10 отечественных актеров и актрис, которые сыграли реальных личностей так круто, что не подкопаешься

Фильмы про исторических личностей всегда пользовались популярностью у зрителя, ведь талантливая актерская игра и атмосферный антураж способны послужить машиной времени и помочь с удовольствием провести вечер. У кого-то такое кино даже способно пробудить любопытство к изучению прошлого. Главное, чтобы актер был харизматичным и органично выглядел в предлагаемых обстоятельствах.

Мы в AdMe.ru собрали актеров и актрис, которым удалось прочувствовать исторического героя и воплотить его на экране.

1. Борис Бабочкин — Чапаев

О Василии Ивановиче Чапаеве ходят легенды. Выходец из народа, обладающий живым умом и потрясающей смекалкой, стал героем художественных произведений и анекдотов, набравших особую популярность в советское время. Отправной точкой для появления мифа стал роман Дмитрия Фурманова, сослуживца Чапаева, которому тот рассказывал о своей жизни. Книга с успехом была экранизирована братьями Васильевыми, и в 1934 году зрители увидели фильм «Чапаев», главную роль в котором исполнил Борис Бабочкин.

2. Георгий Вицин — Николай Гоголь

Фигура писателя Николая Гоголя окутана тайнами и загадками, а его творчество и жизнь неоднократно находили воплощение на экране. В отличие от большинства картин, в которых появляется Николай Васильевич, биографически-исторический фильм «Композитор Глинка» не имеет под собой мистического контекста и рассказывает о работе великого русского композитора. Гоголь в исполнении Георгия Вицина максимально приближен к своему историческому прототипу. Он вместе с другими представителями интеллигенции того времени принимает участие в творческих гостиных и всячески поддерживает своего друга Михаила Глинку, погруженного в переживания из-за неверно воспринятой оперы.

3. Олег Янковский — барон Мюнхгаузен

Имя Мюнхгаузена давно используется для обозначения человека, рассказывающего небылицы, выдаваемые за правду. За именем нарицательным скрывается реальный исторический персонаж, барон Карл Фридрих Иероним фон Мюнхгаузен. Стремясь произвести впечатление на дам и превзойти кавалеров, барон рассказывал истории о своей жизни, полные необычайных приключений. Эти истории передавались из уст в уста, а позже были изданы как рассказы. Невероятная жизнь барона не осталась без внимания киноиндустрии. Одним из самых ярких фильмов, снятых в СССР, стала картина «Тот самый Мюнхгаузен» (1979), главную роль в которой исполнил Олег Янковский.

4. Николай Черкасов — Иван Грозный

Иван Грозный считается одним из самых неоднозначных правителей России. Он отличался своенравным характером и мнительностью, а также с опаской относился к боярам. В монументальной драме «Иван Грозный» (1944), снятой Сергеем Эйзенштейном, отразились вся мощь и безумие царя, роль которого исполнил Николай Черкасов, поразив зрителей актерской игрой.

5. Михаил Ульянов — Георгий Жуков

Георгий Жуков возглавлял одну из ключевых операций 1941–1942 годов, которая легла в основу множества художественных произведений. Наиболее полно события были показаны в мини-сериале «Битва за Москву» (1985), в котором роль полководца исполнил актер Михаил Ульянов.

6. Мария Андреева — Софья Палеолог

Наследница византийской императорской династии Софья Палеолог стала женой великого князя Московского, привезла из Византии множество книг и сокровищ, а также оказала значительное влияние на становление отечественной культуры и архитектуры, приглашая на Русь лучших итальянских зодчих. В 2016 году на экраны вышел мини-сериал «София», в котором роль Софьи досталась актрисе Марии Андреевой.

7. Евгений Цыганов — князь Иван III

Иван III, получивший прозвище Иван Великий, прославился не только как князь, объединивший под своим началом разрозненные земли, тем самым укрепив положение Москвы, но и как правитель, который смог освободить Русь от гнета татаро-монгольского ига. О жизни и подвигах Ивана III был снят сериал «София» (2016), главную роль в котором исполнил Евгений Цыганов.

8. Сергей Безруков — Борис Годунов

О жизни семьи Годуновых, продвижении Бориса по службе во время правления Ивана Грозного и его сына и о том, как человек не из знатного рода в итоге сел на трон, был снят сериал «Годунов» (2018), в котором главную роль сыграл мастер перевоплощений Сергей Безруков.

9. Владимир Машков — Владимир Кондрашин

Владимир Петрович Кондрашин был советским баскетбольным тренером, который 2 года после завершения карьеры игрока возглавлял юношескую команду, а затем стал руководить основным составом «Спартака». На этой должности он проработал долгое время, несколько лет параллельно занимая пост главного тренера СССР. Привел команду к победе на Олимпийских играх в 1972 году и чемпионате мира 1974 года. В 2017 году вышел фильм «Движение вверх», в котором Владимира Гаранжина (образ тренера, вдохновленный судьбой Кондрашина) исполнил Владимир Машков.

10. Евгений Стычкин — Михаил Миль

Михаил Леонтьевич Миль был выдающимся советским конструктором, посвятившим всю свою жизнь работе над созданием и развитием авиационной отрасли, став одним из основателей отечественного вертолетостроения. Он является создателем легендарной базовой модели «Ми», распространенной по всему миру, каждая пятая машина, поднимающаяся в небо, носит имя своего создателя. В 2019 году на экраны вышел фильм «Небо измеряется милями», рассказывающий о жизни и работе авиаконструктора. Роль взрослого Михаила Миля исполнил актер Евгений Стычкин.