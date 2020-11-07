10 пар советских актеров, которые сыграли влюбленных в кино, но были без ума друг от друга и в жизни

Довольно часто в советском кинематографе происходило так, что влюбленные пары переносили свою любовь из жизни на экран. Сыграв возлюбленных, актеры понимали, что не могут друг без друга в реальности, как, например, это произошло с Сергеем Бондарчуком и Ириной Скобцевой. Некоторые прожили в счастливом браке более полувека, а иные ограничились короткими, но яркими романами.

Мы в AdMe.ru пересмотрели фильмы с участием звездных пар, чья любовь существовала не только на экране, но и в реальной жизни.

1. Александр Абдулов и Ирина Алферова

Александр Абдулов и Ирина Алферова познакомились в «Ленкоме» в 1976 году, тогда же и поженились. От первого брака с болгарским бизнесменом Бойко Гюровым у актрисы родилась Ксения, которую Александр Гавриилович удочерил и до конца жизни считал своей дочерью. В 1979 году супруги сыграли влюбленную пару в фильме «С любимыми не расставайтесь». В 1993 они развелись, а спустя 14 лет сыграли супругов в сериале «Капкан».

2. Василий Лановой и Ирина Купченко

Василий Лановой и Ирина Купченко — одна из красивейших пар советского кинематографа. Она стала его третьей по счету женой, а он — ее вторым мужем. Актеры познакомились в Театре имени Евгения Вахтангова, в 1972 году оформили отношения. Чуть позже у них родились 2 сына — Александр и Сергей. В 1977 году Василию Лановому и Ирине Купченко посчастливилось сыграть влюбленную пару в фильме «Странная женщина». Супруги счастливы в браке вот уже 48 лет.

3. Андрей Миронов и Лариса Голубкина

Андрей Миронов и Лариса Голубкина впервые встретились друг с другом в начале 1960-х, долгое время оставались друзьями, а оформили брак лишь в 1977 году. Неоднократно они появлялись вместе в разных фильмах, однако самым запоминающимся стал их тандем в ленте «Трое в лодке, не считая собаки». В 1987 году Андрей Миронов умер, а Лариса Голубкина после этой потери так и не смогла оправиться. Замуж она больше не выходила.

4. Фрунзик и Донара Мкртчян

На момент знакомства Фрунзику Мкртчяну было 30, а его будущей супруге Донаре Пилосян — 18 лет. В 1959 году у них родилась дочь Нуне, а в 1972-м сын Вазген. Большинство знают актрису по ее роли в ленте «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», где она сыграла супругу Джабраила, чей образ и воплотил на экране Фрунзик Мкртчян. Счастье супругов могло бы длиться дольше, однако у Донары обнаружили психическое расстройство, из-за которого она последние 25 лет своей жизни провела в специализированном заведении в армянском Севане.

5. Ролан Быков и Елена Санаева

Когда они встретились, Елене Санаевой было 29, а Ролану Быкову 43. Актеры познакомились на съемочной площадке фильма «Докер», где играли супругов. В дальнейшем пара снялась вместе примерно в 24 работах, в том числе в лентах «Приключения Буратино» (1975) и «Жил-был настройщик» (1979). От предыдущего брака у Елены Санаевой есть сын Павел, в отношениях с Роланом Быковым детей не было.

6. Евгений Жариков и Наталья Гвоздикова

Впервые Евгений Жариков и Наталья Гвоздикова столкнулись на съемках фильма «Возле этих окон» (1973), а спустя год они сыграли супругов в сериале «Рожденная революцией». Тогда актеры, оба состоявшие на тот момент в официальном браке, и поняли, что хотят перенести экранную любовь в жизнь. Вскоре они сыграли свадьбу, а в 1976 году у них родился сын Федор.

7. Владимир Ивашов и Светлана Светличная

Впервые Светлана Светличная увидела Владимира Ивашова на экране в фильме «Баллада о солдате» — тогда-то и влюбилась в его образ. Будучи студентами ВГИКА, они часто пересекались, а позже осознали, что не могут друг без друга. В 1961 году влюбленные оформили брак, тогда же родился их сын Андрей, а в 1972-м на свет появился Олег. В 1967 году пара засветилась на экранах в фильме «Герой нашего времени»: он — в роли Печорина, она — в образе Ундины. Супруги прожили вместе 36 лет, вплоть до смерти Владимира Ивашова в 1995 году.

8. Сергей Бондарчук и Ирина Скобцева

Сергей Бондарчук и Ирина Скобцева познакомились на выставке известного в то время художника и сразу же влюбились друг в друга. Позднее актеры появились вместе в фильме «Отелло» (1955), где она играла Дездемону, а он Отелло. На съемках влюбленные поняли, что никогда бы не хотели расставаться, и в 1959 году поженились. В 1962-м у пары родилась дочь Алена, а в 1967-м сын Федор. Дети пошли по стопам родителей. Сергей Бондарчук и Ирина Скобцева прожили в счастливом браке 35 лет, вплоть до смерти режиссера. Дата смерти супругов мистическим образом совпала: Сергей умер 20 октября 1994 года, а Ирина в тот же день, только спустя 26 лет.

9. Александр Лазарев и Светлана Немоляева

Их знакомство состоялось в театре Маяковского в июне в 1959-го, а уже в марте следующего года влюбленные зарегистрировали брак. В 1967 году на свет появился их сын Александр, который в дальнейшем продолжил актерскую династию. Всего с 1971 года они снялись вместе в 24 работах, в том числе в 1992-м приняли участие в картине Олега Анофриева «Быть влюбленным», где показали экранную любовь.

10. Александр Збруев и Елена Шанина

Роман между Александром Збруевым и Еленой Шаниной был недолгим, но ярким. Впервые они пересеклись в «Ленкоме» — оба числились в штате театра. Они появились вместе в нескольких работах, в частности сыграли влюбленных в ленте «Именем земли и солнца» (1981). В этом союзе у пары родилась дочь Татьяна (1992).