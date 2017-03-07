10 откровенных сериалов про любовь и отношения, в которых каждый узнает себя

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Иногда хочется посмотреть сериал не про каких-то там роботов будущего, сыщиков-интеллектуалов, вампиров или зомби, а про обычных земных людей, их отношения и проблемы, столь близкие и понятные. AdMe.ru подобрал 10 сериалов про простые человеческие чувства для тех, кому хочется чего-то настоящего, смешного, житейского и очень увлекательного.

Secret Diary of a Call Girl

В ролях: Билли Пайпер, Иддо Голдберг, Шери Лунги, Эшли Мадекве Ханна совсем не такая, какой кажется на первый взгляд. С виду успешная, законопослушная молодая женщина, любящая повеселиться с друзьями. Но она же одновременно и одна из самых высокооплачиваемых элитных девушек по вызову во всем Лондоне. Откровенный, интригующий сериал, который стоит потраченного времени. Рейтинг IMDb — 7,4

Masters of Sex

В ролях: Майкл Шин, Лиззи Каплан, Кэйтлин Фицджеральд, Аннали Эшфорд Середина XX века. Один превосходный гинеколог и его секретарша становятся пионерами своего времени в изучении науки о человеческой сексуальности. Если первый знает все о женской анатомии, то вторая о том, что женщины чувствуют на самом деле. Сильный и оригинальный сериал для тех, кому интересна эмоциональная сторона отношений. Рейтинг IMDb — 8,0

Him & Her

В ролях: Сара Солемани, Рассел Тови, Керри Ховард, Джо Уилкинсон Стив и Бекки молоды, у них нет работы и они весьма ленивы. Все, чего хотят герои сериала, — это пить, есть и заниматься любовью. Собственно, только этому они и отдают все время и даже не пытаются подыскать себе работу. По-домашнему уютный и очень милый сериал. Рейтинг IMDb — 7,9

Billy & Billie

В ролях: Адам Броди, Лиза Джойс, Джиа Кроватин, Фил Бёрк Билли и Билли искренне влюблены друг в друга. Вроде бы все хорошо, но есть один маленький нюанс: они сводные брат и сестра. То, что для всего мира безоговорочное табу, для них — настоящие, искренние чувства. Сериал для тех, кто любит неглупые диалоги и для кого нет запретных тем. Рейтинг IMDb — 7,3

Easy

В ролях: Джейн Адамс, Зази Битц, Майкл Чернус, Ая Кэш, Дэйв Франко, Орландо Блум Восемь историй, восемь новелл о жизни жителей Чикаго. У героев разный достаток, социальный статус, интересы, национальность и даже сексуальная ориентация. Но их объединяет одно — безумное желание нравиться, любить и получать наслаждение от отношений с партнером. Ко всему этому примешивается современная массовая культура и новые технологии. В итоге получается стильный, легкий и увлекательный сериал. Рейтинг IMDb — 6,8

Love

В ролях: Гиллиан Джейкобс, Пол Раст, Клаудия О’Доэрти, Джордан Рок Гас — тридцатиоднолетний холостяк, который работает учителем детей-актеров на съемочной площадке сериала о ведьмах. Микки — тридцатидвухлетняя алкоголичка, которая недавно послала своего инфантильного парня. Однажды они встречаются и их жизни меняются навсегда. Шутки на грани фола, циничные персонажи и толика сентиментальности — вот рецепт сериала об эгоистичных людях, которые тоже хотят урвать свой кусочек счастья. Рейтинг IMDb — 7,7

Casual

В ролях: Микаэла Уоткинс, Томми Дьюи, Тара Барр, Няша Хатенди Сериал об обеспеченном холостяке, к которому в особняк въезжает разведенная сестра с 16-летней дочерью. Теперь они вынуждены вместе решать проблемы, параллельно воспитывая девочку-подростка. Правдоподобный сценарий, непошлый юмор и яркие персонажи. Рейтинг IMDb — 7,6

Master of None

В ролях: Азиз Ансари, Ноэль Кристи Уэллс, Лина Уэйте, Эрик Верхейм Главный герой, тридцатилетний мужчина Дев мигрировал в новую для себя страну, чтобы наладить жизнь. Частенько Дев становится участником нелепых и смешных ситуаций, которые бывают не только в личной жизни, но и на карьерном поприще. Но несмотря на эти неурядицы, Дев не теряет оптимизма. В сериале хорошо показано, какие трудности приходится пережить мигрантам во время адаптации к жизни в США. Рейтинг IMDb — 8,3

How Not to Live Your Life

В ролях: Дэн Кларк, Дэвид Арман, Лейла Хоффман, Лора Хэддок От умершей бабушки 29-летнему англичанину Дону по наследству достается дом. Однако вместе с домом бабуля оставила неоплаченные счета и свою сиделку, странного типа по имени Эдди. Чтобы как-то оплатить долги, Дону приходится найти квартиранта, а точнее квартирантку. Шикарные герои, уморительные чисто британские шуточки и много весьма важных «жизненных» советов. Например: 5 вещей, которые не стоит делать одному в ресторане. Только не пытайтесь это повторить! Рейтинг IMDb — 8,4

Togetherness