айван Милат. Он совершил серию убийств в Новом Южном Уэльсе, в Австралии, в период с 1989-го по 1993 год. Тела 7 пропавших без вести молодых людей в возрасте от 19 до 22 лет были обнаружены частично захороненными в государственном лесу Белангло, в 15 км к юго-западу от города Беррима в Новом Южном Уэльсе. Пятеро из жертв были иностранными туристами, двое — австралийскими путешественниками из Мельбурна. Милат был признан виновным в убийствах 7 человек 27 июля 1996 года и в настоящее время отбывает тюремное заключение, получив 7 пожизненных сроков.
Молчание ягнят (1991)
Сюжет фильма: ФБР не может поймать психопата, который похищает и убивает молодых женщин. Чтобы хоть как-то разобраться в ходе мыслей маньяка, молодому агенту Клариссе Старлинг поручено пообщаться с заключенным Ганнибалом Лектером. Если добиться его расположения, то он, возможно, подскажет, каков будет следующий шаг маньяка.
Реальная история: Энтони Хопкинс просматривал досье реальных убийц, ходил в тюрьму, изучал видеозапись разговора Чарльза Мэнсона (на фото слева), а также психологию и повадки убийц — Теда Банди (на фото справа), Эда Гина и Гэри Хейдника. Из всего этого он создал свой образ Ганнибала Лектера. А в основе сюжетной линии фильма лежит реальное сотрудничество серийного убийцы Теда Банди и профессора Университета криминологии Роберта Кеппеля.
Обряд (2011)
Сюжет фильма: Студент духовной семинарии Майкл Ковак страдает от недостатка веры и едет в Италию, чтобы обучиться экзорцизму. Он поступает на учебу к отцу Лукасу, опытному экзорцисту, которого вскоре ожидает величайшее испытание.
Реальная история: Консультантом по фильму был вполне реальный отец Гэри Томас, а сюжет картины основан на настоящем жизненном опыте священника. Так, Томас проходил 40-часовые курсы обучения в Риме, чтобы стать квалифицированным экзорцистом, и его история легла в основу книги «Обряд: Становление современного экзорциста», написанной журналистом Мэттом Баглио.
Палач Дамер (2002)
Сюжет фильма: Биографическая история Джеффри Дамера, серийного убийцы, который орудует в штатах Огайо и Висконсин, обвиняя в преступлениях собственных родителей, переживающих развод.
Реальная история: Джеффри Дамер был приговорен к пожизненному заключению в 1992 году за убийство 17 мужчин. Хотя его извращения во время убийств многие считали следствием безумия, психиатры утверждали, что на самом деле он был в здравом уме. Дамер был избит до смерти своим сокамерником через 2 года после того, как был приговорен к 16 пожизненным срокам.
Оно (2017)
Сюжет фильма: В центре захватывающих и чудовищных событий оказывается компания лучших друзей, которые учатся в младших классах местной школы. Брата одного из мальчишек жестоко убило местное зло, которое охотится на маленьких детей и часто является им в виде жуткого клоуна по имени Пеннивайз. Для того чтобы противостоять ужасной силе, ребята создают свой «клуб неудачников». Они обещают, что не сдадутся и отыщут способ уничтожить Пеннивайза и все то, что стоит за ним.
Реальная история: Джон Гейси — один из самых страшных маньяков США, и именно он является прообразом героя книги Стивена Кинга. Осужденный за 33 убийства, 13 марта 1980 года Гейси был приговорен к смертной казни за 12 из этих убийств. Он провел 14 лет в камере смертников, прежде чем был казнен. Гейси стал известен как Клоун-убийца из-за своих благотворительных услуг на мероприятиях по сбору средств, на парадах и детских праздниках, где он выступал в образе клоуна Пого — выдуманного им персонажа.
Есть ли такой фильм, который напугал вас до безумия? Как вы считаете, что ужаснее — вымысел сценаристов или же истории, которые происходили и происходят в реальном мире?
Фото на превью It / Warner Bros., wikimedia