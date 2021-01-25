10+ пар персонажей из поп-культуры, которые поразительно похожи. А мы даже не заметили

Создавая сюжет литературного произведения, сценарий фильма или сериала или концепт новой игры, автор, как бы ни старался, все равно что-нибудь да позаимствует из других похожих историй. Особенно это касается персонажей: все они возникают на основе архетипов, и как бы сочинитель ни изгалялся, ничего принципиально нового, увы, придумать не получится.

Мы в AdMe.ru не будем затрагивать довольно объемную и сложную концепцию архетипов, а попытаемся в шутливой форме привести с десяток примеров очень похожих друг на друга персонажей фильмов и сериалов. А в конце вас ждет бонус в виде неожиданного сравнения, которое может показаться неуместным, но любопытным.

Дарт Вейдер из саги «Звездные войны» и Волан-де-Морт из серии фильмов о Гарри Поттере

Хотя мотивы поступков этих известных злодеев различались, все же у них много общего. Они стремились к бессмертию, предпочитали одежду в темных тонах (что неудивительно), и внешность обоих претерпела метаморфозы. Оба являлись чуть ли не самыми сильными и искусными среди себе подобных, их вполне можно назвать великими.

Имели отличные врожденные способности. У юного Тома уже в детстве появилась тяга к жестокости, он умел общаться со змеями, а также проявлял таланты чуть ли не во всех сферах магии. Энакин же с детства хорошо управлялся с любой механикой и владел самым высоким количеством мидихлориан среди всех джедаев.

Не говоря уже о том, что эти антагонисты имели кучу сторонников и проявляли себя как непревзойденные лидеры.

Ангел из сериала «Баффи — истребительница вампиров» и Коул из сериала «Зачарованные»

Эти великолепные сериалы 90-х, обожаемые многими из нас в детстве, подарили нам горячих мужских персонажей, которых нельзя назвать такими уж однозначными. Что, наверное, и сделало их более привлекательными, ведь в жизни мы тоже не можем быть полностью добрыми или злыми. Ангел и Коул — сверхъестественные существа, которым больше ста лет.

У них есть темное, кровавое прошлое, и на протяжении всей истории оба героя постоянно меняются: то становятся добрыми, то снова переходят на сторону зла.

Оба любили главного женского персонажа в своих сагах.

И вампир, и демон занимались юриспруденцией.

Гэндальф из трилогии «Властелин колец» и Оби-Ван Кеноби из саги «Звездные войны»

Ну как же не сравнить Гэндальфа с Оби-Ваном Кеноби! Хотя многие любят сопоставлять Гэндальфа и Дамблдора, нам кажется, что с Оби-Ваном у него больше общего, чем с обладателем бузинной палочки. И маг, и джедай — умудренные опытом немолодые персонажи, которые стали своего рода учителями или поводырями для протагонистов.

Оба были преданы своим другом.

Оба пережили смерть и воскрешение.

Ну и просто забавный факт: оба сражались с Кристофером Ли, который сыграл Сарумана и графа Дуку.

Альфред Борден из фильма «Престиж» и Эйзенхайм из ленты «Иллюзионист»

Опять-таки вроде не очень похожие персонажи и истории, но и между этими героями можно провести параллели. Оба — мастера создания иллюзии, которые тратят много времени и усилий на усовершенствование своих навыков и трюков.

Оба — отличные аналитики, которые привыкли думать на пару шагов вперед, чтобы достигнуть своей желанной цели.

Обоими движет любовь. Альфреда сначала, конечно же, мотивировало соперничество с братом. Но когда один из них влюбляется и заводит семью, эта игра уже становится угрозой для дочери одного из братьев и желанием защитить ее. А вот Эйзенхайм, вновь обретя потерянную возлюбленную и получив от нее «разрешение» забрать ее у тирана, придумывает великолепный план именно ради обретения счастья с любимой.

Белла Свон из серии «Сумерки» и Анастейша Стил из трилогии «50 оттенков»

Первоначально трилогия «Пятьдесят оттенков серого» не задумывалась как отдельное произведение. Это был фанфик по мотивам вампирской саги «Сумерки», поэтому сходство между персонажами вполне ожидаемо. И все же почему эти серии стали такими популярными? Объяснение простое: обычная скромная девушка вдруг становится главной героиней увлекательной истории и, пройдя вереницу испытаний, обретает свое счастье. Будем откровенны: это неприметные, ничем не выделяющиеся девушки, которыми движет в основном чувство к мужчине.

Обе могли избежать проблем или неприятных ситуаций, если сказали бы своим воздыхателям: «Ты странный, и я тебя не понимаю. Вряд ли у нас что-то получится. Прощай».

Однако и Белла, и Анастейша не ищут легких путей и простых мужчин и ради любви и взаимопонимания готовы на любые жертвы.

Грю из мультфильма «Гадкий я» и Мегамозг из мультика «Мегамозг»

«Мегамозг» и «Гадкий я» — шикарные мультфильмы о тяжкой доле сумрачных гениев. Короче, о злодеях, которые вовсе не такие уж и плохие. У обоих протагонистов (они же антагонисты) мотивация перехода на темную сторону заложена еще в детстве. Мама Грю не обращала на него внимания и все его детские порывы получить любовь и похвалу зарубала на корню своим безразличием и скептицизмом. Ну а Мегамозг и вовсе последний инопланетянин среди людей, его обижали в школе и тоже не ценили.

Однако, преодолев некоторые перипетии в своих историях и не имея достойного доброго противника, Грю и Мегамозг понимают, что на самом-то деле они и не злодеи вовсе. Это было всего лишь крутым имиджем и неплохой целью. Но главное-то что? Правильно, любовь. Грю испытывает это чувство к приемным дочерям, а Мегамозг — к возлюбленной-человеку.

Дэйв Статлер из фильма «Ученик чародея» и Перси Джексон из фильма «Перси Джексон и похититель молний»

Обе истории чем-то похожи на сагу о Гарри Поттере, перенесенную в более современный мир и снабженную изрядной долей греческой и кельтской мифологии. Детали и сюжет, конечно же, разные, но вот что прослеживается в обоих приключенческих фильмах. И Дэйв, и Перси — обычные юноши со своими комплексами и проблемами, вокруг которых внезапно начинает закручиваться головокружительный сюжет. И им сообщают: мол, ты, парень, — избранный. Разбирайся теперь.

Оба протагониста, без какого-либо боевого и магического опыта, поначалу ведут себя вполне естественно: пребывают в шоке и от всего отрекаются. Вот только антагонистов это нисколечко не волнует. Поэтому приходится задвинуть внутреннего истерика подальше и героически преодолевать козни злодеев, попутно кого-то спасая.

Ну и в конце и Дэйв, и Перси принимают свою избранность и уникальность, напрягаются и побеждают зло. А в качестве приза получают не только немного незабываемого опыта, но и прекрасных девушек, которые отвечают героям взаимностью.

Беатрис Прайор из серии «Дивергент» и Клэри Фрэй из фильма «Орудия смерти: Город костей»

«Дивергент» имеет постапокалиптический характер, а «Орудия смерти» — магический. Но это не мешает двум главным героиням быть в чем-то похожими. И снова у нас две обычные девушки, которые попадают в необычные обстоятельства, преодолевая которые они открывают для себя свою уникальность: Беатрис — дивергент, а Кларисса — полуангел.

Оба персонажа, попав в непростые жизненные ситуации, обретают свою любовь.

И обе девушки в своих историях являются этакими революционерами и бунтарками, благодаря которым обычный уклад того общества, в котором они живут, меняется.

Шерлок Холмс из сериала «Шерлок» и Грегори Хаус из сериала «Доктор Хаус»

Утверждение внимательных зрителей о том, что Шерлок Холмс и доктор Грегори Хаус уж очень похожи, отнюдь не просто выдумка. Ведь сам сценарист сериала о гениальном враче признает, что образ великого сыщика был взят за основу при создании характера доктора. И вот тому подтверждение. Оба героя — отличные аналитики с талантом к дедукции и индукции. Холмс прекрасно мог воссоздать сцену преступления или рассказать о человеке многое лишь по пятну на пиджаке и паре ворсинок на штанах. А Хаус — непревзойденный диагност.

Оба жили по адресу 221-Б.

В отсутствие интересных дел (то есть головоломок для их великих разумов) оба ведут себя эксцентрично, что часто приводит в шоковое состояние окружающих их людей.

И Шерлок, и Грегори — талантливые музыканты. У сыщика любимый инструмент — скрипка, а у доктора — целый набор: гитара, фортепьяно и губная гармошка.

У обоих протагонистов всего один лучший друг, который остается с героем, несмотря ни на что. Конечно же, это Ватсон и Уилсон.

Питер Паркер из серии «Человек-паук» и Кларк Кент, Супермен из сериала «Тайны Смолвиля»

Многие супергерои так или иначе чем-то похожи между собой. Однако степень схожести Человека-паука и Супермена нам показалась более высокой, чем у других. Как ни забавно, у обоих супергероев в костюмах преобладают одинаковые цвета: синий и красный.

Оба персонажа были сиротами и воспитывались чужими людьми.

Оба парня были умными, но скромными. И после получения своих суперсил они старались выглядеть обычными людьми, чтобы никто не узнал, кем они являются на самом деле.

А также оба героя работали в сфере журналистики.

Сэмуайз Гэмджи из саги «Властелин колец» и Сэм Тарли из сериала «Игра престолов»

Если внимательно читать или смотреть «Игру престолов» и «Властелина колец», то можно найти достаточно аналогий и параллелей. Как в символике (Кольцо Всевластия и Железный трон), так и в самом сюжете или архетипах персонажей. И вот еще одно сходство: спутника Фродо зовут Сэмом и соратника Джона Сноу — тоже Сэмом. Оба Сэма всегда оказывают поддержку своим лидерам и идут с ними и за ними до самого конца.

У обоих персонажей характер простой и где-то даже слабовольный, но внутри скрываются настоящая стойкость и преданность.

Оба героя в финале находят семейное счастье: хоббит женится на Рози, в которую был влюблен с самого начала, а Тарли счастливо живет с одичалой Лилли.

Бонус: Тирион Ланнистер из сериала «Игра престолов» и R2-D2 из саги «Звездные войны»

На первый взгляд сравнение гениального Тириона и робота выглядит диким. Но некоторое сходство между ними нам показалось забавным, поэтому мы и решили включить этих двух героев в наш список. Оба персонажа покидают место, где они жили, а позже помогают прийти к власти будущим лидерам оппозиции действующего правительства.

И Тирион, и R2-D2 связаны с лидерами — женскими персонажами, имеющими тайные родственные связи, о которых сами и не подозревают. У Дейенерис есть племянник Джон, а у Леи — брат Люк.

И конечно же, сражаются вместе со своими новыми властителями, веря в то, что они смогут начать новую эру, которая принесет мир и процветание.