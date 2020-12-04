10+ звездных пар, которые могли бы сорвать генетический куш, если бы вдруг стали родителями

Когда в детстве девочки играют в дочки-матери, то представляют, как будут выглядеть их дети, и даже придумывают им имена. Подрастая, они радуются, когда их кумиры — любимые артисты — становятся мамами и папами, а фанаты по всему миру и репортеры таблоидов пытаются угадать, какими вырастут звездные малыши.