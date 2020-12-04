AdMe
НовоеПопулярное
Творчество
Свобода
Жизнь

10+ звездных пар, которые могли бы сорвать генетический куш, если бы вдруг стали родителями

11--
-

Когда в детстве девочки играют в дочки-матери, то представляют, как будут выглядеть их дети, и даже придумывают им имена. Подрастая, они радуются, когда их кумиры — любимые артисты — становятся мамами и папами, а фанаты по всему миру и репортеры таблоидов пытаются угадать, какими вырастут звездные малыши.

Вот и мы в AdMe.ru решили представить, как выглядели бы дети наших и голливудских звезд, и, скажем честно, не ожидали, что они будут настолько красивыми.

Алексей Панин и Анджелина Джоли

Николас Кейдж и Вера Брежнева

Роуэн Аткинсон и Виктория Боня

Леонардо Ди Каприо и Екатерина Климова

Дмитрий Нагиев и Скарлетт Йоханссон

Лиам Нисон и Анна Седокова

Крис Хемсворт и Клава Кока

Михаил Галустян и Ким Кардашьян

Дэниел Рэдклифф и Светлана Ходченкова

Павел Прилучный и Майли Сайрус

Валерий Сюткин и Сандра Буллок

Сергей Шнуров и Моника Беллуччи

Александр Паль и Тейлор Свифт

Дмитрий Дюжев и Риз Уизерспун

Александр Петров и Ольга Куриленко

Моргенштерн и Марго Робби

А каких звезд, дети которых могли бы сорвать генетический джекпот, знаете вы?

Фото на превью Lomohov Anatoly / East News, Invision / Invision / East News, EAST NEWS
11--
-