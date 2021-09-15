10 пар крутых актеров и актрис, чье родство для нас стало полнейшей неожиданностью
Некоторых актеров и актрис связывает не только общее призвание — они еще и состоят в семейном родстве. Причем часто об этом знают лишь самые преданные фанаты. Вот мы, например, даже не догадывались, что у Тома Круза есть брат, который активно снимается в кино и сериалах.
Мы в AdMe.ru выявили родственную связь у ярких артистов кино и теперь полагаем, что все-таки талант передается с генами.
1.
Том Круз и звезда сериала «Остаться в живых» Уильям Мапотер — двоюродные братья. Полное имя первого — Томас Круз Мапотер IV. Кузены не раз появлялись в одной и той же кинокартине, например в фильмах «Ванильное небо», «Магнолия», «Особое мнение». Говоря о своем положении в тени такого яркого брата, Мапотер признавался, что никогда не беспокоился на этот счет, стараясь просто качественно делать свою работу.
2.
Лиа Томпсон, которую мы любим за роль в культовой ленте «Назад в будущее», приходится мамой молодой актрисе Зои Дойч. Девушка уже успела сыграть заметную роль в байопике о Сэлинджере «За пропастью во ржи», где предстала в качестве объекта романтического интереса писателя. Также мать и дочь вместе снялись в фильме «Год впечатляющего человека», режиссером которого выступила сама Лиа Томпсон.
3.
Блейк Лайвли, звезда фильмов «Век Адалин» и «Простая просьба», состоит в родстве с Бартом Джонсоном, которого многие знают как тренера из «Классного мюзикла». Актер является ее зятем. Блейк, в свою очередь, приходится Барту свояченицей, а его детям — тетей. Дело в том, что Джонсон женат на сестре Лайвли. Знаменитости состоят в дружеских отношениях, о чем свидетельствуют совместные фото в их социальных сетях.
4.
Донал Глисон обрел всемирную славу во многом благодаря фильмам «Анна Каренина», «Бойфренд из будущего». Его младший брат, Брин Глисон, решил также заявить о себе на весь мир. Он появился в качестве одного из ключевых героев в сериале «Острые козырьки», также сыграл в фильме «Призрачная нить». А в 2021 году оба брата стали главными героями сериала «Фрэнк из Ирландии».
5.
Известная актриса старого Голливуда Энн Гвин — бабушка Криса Пайна. Она была одной из первых так называемых королев крика, потому что снималась в фильмах ужасов. Ее большой поклонник Квентин Тарантино в своей ленте «Однажды в... Голливуде» продемонстрировал эпизод, где персонажи смотрят фильм с участием Энн Гвин. Крис Пайн был очень тронут, что культовый режиссер почтил таким образом память его бабушки.
6.
У легендарного Рэйфа Файнса, которого мы любим за роли во многих культовых лентах, есть известный племянник. Им является кумир молодежи Хиро Файнс-Тиффин, прославившийся благодаря романтическим фильмам по романам Анны Тодд «После» и «После. Глава 2». Примечательно, что в детстве Хиро снялся вместе с дядей в одной из частей франшизы «Гарри Поттер».
7.
Знаменитый актер и автогонщик Стив Маккуин и звезда популярного сериала «Дневники вампира» Стивен Маккуин приходятся друг другу дедушкой и внуком. Представитель молодого поколения считает, что родство с легендой сыграло большую роль в его карьере. Но сравнений с дедом не стоит опасаться, потому что между ними временнáя пропасть: мужчины относятся к абсолютно разным поколениям.
8.
Шон Эстин, который сыграл хоббита Сэма во франшизе «Властелин колец», приходится отцом исполнительнице роли Этель в фильме «Плохие дети отправляются в ад — 2». Эли Эстин впервые появилась на экране вместе с отцом в довольно юном возрасте, исполнив одну из ролей в ленте «Властелин колец: Возвращение короля».
9.
Дональд Сазерленд приходится дедушкой актрисе, которая сыграла Кэтрин Майер в сериале «Вице-президент». Зовут ее Сара Сазерленд, и она полна решимости проложить свой собственный путь в кинематографе, не прибегая к помощи деда, а также отца Кифера Сазерленда. Сара категорически отказалась принимать участие в проектах, над которыми работают ее родственники.
10.
Эмилио Эстевес, сыгравший в легендарном фильме «Клуб „Завтрак“», приходится старшим братом актеру Чарли Шину. Второй, в свою очередь, снялся в не менее культовой ленте «Взвод». Личные взаимоотношения братьев складывались не очень гладко, когда оба были на волне успеха. Но сейчас Эстевес говорит, что они стали близки друг другу.
Чья родственная связь стала для вас неожиданностью?