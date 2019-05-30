10 отличных сериалов, которые можно посмотреть после «Игры престолов»

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Выход последнего сезона «Игры престолов», стал, пожалуй, чуть ли не главным событием этой весны. А для кого-то и всего года. Однако через некоторое время эмоции от просмотра улягутся, и вопрос о том, что посмотреть, снова будет актуален. Найти столь же захватывающий сериал не так-то просто, ведь феномен «Игры престолов» в том, что ее с интересом смотрели любители самых разных жанров, а не только поклонники фэнтези.

Мы в AdMe.ru решили поискать не менее достойные картины, которые можно посмотреть после окончания легендарной саги. В итоге у нас получилась подборка сериалов, которые в той или иной степени напоминают «Игру престолов»: сходство может наблюдаться в сюжете, персонажах или приемах, благодаря которым экранизация «Песни Льда и Пламени» так полюбилась публике.

1. Королевство

Если в «Игре престолов» вас больше всего захватывают придворные интриги, то этот сериал наверняка вам понравится. «Королевство» вовсе не скучное историческое кино. Здесь есть армия нежити, похожая на белых ходоков, борба за трон и выяснения, что же на самом деле стало с правителем королевства. Присутствуют и другие особенности, напоминающие нам о саге Джорджа Мартина: уникальные исторические костюмы, захватывающие батальные сцены и мрачноватая атмосфера Средневековья.

2. Слишком стар, чтобы умереть молодым

Конфликт интересов нескольких кланов — основная сюжетная линия этого сериала. Главный герой совершил ошибку и теперь вынужден держать ответ перед могущественными группировками. Которые, конечно же, не в ладах между собой и борятся за главенство над преступным миром. Все как в «Игре престолов», только вместо благородных домов здесь русская мафия, мексиканские наемники и якудза.

3. Испанская принцесса

Речь в ленте идет о принцессе Испании Екатерине Арагонской. С самого детства девушка знала, что выйдет замуж за английского принца и станет королевой Британии. Так и случилось, однако ее муж внезапно умер, и надежда на престол, казалось бы, растаяла. Пока она не поняла, что может выйти за младшего наследника короны. Ничего не напоминает? Свадьба и смерть короля Джоффри и его невеста, вышедшая замуж за младшего брата, — прямое повторение этой истории. И интриги в реальных событиях было ничуть не меньше.

4. Британия

Сериал «Британия» тоже основан на реальной истории: зритель увидит борьбу римлян с кельтскими племенами. Однако это не документальное кино, а в первую очередь фэнтези, поэтому в происходящее то и дело вмешиваются магия, пророчества и высшие силы. А любовь, долг, дружба, пересечение судеб и эпичные битвы делают сюжет непредсказуемым, динамичным и, безусловно, интересным для поклонников саги «Песнь Льда и Пламени».

5. Королева сахара

Эта история наверняка понравится тем, кто симпатизировал сестрам Старк и не раз представлял себе, что же две девушки будут делать с оставшимся им семейным замком. В центре этого сериала две сестры. У обеих из них вполне счастливая, устроенная жизнь. Но все меняется, когда умирает отец, а женщинам приходится перебраться в родовое поместье. Там им предстоит управляться с огромными плантациями сахарного тростника, заботиться о людях, которые на них работают, и стараться завоевать их доверие.

6. Каратель

Сюжет «Карателя» прост и незамысловат: семья мужчины погибает из-за перестрелки банд. Он убит горем, однако решает отомстить за смерть близких и начинает охоту за виновниками. Если отбросить все остальное, окажется, что тот же сюжет мы наблюдали на протяжении нескольких сезонов «Игры престолов»: Арья поклялась отомстить за свою семью, составила список виновных и в итоге вполне в этом преуспела. «Каратель» основан на популярных комиксах, и сюжетных поворотов, сложностей и препятствий перед главным героем здесь встает не меньше, чем это было у наследницы Севера.

7. Розуэлл, Нью-Мексико

Действие этого сериала разворачивается в маленьком городке Розуэлл. Главная героиня возвращается сюда через несколько лет после окончания школы, и вскоре выясняется, что в этом тихом месте половина людей обладает сверхспособностями, имеет особую миссию, творит зло или, наоборот, борется с ним. Как и в «Игре престолов», простые люди здесь соседствуют с сильными магами, и даже обычный человек может стать особенным, если поймет, для чего.

8. Новичок

Один из самых приятных моментов в «Игре престолов» — непредсказуемость. Бастарды там становятся лордами и даже почти королями, женщины — рыцарями, рабы — командующими армией. В этом сериале основная сюжетная линия тоже связана с перевоплощением и крутым изменением жизни. Главный герой в один момент решает стать совершенно другой личностью, и зритель может воочию увидеть, насколько это непростое, но интересное дело.

9. Сын

Семья — один из главных сюжетных столпов «Игры престолов». Мы наблюдаем, как Старки и Ланнистеры воюют между собой, как появляются новые лорды и правители и навсегда исчезают старые. В сериале «Сын» тоже немало о ценности кровного родства, а также немало борьбы не только с окружающими, но и собственными родственниками. Правда, вместо знаменитого золота Ланнистеров здесь нефть. Однако взлет и падение семьи, которая ею владеет, получились не менее эпичными, чем у знаменитых «золотых львов».

10. Воин

В центре сюжета «Воина» стоит клан, но связанный не кровным родством, а общими взглядами и жаждой власти. Наверняка этот сериал будет интересен тем, кому нравятся сюжетные линии «из грязи в князи», коих в «Игре престолов» было немало: достаточно вспомнить помощника Тириона Брона или даже саму Дейенерис Бурерожденную, в начале сериала проданную кхалу Дрого. Здесь главный герой также вынужден с нуля прокладывать себе дорогу. Однако очень быстро он обрастает нужными связями и добивается авторитета, что, конечно же, не может не злить тех, кто хочет удержать власть.

Интересным может оказаться сериал абсолютно любого жанра, ведь очень часто нас цепляет не только общая суть, но и второстепенные сюжетные линии, конкретные герои или определенные характеры и типажи. А на что вы ориентируетесь, выбирая кино для посмотра?