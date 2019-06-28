20 мультфильмов, при просмотре которых невольно думаешь: «Где-то я уже это видел»

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Бывает, что смотришь какой-нибудь новый мультфильм и кажется, будто все происходящее на экране ты уже видел. Гонщик стремится выиграть в соревнованиях, рыба отправляется на поиски своего ребенка, муравей спасает сородичей. Кажется, мы описали сюжет трех картин, но на самом деле — шести. Не верите? Читайте дальше, и вы убедитесь в том, что совпадения в мультфильмах встречаются чаще, чем можно было бы представить.

Мы в AdMe.ru обратили внимание на сходства некоторых популярных мультфильмов и теперь не можем отделаться от ощущения дежавю. И если где-то похожие элементы успешно замаскированы, то в некоторых картинах словно всего лишь изменили имена персонажей.

«Мадагаскар» — «Большое путешествие»

«Мадагаскар» — мультфильм студии DreamWorks, который вышел на экраны в 2005 году. А всего через год Walt Disney Pictures представили миру «Большое путешествие». Обе картины рассказывают о том, как группа животных во главе со львом сбегает из нью-йоркского зоопарка на волю.

«Храбрая сердцем» — «Как приручить дракона»

Первая часть «Как приручить дракона» от DreamWorks вышла в 2010 году, а мультфильм «Храбрая сердцем» производства Pixar и Walt Disney Pictures — в 2012-м. У этих картин больше общего, чем может показаться на первый взгляд. Действие фильмов происходит в Средневековье, в обеих лентах есть фантастические животные. И Мерида, и Иккинг — дети глав государств, не похожи на сверстников, отличаются храбростью, бросают вызов принятым установкам и любят приключения.

«Приключения Флика» — «Муравей Антц»

В 1998 году студия Pixar выпустила мультфильм «Приключения Флика», и в том же году вышел «Муравей Антц» от DreamWorks. В обоих мультах главный герой — муравей, который отличается от остальных сородичей и потому сталкивается с непониманием и осуждением. И Флик, и Антц влюбляются в принцессу и спасают муравейник от врагов.

«Книга жизни» — «Тайна Коко»

Премьера «Книги жизни» от 20th Century Fox состоялась в 2014 году, а мультфильм «Тайна Коко» от Pixar вышел в 2017 году. В обеих картинах главный герой — музыкант, которому помогают умершие родственники. И там и там действие происходит в мире мертвых.

«Лесная братва» — «Реальная белка»

Сюжет фильмов можно описать одной фразой: группа животных выбирается из леса, чтобы пополнить свои запасы провизии после того, как случайным образом уничтожается вся заготовленная на зиму еда. У кого получилось рассказать историю лучше, решайте сами: у «Лесной братвы» от DreamWorks (2006) или у «Реальной белки» от Red Rover International (2014).

«Делай ноги» — «Лови волну!»

Мультфильм «Делай ноги» производства Warner Bros. вышел в 2006 году, а спустя год состоялась премьера «Лови волну!» от Sony Pictures Animation. Главные герои картин — пингвины с необычным увлечением, вокруг которого строится сюжет.

«Семейка Крудс» — «Хороший динозавр»

Мультфильм «Семейка Крудс» производства DreamWorks вышел в прокат в 2013 году, а премьера «Хорошего динозавра» от студии Pixar состоялась в 2015-м. В обоих фильмах поднимается тема семьи, а действие разворачивается в доисторическом мире.

«Тачки» — «Турбо»

«Тачки» от студии Pixar мир увидел в 2006 году, а «Турбо» от DreamWorks — в 2013-м. И там и там главный герой — гонщик, который мечтает победить в соревнованиях, в чем ему помогают верные друзья.

«В поисках Немо» — Izzie’s Way Home («Иззи возвращается домой»)

Izzie’s Way Home (2016) — мультфильм производства компании The Asylum, рассказывающий зрителю о потерявшейся рыбке и ее отце, которые пытаются воссоединиться. Да, сюжет слишком напоминает «В поисках Немо» от Pixar (2003). Любопытно, что мультик про рыбку Иззи вышел в тот же год, что и «В поисках Дори».

«История игрушек» — «Тайная жизнь домашних животных»

Первая часть «Истории игрушек» от Pixar вышла в 1995 году, а «Тайная жизнь домашних животных» от Illumination увидела свет в 2016-м. И в этом случае сходства не так очевидны, тем не менее они есть. Герои мультфильмов показывают себя во всей красе лишь тогда, когда рядом нет людей. И игрушечный ковбой Вуди, и собака Макс избалованы вниманием хозяина/ хозяйки и начинают ревновать, когда появляется «соперник» — новая игрушка и новый пес. Из-за этого возникает конфликт, который разлучает персонажей с хозяином.