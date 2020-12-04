10+ звездных пар, которые могли бы сорвать генетический куш, если бы вдруг стали родителями
Когда в детстве девочки играют в дочки-матери, то представляют, как будут выглядеть их дети, и даже придумывают им имена. Подрастая, они радуются, когда их кумиры — любимые артисты — становятся мамами и папами, а фанаты по всему миру и репортеры таблоидов пытаются угадать, какими вырастут звездные малыши.
Вот и мы в AdMe.ru решили представить, как выглядели бы дети наших и голливудских звезд, и, скажем честно, не ожидали, что они будут настолько красивыми.
Алексей Панин и Анджелина Джоли
Николас Кейдж и Вера Брежнева
Роуэн Аткинсон и Виктория Боня
Леонардо Ди Каприо и Екатерина Климова
Дмитрий Нагиев и Скарлетт Йоханссон
Лиам Нисон и Анна Седокова
Крис Хемсворт и Клава Кока
Михаил Галустян и Ким Кардашьян
Дэниел Рэдклифф и Светлана Ходченкова
Павел Прилучный и Майли Сайрус
Валерий Сюткин и Сандра Буллок
Сергей Шнуров и Моника Беллуччи
Александр Паль и Тейлор Свифт
Дмитрий Дюжев и Риз Уизерспун
Александр Петров и Ольга Куриленко
Моргенштерн и Марго Робби
А каких звезд, дети которых могли бы сорвать генетический джекпот, знаете вы?
Фото на превью Lomohov Anatoly / East News, Invision / Invision / East News, EAST NEWS