10 персонажей голливудского кино, которых сыграли наши актеры. А мы и не знали

Не секрет, что многие актеры мечтают сняться в Голливуде, а кое-кто даже грезит о вручении «Оскара». И знаете, некоторые из них успешно воплощают свои желания в жизнь. Бывает, смотришь очередной голливудский фильм и тут на экране мелькает знакомое лицо. Вглядишься повнимательнее, а это действительно российский актер, хорошо знакомый нам по «родным» фильмам и сериалам.

До работы над этой статьей мы в AdMe.ru даже не знали, что наши соотечественники сыграли так много персонажей в зарубежном кино. И пусть порой это совсем небольшие роли, но мы все равно ими гордимся. А из бонуса вы узнаете, что в Голливуде снимаются и звезды русского балета.

Маруся Котова vs агент разведки Ханна Уильямс

Ингеборгу Дапкунайте в роли Маруси, молодой жены комдива Сергея Котова в «Утомленных солнцем», пожалуй, знают все. Но лишь единицы в курсе, что эта актриса снималась и в голливудских фильмах. Например, в первой части киносаги «Миссия невыполнима», где Дапкунайте играла вместе с Томом Крузом.

Милиционер Давид Гоцман vs агент Сидоров

Мы привыкли, что брутальный Владимир Машков играет роли борцов с преступностью, как в «Охоте на пиранью» и «Ликвидации», или, напротив, — маргинальных персонажей типа Парфена Рогожина в экранизации «Идиота». А ведь этот актер исполнил уже не одну роль в Голливуде. Взять хотя бы фильм «Миссия невыполнима: Протокол „Фантом“», где Машков сперва играет одного из противников Тома Круза, а потом находит с его героем общий язык.

Невеста Настя Карпова vs Мадам Гидра

Светлана Ходченкова, которую мы хорошо знаем по ролям сельской жительницы в «Пяти невестах» и «мымры» в современной интерпретации «Служебного романа», популярна не только в нашей стране. Актрису уже не в первый раз приглашают на съемки в голливудских кинохитах. Вот, к примеру, стоп-кадр из фильма «Росомаха: Бессмертный», где красавица-блондинка играет опасную Викторию (она же Гадюка, она же Мадам Гидра). И если деревенскую невесту Светлана играет с Данилой Козловским, то в очередном фильме франшизы «Люди X» ее партнером стал Хью Джекман.

Прокурор Казаков vs Экстерминатор

Константину Хабенскому, которого мы хорошо знаем по серии фэнтезийных «Дозоров» и сериалу «Небесный суд», повезло сняться сразу в нескольких голливудских хитах. Один из них — «Особо опасен», где наш актер изображает члена русской гильдии Экстерминатора. А компанию Хабенскому тут составили Джеймс Макэвой, Морган Фримен и Анджелина Джоли.

Мэри Поппинс vs принцесса Низамова

Звезда советского кино и «главная няня» нашего кинематографа Наталья Андрейченко переехала к мужу в США в начале 90-х. Здесь ее актерская карьера оказалась не такой яркой, но Андрейченко все равно появлялась на экране. Например, сыграла русскую аристократку в одном из эпизодов сериала «Доктор Куин, женщина-врач».

Прапорщик Лозинский vs русский ученый Попов

Михаилу Горевому, сыгравшему в отечественных фильмах «Господа офицеры: Спасти императора» и в нескольких частях «Боя с тенью», повезло сняться в одной из кинолент о приключениях Джеймса Бонда. В серии «Умри, но не сейчас» он исполнил роль гениального ученого. А вообще Михаила нередко зовут в голливудское кино — исполнять роли «русских». Актер даже поддерживает дружеские отношения с кинорежиссером Стивеном Спилбергом.

Мошенник Георгий Александрович vs космонавт Тульчинский

Мужественный Александр Балуев часто играет в нашем кинематографе офицеров. Пожалуй, из общего плана слегка выбивается только образ обаятельного мошенника в «Идеальной паре». В Голливуде тоже решили, что этот актер замечательно вписывается в роли военнослужащих и отважных первопроходцев. В итоге в «Столкновении с бездной» он сыграл российского космонавта, в «Миротворце» с Джорджем Клуни и Николь Кидман выступил в образе продажного генерала.

Инопланетянка Рада vs авантюристка Ирина Комарова

Известность к Юлии Снигирь пришла после съемок в «Обитаемом острове», где она сыграла возлюбленную главного героя, жительницу неизученной планеты Раду Гаал. На волне популярности актриса начала получать предложения из Голливуда и уже снялась в пятой части «Крепкого орешка» с Брюсом Уиллисом.

Шоумен Олег Труба vs полковник Довченко

Игорь Жижикин знаком нам по двум фильмам франшизы «Любовь в большом городе» и многочисленным сериалам, где харизматичный актер часто играет отрицательных персонажей. А знали ли вы, что в его послужном списке более 10 зарубежных фильмов? За свою актерскую карьеру Жижикин успел поработать на одной съемочной площадке со Стивеном Спилбергом, Джорджем Лукасом, Квентином Тарантино, Харрисоном Фордом, Джонни Деппом и Анджелиной Джоли. А еще вы точно видели его в роли полковника Довченко в блокбастере «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа».

Ученик 9-го «А» vs мистер Диткович

Илья Баскин снимался в «Человеке-пауке», а мы помним его по советскому фильму «Большая перемена». Скромная роль безымянного взъерошенного ученика 9-го класса стала одной из первых работ молодого актера. Но с 1976 года он начал актерскую карьеру в Голливуде и на американском телевидении. В послужном списке Баскина «Полицейская академия», фильм «Она написала убийство», «Крутой Уокер» и третья часть «Трансформеров». А в нескольких частях франшизы «Человек-паук» актер играет чудаковатого мистера Дитковича — владельца дома, где снимает квартиру Питер Паркер.

Бонус: из русского балета в голливудское кино

Михаил Барышников, исполнявший в 70-х ведущие партии в Ленинградском театре оперы и балета, долгое время жил и работал в Нью-Йорке. В начале нулевых он снялся в популярном сериале «Секс в большом городе», где сыграл возлюбленного главной героини — художника Александра Петровского.