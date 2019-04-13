10 пар звезд, которые оказались родственниками (А мы и не знали)

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Звезды привыкли не скрывать своих семейных связей. Многие из них любят показывать всему миру братьев, сестер, детей и питомцев, выходить в свет с супругами. Но есть селебрити, о родстве которых знают немногие.

AdMe.ru прошерстил биографии некоторых известных личностей и нашел любопытные факты об их родственниках.

В конце статьи вас ждет бонус, с которым вы сможете поностальгировать и вспомнить некоторые безбашенные комедии прошлых лет.

Эллен Дедженерес и Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон и Эллен Дедженерес — дальние родственницы: они пятнадцатиюродные сестры.

Донал Глисон и Брендан Глисон

Помните сурового и немного безумного Грозного Глаза Грюма из «Гарри Поттера»? А старшего брата Рона, Билла Уизли? Сыгравшие их актеры Брендан и Донал Глисон в реальной жизни — отец и сын.

Алфи Аллен и Лили Аллен

Во внешности Алфи и Лили нет ничего общего, хотя на самом деле они брат и сестра.

Эмили Дешанель и Зои Дешанель

Звезда сериала «Кости» Эмили Дешанель и Зои Дешанель, которую мы привыкли видеть в мелодрамах и комедиях, — родные сестры.

Рон Ховард и Брайс Даллас Ховард

Двухкратный обладатель премии «Оскар», актер и режиссер Рон Ховард — отец актрисы Брайс Даллас Ховард, известной многим по фильму «Прислуга».

Джанет Ли и Джейми Ли Кертис

Блондинка на картинке слева — актриса, сыгравшая главную роль в картине «Психо» Альфреда Хичкока. А еще она мать Джейми Ли Кертис.

Анастасия Стоцкая и Павел Майков

Певица Анастасия Стоцкая и актер Павел Майков — брат и сестра. Почему они так непохожи? Возможно, дело в том, что у них разные отцы.

Уильям Мэйпотер и Том Круз

Полное имя Тома Круза — Томас Круз Мэйпотер IV. Уильяму Мэйпотеру он приходится двоюродным братом.

Джереми Айронс и Макс Айронс

Лауреат премии «Оскар» Джереми Айронс — отец актера Макса Айронса, известного нам по фильмам «Красная Шапочка», «Гостья» и сериалу «Белая королева».

Королева Елизавета II и Хилари Дафф

У Хилари Дафф и Елизаветы II есть общие предки. Актриса приходится королеве восемнадцатиюродной сестрой.

Бонус

Большинство темнокожих парней из самых безумных комедий нулевых сыграли братья Уайанс: Марлон, Шон, Дэймон и Кинен Айвори.