10 персонажей хорроров, которые существовали на самом деле (От их историй становится не по себе)

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Недавние исследования показали, что при просмотре фильмов ужасов можно сжечь до 200 калорий сразу. Это приятный бонус для тех, кто любит прокатиться на адреналиновых каруселях хорроров. А если кинокартина основана на реальных событиях, то становится еще страшнее. Ведь тогда мы понимаем, что все кошмары, которые так ярко изображены на экране, могут произойти и с нами в реальности.

Редакция AdMe.ru надеется, что в вашем арсенале нет воспоминаний о встречах с маньяками или об обрядах экзорцизма. Чего нельзя сказать о тех, чьи имена собраны в нашей подборке. Их истории действительно послужили основой для фильмов ужасов.

Открытое море (2003)

Сюжет фильма: Молодая пара, отдыхающая на Багамах, решила понырять с аквалангом и насладиться красотами подводного мира. Но когда Сьюзан и Дэниел выныривают на поверхность, выясняется, что о них просто забыли. Катер уплыл, до берега 15 км, а вокруг полно кровожадных акул. Реальная история: После погружения, когда другие дайверы из группы вернулись на борт, по чудовищной случайности катер уплыл без супругов Лонерганов, оставив их в море. Об их исчезновении узнали лишь спустя двое суток, когда на катере нашли их сумку с документами. В течение следующих 3 дней проводились массовые воздушные и морские поиски пары. Через 6 месяцев после исчезновения, в июне 1998 года, была обнаружена бóльшая часть снаряжения, принадлежавшего супругам. Снаряжение вынесло на берег пляжа в Порт-Дугласе, примерно в 121 км от места, где Томас и Айлин пропали. Также была найдена табличка вроде тех, при помощи которых дайверы общаются между собой на глубине. На ней было написано: «Понедельник, 26 января, 1998 г., 8 утра. Всем, кто может нам помочь: мы были оставлены у рифа Эйдженткурт катером „Аутэр-Эдж“ 25 января 1998 г. в 15:00. Пожалуйста, спасите нас, пришлите нам помощь, прежде чем мы умрем. Помогите!»

Из ада (2001)

Cюжет фильма: Американская экранизация комикса Алана Мура, в котором рассказывается история инспектора полиции Фредерика Абберлайна, чьей миссией было выследить Джека-потрошителя. Реальная история: Джек-потрошитель — один из самых загадочных преступников в истории. В 1888 году маньяк совершил 5 жестоких и кровавых убийств, и кем он был, до сих пор неизвестно. 5 жертв — Мэри Энн Николз, Энни Чэпмен, Элизабет Страйд, Кэтрин Эддоус и Мэри Джейн Келли — известны как «каноническая пятерка». Убийства так и не были раскрыты, а легенды, окружающие их, породили множество теорий о том, кем же на самом деле был Джек-потрошитель.

У холмов есть глаза (2006)

Сюжет фильма: Обычная американская семья едет отдохнуть в Калифорнию и попадает в аварию прямо посреди пустыни. Они могли бы спокойно дождаться помощи, если бы не оказалось, что в этом всеми забытом месте живут странные и кровожадные люди. Реальная история: Режиссер Уэс Крэйвен вдохновился страшной историей XVII века. В Шотландии, в пещере близ города Гервана, жили Соуни Бин и его семья — жена, 8 сыновей и 6 дочерей. Они промышляли тем, что ловили, убивали и съедали людей, случайно забредших к ним в холмы. На их совести гибель около тысячи человек. В 1625 году каннибалов поймали, признали сумасшедшими и казнили.

Город, который боялся заката (2014)

Сюжет фильма: Действие фильма происходит в наши дни в небольшом провинциальном городке, расположенном на границе Арканзаса и Техаса. В 1945 году неизвестный убийца, который получил прозвище Фантом, совершил в этом городе серию убийств. Он выслеживал влюбленные парочки, после чего с особой жестокостью расправлялся с ними. Полиции так и не удалось задержать преступника, хотя через некоторое время убийства прекратились. Спустя почти 70 лет в городе вновь происходит убийство — погиб молодой парень. Однако на этот раз преступник оставляет его девушку в живых и через нее затем передает сообщения для прессы. Реальная история: В 1940-е годы в окрестностях города Тескарана действовал серийный убийца, которого люди прозвали Фантомом. Горожане были так напуганы страшными событиями, что начали массово скупать оружие, а на помощь местным полицейским прибыл целый отряд техасских рейнджеров. После 8-го нападения все закончилось и город вернулся к прежней жизни, но дело остается нераскрытым по сей день.

Шесть демонов Эмили Роуз (2005)

Сюжет фильма: Идет суд по делу о смерти молодой девушки во время обряда экзорцизма. Обвиняемый — священник, который проводил данный ритуал. Врач-невролог утверждает, что у девушки была эпилепсия, переросшая в эпилептический психоз, поскольку по совету священника она пренебрегала лечением. Но есть и другие свидетели странного поведения Эмили, утверждающие, что та была одержима. Так кто же прав? Реальная история: Анна-Элизабет Михель и правда погибла в результате обряда экзорцизма. Когда Михель было 16 лет, у нее был диагностирован психоз, вызванный эпилепсией. Вскоре после этого ей поставили диагноз «депрессия» и лечили в психиатрической больнице. К тому времени, когда ей исполнилось 20 лет, она стала нетерпимой к различным религиозным объектам и начала слышать голоса. На протяжении 5 лет приема лекарств ее состояние так и не улучшилось, и ее семья стала считать, что она одержима демоном. Семейство обратилось к католической церкви за помощью. Хотя сначала разрешение на обряд экзорцизма не дали, позже два священника получили согласие на его проведение от местного епископа. Однако Михель перестала есть и в результате умерла от истощения и обезвоживания. Родители Анны и те двое священников были признаны виновными в убийстве по неосторожности и были приговорены к 6 месяцам тюремного заключения и денежному штрафу.

Волчья яма (2005)

Сюжет фильма: Две девушки и парень во время отпуска на побережье Австралии решили съездить к местной природной достопримечательности — воронке от метеорита под названием «Волчья яма». Когда они собрались ехать обратно, оказалось, что машина сломалась и им предстоит провести романтическую ночевку под открытым небом. Вот только они там совсем не одни. Реальная история: Фильм рассказывает историю преступлений реального австралийского маньяка по имени Айван Милат. Он совершил серию убийств в Новом Южном Уэльсе, в Австралии, в период с 1989-го по 1993 год. Тела 7 пропавших без вести молодых людей в возрасте от 19 до 22 лет были обнаружены частично захороненными в государственном лесу Белангло, в 15 км к юго-западу от города Беррима в Новом Южном Уэльсе. Пятеро из жертв были иностранными туристами, двое — австралийскими путешественниками из Мельбурна. Милат был признан виновным в убийствах 7 человек 27 июля 1996 года и в настоящее время отбывает тюремное заключение, получив 7 пожизненных сроков.

Молчание ягнят (1991)

Сюжет фильма: ФБР не может поймать психопата, который похищает и убивает молодых женщин. Чтобы хоть как-то разобраться в ходе мыслей маньяка, молодому агенту Клариссе Старлинг поручено пообщаться с заключенным Ганнибалом Лектером. Если добиться его расположения, то он, возможно, подскажет, каков будет следующий шаг маньяка. Реальная история: Энтони Хопкинс просматривал досье реальных убийц, ходил в тюрьму, изучал видеозапись разговора Чарльза Мэнсона (на фото слева), а также психологию и повадки убийц — Теда Банди (на фото справа), Эда Гина и Гэри Хейдника. Из всего этого он создал свой образ Ганнибала Лектера. А в основе сюжетной линии фильма лежит реальное сотрудничество серийного убийцы Теда Банди и профессора Университета криминологии Роберта Кеппеля.

Обряд (2011)

Сюжет фильма: Студент духовной семинарии Майкл Ковак страдает от недостатка веры и едет в Италию, чтобы обучиться экзорцизму. Он поступает на учебу к отцу Лукасу, опытному экзорцисту, которого вскоре ожидает величайшее испытание. Реальная история: Консультантом по фильму был вполне реальный отец Гэри Томас, а сюжет картины основан на настоящем жизненном опыте священника. Так, Томас проходил 40-часовые курсы обучения в Риме, чтобы стать квалифицированным экзорцистом, и его история легла в основу книги «Обряд: Становление современного экзорциста», написанной журналистом Мэттом Баглио.

Палач Дамер (2002)

Сюжет фильма: Биографическая история Джеффри Дамера, серийного убийцы, который орудует в штатах Огайо и Висконсин, обвиняя в преступлениях собственных родителей, переживающих развод. Реальная история: Джеффри Дамер был приговорен к пожизненному заключению в 1992 году за убийство 17 мужчин. Хотя его извращения во время убийств многие считали следствием безумия, психиатры утверждали, что на самом деле он был в здравом уме. Дамер был избит до смерти своим сокамерником через 2 года после того, как был приговорен к 16 пожизненным срокам.

Оно (2017)

Сюжет фильма: В центре захватывающих и чудовищных событий оказывается компания лучших друзей, которые учатся в младших классах местной школы. Брата одного из мальчишек жестоко убило местное зло, которое охотится на маленьких детей и часто является им в виде жуткого клоуна по имени Пеннивайз. Для того чтобы противостоять ужасной силе, ребята создают свой «клуб неудачников». Они обещают, что не сдадутся и отыщут способ уничтожить Пеннивайза и все то, что стоит за ним. Реальная история: Джон Гейси — один из самых страшных маньяков США, и именно он является прообразом героя книги Стивена Кинга. Осужденный за 33 убийства, 13 марта 1980 года Гейси был приговорен к смертной казни за 12 из этих убийств. Он провел 14 лет в камере смертников, прежде чем был казнен. Гейси стал известен как Клоун-убийца из-за своих благотворительных услуг на мероприятиях по сбору средств, на парадах и детских праздниках, где он выступал в образе клоуна Пого — выдуманного им персонажа.