10 отличных фильмов, которые вы могли пропустить в 2020 году

В 2020 году вышло почти 10 000 фильмов. Конечно, посмотреть их все невозможно. Но есть картины, на которые точно стоит обратить внимание.

Именно о них AdMe.ru захотел поговорить в этой статье.

Вся жизнь впереди

Рейтинг IMDb — 6,8 «Вся жизнь впереди» — экранизация одноименного романа французского писателя Эмиля Ажара. В центре повествования оказывается 12-летний Момо, который потерял маму. Мальчик живет на улице и занимается мелкими кражами. Его опекун понимает, что сам не справится с сорвиголовой, поэтому просит помощи у мудрой мадам Розы, которая воспитала не одно поколение детей. Роль мадам Розы исполняет легендарная Софи Лорен.

Гамильтон

Рейтинг IMDb — 8,6 «Гамильтон» — нашумевший бродвейский мюзикл, который стал доступен широкой аудитории в 2020 году благодаря каналу Disney+. Это произведение обожают критики, оно получило не только 11 премий «Тони», но и Пулитцеровскую премию. В основу сюжета мюзикла легла биография политического деятеля и первого американского министра финансов Александра Гамильтона. У зрителей есть возможность узнать все об этой исторической личности: от его сиротского детства на Карибских островах до роковой дуэли в 1804 году.

Еще по одной

Рейтинг IMDb — 7,8 Эта датская драма рассказывает о 4 друзьях. Все они — преподаватели средней школы, у которых хватает проблем. Мужчины не хотят решать накопившиеся вопросы традиционными методами и находят оригинальный способ улучшить жизнь. Вот только он приводит к трагическим последствиям. Одну из главных ролей в фильме играет Мадс Миккельсен, который прославился после сериала «Ганнибал».

Манк

Рейтинг IMDb — 7,1 «Манк» — черно-белый фильм-биография от Дэвида Финчера. Лента переносит зрителей в 30–40-е годы прошлого века. В центре повествования — Герман Манкевич, который работает над сценарием культовой драмы «Гражданин Кейн». Помимо прочего, в «Манке» уделяется внимание индустрии кино в целом, поэтому от данной ленты будут в восторге все фанаты кино. Главную роль в картине исполнил Гэри Олдмен. Также стоит отметить отличную игру Аманды Сейфрид и Лили Коллинз.

Лето’85

Рейтинг IMDb — 6,8 Это подростковая драма об одном незабываемом лете в Нормандии 1985 года. 16-летний Алекс отправляется прокатиться на парусной лодке. Внезапно начинается шторм, от крушения парня спасает новый знакомый — Дэвид. Вскоре они становятся друзьями. Мальчики проводят много времени вместе, привязываются друг к другу, но понимают, что скоро лето закончится. Режиссер фильма — живая легенда французского кинематографа Франсуа Озон.

Дядя Фрэнк

Рейтинг IMDb — 7,3 Драма рассказывает о 18-летней Бет и ее дяде, которые вместе отправляются в другой город на похороны родственника. По дороге к ним присоединяется необычный попутчик, который кардинально меняет все путешествие. Роль Бет исполняет София Лиллис, известная по фильму «Оно». Ее дядю играет Пол Беттани.

Минари

Рейтинг IMDb — 7,7 «Минари» — фильм о маленьком корейце Дэвиде. Жизнь мальчика меняется, когда его семья решает переехать в США. Эмигранты пытаются приспособиться к новой стране, но глава семейства закрывает глаза на проблемы родных и посвящает все свое время ферме. Картина получила главный приз фестиваля независимого кино «Сандэнс».

Невероятная история острова Роз

Рейтинг IMDb — 7,0 Главный герой этого итальянского фильма — мечтатель Джорджио. Не проходит и дня, чтобы он не изобрел что-то необычное. Однажды Джорджио решает превзойти самого себя и создать целый остров около берегов Италии. Вот только эта идея совсем не нравится местным властям. Сможет ли главный герой отстоять свою мечту? В этом и заключается главный вопрос картины.

Берлин, Александерплац

Рейтинг IMDb — 6,6 «Берлин, Александерплац» — драма о Франце Биберкопфе, который выходит из тюрьмы и возвращается к своей работе торговцем в самом центре столицы Германии. Мужчина надеется стать законопослушным гражданином и жить по совести, но ряд обстоятельств бросает его в самый эпицентр криминальной жизни города. Фильм был номинирован на «Золотого медведя» Берлинского кинофестиваля.

Облака

Рейтинг IMDb — 7,5 В 2012 году неизлечимо больной Зак Собич опубликовал на YouTube песню «Clouds». В ней парень попрощался со своими друзьями и родными, а также выразил надежду, что их расставание — это не навсегда. Трогательная композиция стала вирусной, она напомнила многим о ценности жизни. Фильм «Облака» рассказывает историю этого парня.