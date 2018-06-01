10 пар актеров, сходство которых постоянно вводит нас в заблуждение

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Когда в очередной раз принимаешь одного актера за другого из-за их невероятного сходства, возникает 2 мысли: либо в Голливуд пропускают по одним и тем же шаблонам внешности, либо там все родственники. Как бы то ни было, всегда интересно подметить забавные сходства.

AdMe.ru вновь демонстрирует пары селебрити, которые похожи друг на друга как две капли воды.

1. Джозеф Гордон-Левитт и Хит Леджер

Забавно, что на момент совместной работы в фильме «10 причин моей ненависти» актеры не выглядели такими уж похожими, но со временем их сходство стало поразительным.

2. Дэрил Ханна и Дженнифер Кулидж

Первая из вышеназванных актрис — звезда фильма «Убить Билла», вторая же наиболее известна как мама Стифлера из серии комедий «Американский пирог». Обе обычно играют роковых красоток, и, хотя «Оскаров» с неба не хватают, продолжают активно сниматься по сей день: Дэрил чаще можно увидеть в полнометражных картинах, а Дженнифер — в телесериалах.

3. Деми Ловато и Лиа Мишель

Эти поющие актрисы обладают не только идентичными голливудскими улыбками, но и восхитительными голосами, принесшими им многотысячные армии поклонников по всему миру. Отличаются певицы, пожалуй, лишь производительностью: Ловато выпустила уже 6 студийных пластинок, Мишель всего 2.

4. Чендлер Риггз и Чарли Макдермотт

Тем, кто смотрел сериалы «Ходячие мертвецы» и «Бывает и хуже», наверняка приходило в голову, что исполнители ролей Карла Граймса и Акселя Хека похожи, словно они братья.

5. Мэгги Джилленхол и Вера Фармига

Помимо того что эти актрисы действительно очень похожи внешне, есть еще одно обстоятельство, заставляющее порой ассоциировать их друг с другом: Джейк Джилленхол, брат Мэгги, был партнером Веры по фильму «Исходный код».

6. Джефф Бриджес и Курт Рассел

Два знаменитых голливудских красавчика всегда были сильно похожи внешне. Сегодня они одинаково знамениты, успешны и оба имеют славу примерных семьянинов. Бриджесс счастлив в браке со своей супругой Сьюзен Гестон вот уже 41 год. Курт Рассел и Голди Хоун так и не поженились официально, однако они вместе уже 35 лет.

7. Натали Портман и Милли Бобби Браун

После выхода в свет сериала «Очень странные дела» в сети появились разговоры о том, как сильно главная героиня напоминает юную Натали Портман. Если вспомнить образ актрисы в картине «V — значит вендетта», можно увидеть, что они действительно очень похожи.

8. Мишель Фэйрли и Джоан Аллен

Мишель прославилась своей ролью в сериале «Игра престолов». Джоан — звезда популярных некогда фильмов про Джейсона Борна. Эта пара — еще одно доказательство того, что в Голливуде добиться успеха помогает не только талант, но и шаблонная внешность.

9. Харрисон Форд и Энтони Инграбер

Когда стало известно о наборе актеров в фильм «Хан Соло. Звездные войны: Истории», многие фанаты киноэпопеи прочили главную роль Инграберу. Молодой актер на заре своей карьеры увлекался весьма талантливыми пародиями на Харрисона Форда. Как видим, роль досталась не ему. Однако это сходство подарило Энтони возможность сыграть молодую версию персонажа Форда из «Века Адалин».

10. Софи Лоу и Таисса Фармига

Такие похожие внешне, девушки воплощают на экране полные противоположности. Софи известна многим как милая Алиса из экранизации книг Льюиса Кэрролла «Однажды в стране чудес». Популярность Таиссе принесли роли в сериале «Американская история ужасов».

Бонус: и снова Джозеф Гордон-Левитт и Хит Леджер