10 наших фильмов, которые мы нежно любим, а иностранцы так и не поняли

Отечественное кино чудесно тем, что его можно пересматривать в любом возрасте и фильмы все равно останутся для нас понятными, родными и знакомыми. Но пробовали ли вы когда-нибудь взглянуть на любимое кино глазами иностранца? Оказывается, наша культура может быть бесконечно далека от людей, которые родились и выросли в другой точке земного шара.

Мы в AdMe.ru прочитали сотни отзывов о наших кинокартинах и отметили те моменты, которые оставили немало вопросов в умах иностранцев.

Девчата

«Девчата» — легкая комедия о молоденькой поварихе Тосе, которая никогда не стоит в стороне. Но людям из других стран наши традиции оказались непонятными. Например, почему вдруг главная героиня пьет чай не из чашки, а имущество у нее и соседок общее. В начале фильма Тося приходит в новое жилье, которое ей предстоит делить с другими девушками, и достает еду и чай из тумбочки соседки. Я смотрел и думал: «У нее будут серьезные проблемы! Кто вообще роется в чужих вещах?» Но затем Тося вытряхнула все из своего рюкзака со словами: «Вот! Пользуйтесь!», и соседки признали, что все, что у них есть — общее. Вот что меня поразило. © Gregory Porter / Letterboxd

Она пила чай прямо из блюдца как ни в чем не бывало! © Marixander / Letterboxd

Технически это комедия, но весь фильм я беспокоился лишь о том, как мало русские женщины уважают себя. © Mark Goldstein / Letterboxd

Ирония судьбы, или С легким паром!

Романтическая комедия о праздновании Нового года (и новогодних чудесах, конечно же) вовсе не выглядит такой уж романтической в глазах иностранцев. Для них Женя Лукашин — практически преступник, который вломился в чужой дом, да и Надино поведение вызывает не меньше вопросов. Почему Надя не позвонила в полицию, обнаружив в своем доме незнакомца? Да и потом, настолько нетрезвый человек физически не способен прийти в норму за 2–3 часа. © emailkristina / IMDb

Очень больно смотреть, как такая красивая женщина переживает из-за какого-то там ботаника. Кроме того, в фильме все вредные привычки преподносятся как абсолютно нормальные для человеческой природы. © AndreiPavlov / IMDb

Женя — человек самоуверенный и бестактный, к тому же крайне желающий все контролировать. © miranda / Letterboxd

Джентльмены удачи

Уморительная комедия о приключениях Трошкина, как две капли воды похожего на известного преступника, зарубежным зрителям смешной не показалась. Многие шутки, по их мнению, слишком уж пестрят национальным колоритом и понятны только нам. Я и раньше смотрел старые русские комедии, но в этом фильме для меня не было ничего смешного. Возможно, для русских он выглядит веселее. © Angel_Peter / IMDb

В основном фильм состоит из нарочитой актерской игры, а пара моментов и вовсе заставляет воскликнуть: «Погоди, что?!» © lee_eisenberg / IMDb

Сюжет старомоден и, кажется, обязан своим стилем голливудскому кино 30-х годов. © Leofwine_draca / IMDb

Бриллиантовая рука

Кажется, обилие песен в нашем кино сильно смущает иностранцев. Да и шутки, большая часть которых строится вокруг горячительного, воспринимаются негативно. Все советские комедии существуют в собственном странном поджанре, где ни с того ни с сего вдруг кто-то начинает петь. © Joe_ / Letterboxd

Шпионский криминал с невозможным количеством фарса и шуток про спиртное. Правда, харизматичные актеры спасают положение, но добрую половину приколов я все равно не понимаю. © Alex Frith / Letterboxd

Этот фильм не для иностранного зрителя. Он слишком русский, чтобы показаться смешным тем, кто не знаком с реалиями местной жизни. Шутки слишком этнические для того, чтобы их смог понять кто-то со стороны. © SMalamud / IMDb

Иван Васильевич меняет профессию

Зарубежные зрители решили, что для того, чтобы понимать все шутки в этом культовом фильме, нужно неплохо разбираться в истории нашей страны. К тому же в иностранных комедиях, по словам пользователей, юмор вообще несколько другого рода. «А где юмор?» — спросит любой человек, который ничего не знает об истории России. Кино я люблю, но не понял и половины шуток. Но создатели ленты молодцы уже потому, что нашли место для юмора в исторической трагедии. © dsfeelgood / IMDb

Это просто странная музыкальная комедия о путешествиях во времени родом из СССР. © Strackymandias / Letterboxd

Юмор в фильме, конечно, оригинален, но он не для всех. И точно не для жителей другой страны, которые привыкли к пошлым шуткам и всему такому. © m_prime2003 / IMDb

Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика

Во всех наших кинокартинах мы привыкли слышать песни, которые потом становятся любимыми. Мелодии из знаменитых комедий мы даже мычим себе под нос, стоя в душе или собираясь на работу. Но зрителям, далеким от нашей культуры, такая музыкальность непривычна. Возможно, все дело в культурных различиях, но одна и та же мелодия, прозвучавшая в фильме больше сотни раз, — это перебор. © avuman / Letterboxd

Многое здесь показалось странным. Например, то, что похитители поют и танцуют перед своей жертвой, пока она ест. © solh / Letterboxd

Как они, черт возьми, заставили уток пройтись лунной походкой? © Kikomia / Letterboxd

Москва слезам не верит

Катерина в конце концов, как мы знаем, находит свое счастье в лице Георгия и встречает его фразой «Как долго я тебя искала». Мы искренне радуемся за нее, но кинолюбителям из других стран ее избранник совершенно не понравился. Не могу поверить, что потратила 2,5 часа, чтобы увидеть, как Катерина выходит замуж за Гошу, эту пародию на мужчину! Катерина, мне так жаль. © clara / Letterboxd

Фильм можно было бы легко назвать «В Москве полно дураков», а Катерина заслуживает лучшего. © julai / Letterboxd

От зрителей что, правда ожидают, что они будут сопереживать Гоше? © Frank / Letterboxd

Любовь и голуби

Для нас, конечно, нет ничего удивительного в том, что государство предоставляло работникам путевки на курорт. А вот иностранцев это не на шутку поразило, и многие из них не отказались бы от такой поездки. Очень странный фильм. Это будто нарезка фрагментов из разного кино. Персонажи, которых показывали крутыми, вдруг становятся истеричными, а деревенские романтики скатываются в абсурдный милитаризм. © Lauri / Letterboxd

Им что, обязательно нужно служить в армии, чтобы получить путевку и поехать на курорт? © Pedro Natali / Letterboxd

Отпуск за счет государства? Я бы тоже поехал! © Redmond Bacon / Letterboxd

Жестокий романс

Эта драматичная история любви подарила нам крылатую фразу «Так не доставайся же ты никому!». Уверены, что над картиной роняли слезу множество наших соотечественников, но, по мнению зарубежного зрителя, картина то слишком жестокая, то чересчур слезливая. Я озадачен. Кажется, меня не предупредили, насколько зловещий здесь сюжет, вплоть до самого финала. Или это я просто невнимательно смотрел... © Bailey / Letterboxd

Выглядит так, словно слезы — отличительная черта любой русской женщины. Ну, знаете, будто бы ни одна женщина не осмелится назвать себя русской, если не вкусила горечь жизни. © zapiekanki / IMDb

Это первый советский фильм, который я посмотрел. По моим западным меркам персонажи показались упрощенными и преувеличенными, а сценарий — клишированным. Боготворить роман, которому не суждено случиться, и быть слепой ко всем разумным суждениям — вот основные нити поведения героини в этом повествовании. © bankie_bhoy / IMDb

Брат

Для большинства из нас Данила Багров все же положительный герой, ведь втянутым в криминальный мир он оказывается поневоле. Мотивы у него благородные, и ему хочется сочувствовать и сопереживать, а саундтрек группы «Наутилус Помпилиус» задает меланхоличный тон и дополняет картину. Однако зрители в других странах оказались более категоричными: для них фильм выглядит слишком мрачным, а от музыки они, мягко говоря, не в восторге. Сценария здесь нет. Просто ходит туда-сюда парень, который является частью криминальной организации. © Andrew / Letterboxd

Совершенно мрачный, безрадостный криминальный фильм. Хоть он и увлекателен, сюжет не оправдывает все обилие жестоких и откровенных сцен, которые там показаны. © Jonah Lilienthal / Letterboxd

Музыка абсолютно ужасна. Худшая музыка, когда-либо использовавшаяся в кино, а главный герой вообще социопат. © trochesset / IMDb