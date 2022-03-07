10 пар, которые познакомились на съемочной площадке, еще не зная, как далеко это зайдет

Коллеги по киноцеху проводят вместе сутки напролет. Вероятно, поэтому их отношения так часто перерастают во что-то большее, чем просто партнерство по съемочной площадке. Актеры, режиссеры, костюмеры, ассистенты и другие участники процесса находят на работе не только лучших друзей, но и большую любовь.

Мы в AdMe.ru решили выяснить, чьи творческие союзы не завершились с окончанием съемок и переросли в дружбу и любовь. А в бонусе вас ждет парочка примеров того, что отношения на съемочных площадках не всегда складываются удачно.

Майкл Си Холл и Дженнифер Карпентер, «Декстер»

Спустя всего пару лет совместной работы над сериалом главные герои начали встречаться в реальной жизни. В 2008 году они поженились, однако уже в 2010-м объявили о расставании из-за «непримиримых разногласий». Брат и сестра на экране, в жизни они теперь супруги в разводе. Впрочем, им удалось сохранить теплые дружеские отношения. Иначе съемки последнего сезона «Декстера», который вышел на экраны в 2021–2022 годах, оказались бы под реальной угрозой.

Маколей Калкин и Бренда Сонг, «Мальчишник в Таиланде»

Пара познакомилась в 2017 году на съемках фильма «Мальчишник в Таиланде». Сначала артисты старались сохранить завесу тайны над своими отношениями. Однако в итоге они перестали скрываться и поведали всем радостные новости: теперь они встречаются в реальной жизни, недавно родили первенца и вскоре планируют пожениться.

Джессика Честейн и Оскар Айзек, «Сцены из супружеской жизни»

На экране артисты играли колоритных супругов. Возможно, из соображений пиара, а может, потому, что им просто так нравилось, актеры часто изображали флирт и вне съемочной площадки. Поэтому слухи об их романе не стихали очень долго. Но вскоре выяснилось, что в жизни они только притворялись влюбленными. На самом деле Оскар Айзек и Джессика Честейн состоят каждый в своем браке, а друг для друга они лишь добрые друзья.

Алексис Денисоф и Элисон Ханниган, «Баффи — истребительница вампиров»

Актеры познакомились во время съемок 3-го сезона «Баффи». Тогда Алексис Денисоф был приглашен в сериал на эпизодическую роль. Ханниган призналась, что он сразу же поразил ее. Однако сам актер заявил, что не хочет встречаться с девушкой, с которой нужно работать. Все изменилось спустя 2 года: в 2001-м актеры наконец-то начали встречаться, а в 2003-м поженились. Сейчас они воспитывают двух дочерей.

Наоми Уоттс и Лев Шрайбер, «Разрисованная вуаль»

Актеры знали друг друга еще до съемок в фильме «Разрисованная вуаль». Но именно над этой лентой они начали работать, уже будучи вместе. Спустя пару лет после завершения съемок они родили первого ребенка, а затем и второго. Но через 11 лет бывшие возлюбленные приняли решение о расставании. Они пережили разрыв очень по-взрослому: он не помешал им ни совместно воспитывать детей, ни даже продолжать изображать влюбленных на экране.

Адам Броди и Лейтон Мистер, «Любовный переплет»

Актеры познакомились в 2011 году на съемках фильма «Любовный переплет». Хотя Броди признался, что знал Мистер еще по роли в «Сплетнице», но тогда он еще не понял, что именно она для него — та самая. В 2014-м пара сыграла скромную свадьбу, с тех пор они не расстаются и воспитывают двоих детей.

Джош Хартнетт и Тэмсин Эгертон, «Вне времени»

Актеры состоят в долгих и прочных отношениях и уже успели родить троих детей. А познакомились они на съемках фильма «Вне времени» в 2010 году. Сначала коллеги не обратили друг на друга особого внимания. Но когда судьба снова свела их на одной съемочной площадке, уже не смогли устоять.

Эйми Лу Вуд и Коннор Суинделлс, «Половое воспитание»

В 1-м сезоне «Полового воспитания» персонажи этих двух актеров крутили роман. Примерно в то же время пара начала встречаться и в реальной жизни. Правда, отношения складывались не совсем удачно и в 2020 году девушка объявила о расставании, добавив, что этот роман не приносил радости им обоим.

Мария Педраса и Хайме Лорэнте, «Бумажный дом»

Молодые испанские актеры познакомились еще во время съемок сериала «Элита», затем они вместе работали и над «Бумажным домом». Хайме сыграл бандита по прозвищу Денвер, Мария воплотила роль одной из заложниц. Отношения продлились около 2 лет, после чего актеры отписались друг от друга в соцсетях и постарались стереть оттуда большую часть свидетельств своего романа.

Мартин Фримен и Аманда Аббингтон, «Шерлок»

В британском сериале о Шерлоке Холмсе отношения доктора и миссис Ватсон закончились удачно: на экране мы видим хеппи-энд и свадьбу (хотя в дальнейшем судьба героини развивается трагически). В жизни роман актеров складывался гораздо более драматично. Они познакомились еще в 2000 году, родили двоих детей. Но в 2016-м Аманда Аббингтон рассказала, что в жизни их союз настиг душераздирающий разрыв. «Я думала, что Мартин был любовью всей моей жизни. Этого не должно было случиться с нами», — добавила актриса.

Бонус № 1: Лейтон Мистер и Блейк Лайвли, «Сплетница»

В «Сплетнице» актрисы воплотили роли закадычных подружек — Серены и Блэр. Но, как оказалось, в жизни их отношения были далеко не дружескими. Актрисы вынужденно проводили много времени вместе: не только на съемках, но и на промомероприятиях, награждениях и фотосессиях. Однако как только шоу закончилось, завершились и любые их взаимоотношения. Впрочем, по словам их коллеги и вопреки слухам, откровенной вражды между актрисами никогда не было.

Бонус № 2: Лукас Грейбил и Эшли Тисдейл, «Классный мюзикл»

Экранные брат и сестра Райан и Шарпей были просто не разлей вода. А вот актеры, исполнившие их роли, так и не смогли найти общий язык за кадром. «Мы не были хорошими друзьями, давайте будем честными. Прошло больше 10 лет, и теперь мы можем об этом говорить. Мы просто ненавидели друг друга!» — рассмеялась актриса и добавила: «Я не шучу».