10+ пар актеров и актрис, которые постоянно снимаются вместе. А мы и не замечаем

Поклонники зарубежного кино уже наверняка подметили, что некоторые актеры вновь и вновь встречаются друг с другом на съемочной площадке. Вот они появились в одном фильме, а вот сыграли в другом. Возможно, всему виной «химия», которая возникает между ними, а создатели кинолент пользуются этим на полную катушку.

Мы в AdMe.ru с головой закопались в киноархивы и вытащили оттуда кадры с артистами, которые частенько работают вместе. А из бонуса станет ясно, что некоторые из них оказываются бок о бок не только на съемках фильмов, но и на озвучке мультиков.

Дэвид Теннант и Майкл Шин

Одна из первых встреч актеров состоялась на съемках фильма «Золотая молодежь», а в 2019 году они сыграли подружившихся ангела и демона в мини-сериале «Благие знамения». Годом спустя Теннант и Шин вновь снялись вместе — в сериале «Постановка» они исполнили роли самих себя, отчаянно скучающих на удаленке. По сюжету им предстояло хорошенько поругаться и довести до белого каления режиссера, который пытался организовать репетиции по видеосвязи.

Джулия Робертс и Брэд Питт

Первой кинолентой, в которой засветились оба актера, стал сериал «Друзья» — Робертс и Питт появились там в эпизодических ролях приятелей и бывших одноклассников главных героев. В фильме «Мексиканец» они сыграли жениха и невесту, которые постоянно попадают в приключения, а в «Двенадцати друзьях Оушена» эта парочка предстала в образах обаятельных аферистов.

Стэнли Туччи и Сьюзан Сарандон

В 2004 году они оба от души натанцевались с Ричардом Гиром в фильме «Давайте потанцуем». Сарандон сыграла жену главного героя, который решил посещать уроки хореографии, где преподавал персонаж Туччи. Через 5 лет пара встретилась на съемочной площадке фильма «Милые кости», а затем засветилась в триллере «Грязные игры».

Саймон Пегг и Ник Фрост

Джеймс Макэвой и Джессика Честейн

Актеры вместе снялись в фильме «Исчезновении Элеанор Ригби: Они», а затем исполнили роли Билла Денбро и Беверли Марш в ужастике «Оно-2». В 2019-м их пригласили на съемки фильма «Люди Икс: Темный Феникс», где артистам пришлось кардинально сменить образы: Джессика превратилась в блондинку с бесцветными бровями и ресницами, а Джеймс в образе молодого профессора Ксавьера остался без волос.

Дэнни Де Вито и Джек Николсон



В 1975 году Николсон и Де Вито сыграли пациентов психиатрической клиники в ленте «Пролетая над гнездом кукушки». Через 8 лет они исполнили роли в оскароносном фильме «Язык нежности», а в середине 90-х встретились на съемках черной научно-фантастической комедии Тима Бертона «Марс атакует!».

Бенедикт Камбербэтч и Марк Гэтисс

Одна из первых встреч актеров состоялась на площадке фильма «Попасть в десятку», где оба сыграли роли второго плана — ведущего шоу «Университетский вызов» и скромного студента. Зато в мини-сериале «Шерлок» их персонажи — братья Шерлок и Майкрофт Холмс — постоянно были на виду. В 2019-м Гэтисс и Камбербэтч снялись в «Благих знамениях», где первый сыграл тайного агента, а второй озвучил Сатану.



Мишель Пфайффер и Роберт Де Ниро

В фэнтезийном фильме «Звездная пыль» Мишель перевоплотилась в Ламию — королеву ведьм и главную злодейку, а Роберт Де Ниро получил роль Шекспира — пирата и капитана корабля «Каспартина». В 2011 году актеры встретились на съемках лирической киноленты «Старый Новый год», в 2013-м сыграли супружескую пару в черной комедии «Малавита».

Киану Ривз и Моника Беллуччи

В начале 90-х Моника сыграла одну из невест графа-вампира в фильме Фрэнсиса Форда Копполы «Дракула», а совсем молодой Киану снялся там же в роли агента по продаже недвижимости Джонатана Харкера. В 2003-м актеры встретились на съемках боевика «Матрица: Перезагрузка», еще через несколько лет вместе сыграли в «Частной жизни Пиппы Ли».

Тильда Суинтон и Рэйф Файнс

В ленте «Отель „Гранд Будапешт“» Суинтон сыграла роль пожилой капризной богачки, а Файнс — ловеласа, который работает в гостинице и строит глазки обеспеченным гостьям. В психологическом триллере «Большой всплеск» актеры выступили в образах рок-звезды и ее бывшего продюсера (и по совместительству бывшего возлюбленного). А в комедии «Да здравствует Цезарь!» Райф и Тильда перевоплотились в режиссера и журналистку.

Колин Ферт и Марк Стронг

В 2014-м актеры примерили образы агентов вымышленной секретной организации в ленте «Kingsman: Секретная служба» и в этом же году пересеклись на съемках триллера «Прежде чем я усну», где их партнершей стала Николь Кидман. Очередной совместной работой Колина и Марка стал фильм «1917», где они оба снялись в эпизодических ролях офицеров, которые встречаются на пути главных героев.

Бонус: вместе и фильмах, и в мультике

Хелена Бонем Картер и Рэйф Файнс исполнили роли злых волшебников в саге о Гарри Поттере. Но, пожалуй, особо тесно они взаимодействовали в фильме «Гарри Поттер и дары смерти: Часть II», когда их герои Волан-де-Морт и Беллатриса Лейстрейндж развернули активные действия против сил добра. А буквально через год актеры вместе снялись в драме «Большие надежды». И наверное, только настоящие поклонники их творчества знают, что Бонем Картер и Файнс озвучили персонажей анимационной ленты «Уоллес и Громит: Проклятие кролика-оборотня».

Рэйф Файнс превратился в заносчивого лорда-охотника Виктора Куотермейна, а Хелена Бонем Картер стала леди Кампанулой Тоттингтон — хозяйкой роскошного поместья.