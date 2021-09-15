10 пар крутых актеров и актрис, чье родство для нас стало полнейшей неожиданностью

Некоторых актеров и актрис связывает не только общее призвание — они еще и состоят в семейном родстве. Причем часто об этом знают лишь самые преданные фанаты. Вот мы, например, даже не догадывались, что у Тома Круза есть брат, который активно снимается в кино и сериалах.

Мы в AdMe.ru выявили родственную связь у ярких артистов кино и теперь полагаем, что все-таки талант передается с генами.

1.

Том Круз и звезда сериала «Остаться в живых» Уильям Мапотер — двоюродные братья. Полное имя первого — Томас Круз Мапотер IV. Кузены не раз появлялись в одной и той же кинокартине, например в фильмах «Ванильное небо», «Магнолия», «Особое мнение». Говоря о своем положении в тени такого яркого брата, Мапотер признавался, что никогда не беспокоился на этот счет, стараясь просто качественно делать свою работу.

2.

Лиа Томпсон, которую мы любим за роль в культовой ленте «Назад в будущее», приходится мамой молодой актрисе Зои Дойч. Девушка уже успела сыграть заметную роль в байопике о Сэлинджере «За пропастью во ржи», где предстала в качестве объекта романтического интереса писателя. Также мать и дочь вместе снялись в фильме «Год впечатляющего человека», режиссером которого выступила сама Лиа Томпсон.

3.

Блейк Лайвли, звезда фильмов «Век Адалин» и «Простая просьба», состоит в родстве с Бартом Джонсоном, которого многие знают как тренера из «Классного мюзикла». Актер является ее зятем. Блейк, в свою очередь, приходится Барту свояченицей, а его детям — тетей. Дело в том, что Джонсон женат на сестре Лайвли. Знаменитости состоят в дружеских отношениях, о чем свидетельствуют совместные фото в их социальных сетях.

4.

5.

Известная актриса старого Голливуда Энн Гвин — бабушка Криса Пайна. Она была одной из первых так называемых королев крика, потому что снималась в фильмах ужасов. Ее большой поклонник Квентин Тарантино в своей ленте «Однажды в... Голливуде» продемонстрировал эпизод, где персонажи смотрят фильм с участием Энн Гвин. Крис Пайн был очень тронут, что культовый режиссер почтил таким образом память его бабушки.

6.

У легендарного Рэйфа Файнса, которого мы любим за роли во многих культовых лентах, есть известный племянник. Им является кумир молодежи Хиро Файнс-Тиффин, прославившийся благодаря романтическим фильмам по романам Анны Тодд «После» и «После. Глава 2». Примечательно, что в детстве Хиро снялся вместе с дядей в одной из частей франшизы «Гарри Поттер».

7.

Знаменитый актер и автогонщик Стив Маккуин и звезда популярного сериала «Дневники вампира» Стивен Маккуин приходятся друг другу дедушкой и внуком. Представитель молодого поколения считает, что родство с легендой сыграло большую роль в его карьере. Но сравнений с дедом не стоит опасаться, потому что между ними временнáя пропасть: мужчины относятся к абсолютно разным поколениям.

8.

Шон Эстин, который сыграл хоббита Сэма во франшизе «Властелин колец», приходится отцом исполнительнице роли Этель в фильме «Плохие дети отправляются в ад — 2». Эли Эстин впервые появилась на экране вместе с отцом в довольно юном возрасте, исполнив одну из ролей в ленте «Властелин колец: Возвращение короля».

9.

Дональд Сазерленд приходится дедушкой актрисе, которая сыграла Кэтрин Майер в сериале «Вице-президент». Зовут ее Сара Сазерленд, и она полна решимости проложить свой собственный путь в кинематографе, не прибегая к помощи деда, а также отца Кифера Сазерленда. Сара категорически отказалась принимать участие в проектах, над которыми работают ее родственники.

10.

Эмилио Эстевес, сыгравший в легендарном фильме «Клуб „Завтрак“», приходится старшим братом актеру Чарли Шину. Второй, в свою очередь, снялся в не менее культовой ленте «Взвод». Личные взаимоотношения братьев складывались не очень гладко, когда оба были на волне успеха. Но сейчас Эстевес говорит, что они стали близки друг другу.