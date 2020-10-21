10+ сериалов, в ожидании премьер которых замер весь мир

Согласно опросу, самое популярное времяпрепровождение наших соотечественников — это просмотр фильмов и сериалов. Поэтому для нас с вами есть приятная новость: помимо новых полнометражных лент на большом экране, скоро нас ожидают и премьеры сериалов. А это вдвойне радостное событие, ведь серий и сезонов, как правило, много, так что удовольствие растягивается.

AdMe.ru расскажет о сериалах, которые прямо сейчас находятся в производстве, и, конечно, о тех, что уже готовы к выходу и вот-вот взорвут наши новостные ленты.

Властелин колец

3 года назад Amazon купила права на телевизионную адаптацию «Властелина колец» за $ 250 млн, взяв на себя обязательство по производству 5 сезонов на сумму не менее $ 1 млрд. Это сделает «Властелина» самым дорогим телесериалом за всю историю, ну а как иначе передать масштабы Средиземья? Кастинги проходили по всему миру, и вот наконец в этом году стартовали съемки. Конечно же, там, где снимались и фильмы, — в Новой Зеландии. Действие будет происходить во Вторую эпоху Средиземья, задолго до событий, описанных в трилогии «Властелин колец».

Тень и кость

Cериал от Netflix основан на фэнтези-романах американской писательницы Ли Бардуго, чьи произведения попадали в десятку бестселлеров по версии The New York Times. Главная героиня Алина Старкова однажды обнаруживает в себе могущественную силу, и теперь ей надо научиться жить с этим. А еще параллельно решить следующие животрепещущие вопросы: как научиться управлять суперспособностью, что делать с неразделенной любовью, монстрами, которые охотятся днем и ночью, и как объединить страну.

Шантарам

Сериал по бестселлеру Грегори Дэвида Робертса просто обязан был существовать: сюжет настолько эпичен и лихо закручен, что оторваться будет невозможно. Начнется все с побега из тюрьмы: приговоренный к 19 годам заключения за ограбление банка австралиец бежит из-под стражи. И новую жизнь он решает начать в Индии. Мужчина селится в трущобах и всем окружающим сообщает, что он врач. Куда занесет судьба лихого парня? А в главной роли будет блистать актер Чарли Ханнэм, которого зритель знает по фильму «Подлинная история банды Келли» .

ВандаВижен

У Ванды и ее мужа Вижена идеальная тихая загородная жизнь. То есть была таковой, пока судьба не распорядилась по-своему. У женщины открываются суперспособности, и теперь она будет носить стильный красный плащ и прозвище Алая Ведьма. Сюжет разворачивается после событий фильма «Мстители: Финал», в то же время это приквел к фильму «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия».

Рипли

«Это же Мориарти из „Шерлока“!» — воскликните вы и не ошибетесь. В главной роли снялся неподражаемый Эндрю Скотт. В свое время этого же героя, Тома Рипли, играли Мэтт Деймон («Талантливый мистер Рипли»), Джон Малкович («Игра Рипли») и Ален Делон («На ярком солнце»). Перед нами снова талантливый молодой жулик из Нью-Йорка 60-х годов. Он знакомится с богачом, который готов хорошо заплатить, если Рипли вернет ему домой из Италии сына-повесу. Так ради чего смотреть старую историю снова? Хотя бы по той причине, что в этот раз в сюжете будет история из всех 5 романов Патриции Хайсмит и мы увидим превращение обычного мошенника в настоящего монстра.

Девять идеальных незнакомцев

Драматический сериал основан на одноименном романе Лианы Мориарти, которая создала «Большую маленькую ложь». Премьера привлечет немало зрителей, ведь у ленты звездный актерский состав: Люк Эванс, Николь Кидман и Мелисса Маккарти. Действие будет разворачиваться на элитном курорте, обитатели которого не сразу заподозрят, что с директрисой что-то не так. Кажется, у нее появилась безумная идея — некий эксперимент, который она ставит на постояльцах.

Основание

Научно-фантастический телесериал по одноименному циклу романов Айзека Азимова обещает быть зрелищным. Ученый Гэри Селдон создал науку под названием «психоистория», которая статистически описывает поведение народа. Так, Селдон предсказывает гибель государства и создает организацию «Основание», которая должна будет после этой катастрофы воссоздать цивилизацию.

Ход королевы

Действие драматического сериала происходит в Америке 50-х годов. Сиротка Бет жила в приюте, и ее будущее было безрадостным, пока однажды она не обнаружила в себе невероятный талант к игре в шахматы. Может быть, это поможет ей справиться с зависимостями и начать новую жизнь? Создатели обещают шикарный саундтрек, полное погружение в атмосферу середины пошлого века и невероятный сюжет — сложный, как шахматная партия с профессионалом.

Колесо времени

Кадр со съемок.

Масштабы производства свидетельствуют о том, что нас ждет что-то невероятно крутое. Сериал снимают по мотивам цикла «Колесо Времени» Роберта Джордана, а значит, точно будут следующие составляющие отменного эпического фэнтези: волшебство, черные всадники, подозрительного вида менестрели, реинкарнации злых и могущественных личностей, древние пророчества и орден сильных и независимых женщин. Короче, целый мир, увлекательный и затягивающий с первых минут знакомства.

Локи

Брат Тора, от улыбки которого тают ледники, наконец получил свою историю. Главную роль, конечно же, исполняет Том Хиддлстон. По сюжету Локи снова неймется: после событий фильма «Мстители: Финал» он использует тессеракт — волшебный 4-мерный гиперкуб, чтобы путешествовать во времени и изменить историю человечества. «Локи» будет состоять из 6 эпизодов, и мы с нетерпением ждем каждый из них.

Подземная железная дорога

Юг, плантации, молодая афроамериканка Кора решает бежать из рабства. Она узнает, что под землей проходит секретная железная дорога. Кажется, вот он — путь к свободе. Или, наоборот, смертельная ловушка, в которой ее скоро настигнет Риджуэй — охотник за головами?

Улица Светлячков

Сериал о настоящей женской дружбе. Больше 30 лет назад Талли и Кейт встретились на улице Светлячков. Вместе им предстоит пережить моменты счастья и утешать друг друга в горе. Выдержит ли их дружба все испытания или одна из подруг разобьет другой сердце? В главных ролях — Сара Чок, известная по роли доктора Эллиот Рид в ситкоме NBC «Клиника», и Кэтрин Хайгл, которую зритель может помнить по фильму «Голая правда» .

Северные воды

Cерил по роману Иэна Макгвайра примечателен уже тем, что мы увидим Колина Фаррелла в роли китобоя. Сюжет строится вокруг жизни военного хирурга Патрика, который присоединился к китобойной экспедиции в Арктику в качестве корабельного врача. Но не все члены команды — мирные моряки: среди них затесался опасный человек, для которого человеческая жизнь просто пустой звук. Экспедиция рискует стать игрой на выживание в условиях вечной мерзлоты. На русский язык роман был переведен в 2016 году и вышел в свет под названием «Последний кит. В северных водах».