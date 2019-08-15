10 оскароносцев, которые отличились своей ужасной актерской игрой

4 0 6 1k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Каждый актер мечтает хотя бы раз в жизни подняться на сцену театра «Долби», чтобы взять дрожащими руками оскаровскую статуэтку и не менее дрожащим голосом произнести заранее заготовленную речь. А вот с «антиоскаром» дела обстоят иначе: вряд ли на свете найдется кинозвезда, которая хотела бы пополнить свою коллекцию наград покрашенной золотой краской-спреем пластмассовой «Золотой малиной». Она традиционно вручается за день до главной кинопремии мира, а номинантами на нее в разное время становились даже звезды первой величины.

AdMe.ru убедился, что от награды за сомнительные достижения в кинематографе не застрахован никто, в том числе лауреаты «Оскара». И вот тому 10 наглядных доказательств.

Ким Бейсингер

За свою долгую карьеру в Голливуде Ким Бейсингер не так часто становилась лауреатом крупных кинопремий. Однако главную статуэтку ей все же удалось заполучить. Произошло это в 1998 году, который стал крайне урожайным для актрисы. За роль в фильме «Секреты Лос-Анджелеса» она получила не только долгожданный «Оскар», но и «Золотой глобус», а также номинации на премию Гильдии киноактеров и BAFTA. А вот антинаград у кинозвезды более чем предостаточно. Ее первая номинация на «Золотую малину» датируется 1987 годом. С тех пор актриса еще 6 раз выдвигалась на нее, а в прошлом году и вовсе стала победительницей в категории «Худшая женская роль второго плана» за фильм «На пятьдесят оттенков темнее».

Хелен Миррен

Английская актриса Хелен Миррен, урожденная Елена Васильевна Миронова, как никто другой умеет воплощать на экране монарших особ. Доказательством тому служит «Оскар» за роль Елизаветы II в фильме «Королева», которого она удостоилась в 2007 году. Помимо этого в активе кинозвезды имеются еще 3 номинации на главную американскую кинопремию. Однако есть в блестящей карьере актрисы и черное пятно — мистический триллер «Винчестер. Дом, который построили призраки». За роль в нем актриса едва не отхватила «Золотую малину», а сам фильм в целом получил негативные отзывы кинокритиков.

Джейми Фокс

Американский актер Джейми Фокс стал широко известен благодаря роли Рэя Чарльза в биографической картине «Рэй». Убедительно воплотив на экране образ знаменитого американского певца и пианиста, Фокс стал 3-м афроамериканцем, удостоившимся премии «Оскар». После этого актер снимался в самых разнообразных фильмах: от «Джанго освобожденный» до «Робин Гуд: Начало». И именно роль в последнем принесла актеру номинацию на «антиоскар».

Сьюзан Сарандон

Американкой актрисе Сьюзан Сарандон удалось забрать свой заслуженный «Оскар» только лишь с 5-й попытки. И если бы не роль в криминальной драме Тима Роббинса «Мертвец идет», этого могло бы так и не произойти. А вот чего пока точно нет в «арсенале» Сарандон, так это статуэтки «Золотой малины» — актриса четырежды номинировалась на «антиоскар», но каждый раз уступала победу кому-то другому. Последний раз критики совсем не оценили игру актрисы в фильме «Очень плохие мамочки — 2».

Джулия Робертс

Красотка во всех смыслах этого слова Джулия Робертс давно успела влюбить в себя не только миллионы зрителей, но и Американскую киноакадемию. Она может похвастаться целыми 4 номинациями на «Оскар». Победа у нее тоже имеется — в 2001 году, исполнив главную роль в биографическом фильме «Эрин Брокович», Робертс стала обладательницей заветного «Оскара». Однако создатели антинаграды любят Робертс не меньше киноакадемиков. С 1992 года она трижды номинировалась на «Золотую малину» за свою неубедительную актерскую игру и трижды умудрялась выйти сухой из воды. Последний раз это произошло 2 года назад — она была номинирована за роль в фильме «Несносные леди».

Мел Гибсон

Режиссерский талант Мела Гибсона Американская киноакадемия разглядела еще в 1996 году. Картина «Храброе сердце», в которой он не только исполнил главную роль, но и выступил режиссером, была выдвинута в 10 номинациях премии «Оскар» и одержала победу в 5, включая награды за лучший фильм и режиссуру. Еще один шанс унести домой «Оскар» Гибсону представился спустя 11 лет, когда он снова был номинирован как лучший режиссер («По соображениям совести»). А вот с «Золотой малиной» у кинозвезды более тесные взаимоотношения. Гибсон дважды выдвигался на эту премию (и оба раза непосредственно за актерскую игру) и 1 раз одержал победу (худшая мужская роль второго плана в фильме «Здравствуй, папа, Новый год! — 2»).

Джаред Лето

"Бойцовский клуб", "Реквием по мечте", "Господин Никто" - о такой фильмографии мог бы помечтать даже состоявшийся актер. Но сыграть во всех этих блистательных кинолентах посчастливилось Джареду Лето. А "Оскар" ему достался и вовсе за другой фильм - драму Жан-Марка Валле "Далласский клуб покупателей". Но как бы сложно в это ни было поверить, даже Джаред не идеален. У него в активе имеется номинация и за худшую мужскую роль второго плана в фильме "Отряд самоубийц". Да, летовский Джокер не идет ни в какое сравнение с тем же персонажем в исполнении Хита Леджера и Джека Николсона.

Голди Хоун

Голди Хоун получила «Оскар» за свою первую же значительную роль в кино. Сыграв беззаботную девушку-тусовщицу Тони Симмонс в комедии «Цветок кактуса», актриса окончательно и бесповоротно влюбила в себя весь Голливуд. Следом за этим ее ждали работы в не менее популярных картинах и еще 1 номинация на главную кинопремию. С 2000 года Хоун нечасто можно увидеть на широких экранах, за все это время она снялась всего в 4 фильмах. 2 из них («Город и деревня», «Дочь и мать ее») принесли актрисе номинации на «Золотую малину» за худшую женскую роль второго плана.

Энтони Хопкинс

Неудивительно, что самый идеальный киношный серийный убийца Энтони Хопкинс получил свой дебютный «Оскар» за роль Ганнибала Лектера. Однако это не единственный яркий образ, который актеру удалось блистательно воплотить на широких экранах. Доказательством тому служат еще 3 номинации на главную кинонаграду, полученные им в последующие годы. Однако Хопкинс попал и в поле зрения организаторов «Золотой малины». Первый раз он был выдвинут на «антиоскар» в 1981 году, а в 2018-м и вовсе был номинирован на него сразу за 2 фильма: за худшую мужскую роль второго плана в лентах «Трансформеры: Последний рыцарь» и «Автобан».

Анджелина Джоли

Американская актриса, кинорежиссер и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли получила известность после того, как сыграла героиню видеоигр Лару Крофт. Однако «Оскар» актрисе принесла совсем другая роль — необузданной бунтарки Лисы Роув в фильме «Прерванная жизнь». После этой картины все ведущие критики рукоплескали Анджелине Джоли, и они имели на это полное право. Но есть на счету актрисы и номинации на главную антипремию: c 2002 по 2005 год Джоли неизменно попадала в число худших актрис, а своеобразной вишенкой на торте стала номинация в категории «Худший неудачник „Золотой малины“ за первые 25 лет существования награды». Благо победу в этой категории в итоге одержал Арнольд Шварценеггер.