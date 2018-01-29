10 случайных ошибок в кинофильмах, которые не так просто заметить с первого раза

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Редкий фильм снимается по схеме «эпизод за эпизодом». В зависимости от погодных условий, занятости актеров и финансирования сначала может появиться, например, финал кинокартины, затем начало, а уже после — другие сцены. В таком режиме даже профессиональные консультанты по той или иной теме иногда упускают из вида важные детали, которые поражают внимательных зрителей. Мы в AdMe.ru тоже подмечаем эти случайные промахи и представляем вам 10 киношных ошибок, которые даже в исторический фильм могут добавить немного сказочности.

Зеленая миля

Незаслуженная гибель одного из самых больших и добрых героев голливудского кинематографа вновь и вновь заставляет миллионы людей плакать у экранов. Но на самом деле эта казнь никак не могла состояться: действие фильма происходит в 1935 г. в штате Луизиана, электрический стул там стали применять только с 1941 г.

Храброе сердце

Основной наряд шотландского воина Уильяма Уоллеса в фильме «Храброе сердце» очень напоминает традиционный национальный костюм этого народа — килт. Вот только появился он ориентировочно в начале XVIII века, а кинокартина рассказывает о событиях конца XIII века.

Гарри Поттер и Дары Смерти

В книгах Джоан Роулинг о юном волшебнике Гарри Поттере часто упоминается, что у него были глаза зеленого цвета — его он унаследовал от мамы. В фильме роль мальчика, который выжил, исполнил голубоглазый Дэниел Рэдклифф. А киногерои на экране упоминали уже лишь то, что у Гарри «мамины глаза». Но что-то пошло не так: у актрисы, сыгравшей маленькую Лили, глаза не зеленые, не голубые, а карие.

Властелин колец: Возвращение короля

В заключительной части трилогии не обошлось без сюрпризов. Фродо, отравленный ядом огромной паучихи Шелоб, все-таки был спасен Сэмом. Но в этот момент хоббит Бэггинс был в анабиозе и вряд ли мог так резко закрывать и открывать глаза. В фильме это оказалось вполне возможно. Да еще и паутина, которая не тронула подбородок героя, через несколько секунд как по волшебству окутала и эту часть лица.

Форрест Гамп

Однажды помощник и товарищ Форреста лейтенант Дэн решил вложить деньги в «какую-то фруктовую компанию». Оказалось, фруктом было яблоко, а компанией — легендарная сегодня империя Apple. После в одном из эпизодов Гамп получил письмо от Apple Computer Inc., датированное 23 сентября 1975 г. Однако официальная дата основания организации — 1 апреля 1976 г.

Пираты Карибского моря: На краю света

Еще один случай, где создатели фильма опередили время. В 3-й части пиратской истории капитан Барбосса и Элизабет Свон с командой отправляются в Сингапур, чтобы найти там местного капитана Сяо Фэня. Действие в фильме разворачивается в начале XVIII в. Проблема лишь в том, что история современного Сингапура началась в 1819 г.

Троя

Ничего необычного. Просто самолет в небе во времена до нашей эры. То ли создатели фильма про Троянскую войну решили, что грекам пригодится поддержка с воздуха, то ли посчитали, что зрителей на 100 % очарует прекрасный Брэд Питт и такую маленькую оплошность они не заметят.

Игра престолов

Безупречные знакомы телезрителям как верные воины Дейенерис, готовые пожертвовать ради своей королевы жизнью. В романтических отношениях с барышнями замечены не были по понятным причинам. Любовь Серого Червя и Миссандеи — это все же исключение из правил. Хотя, судя по этому кадру из сериала, один из них все же женат, ну или просто любит золотые украшения.

Джанго освобожденный

В нескольких эпизодах фильма Джейми Фокс, исполнивший роль Джанго, щеголяет в солнечных очках, весьма модных и современных для сегодняшнего дня. Но дело в том, что там на экране идет только 1858 год, а первые подобные защитники глаз от яркого света стали продавать в США в 1929 году. Если только Джанго не раздобыл экземпляр очков из какой-нибудь особо лимитированной коллекции.

Первый мститель: Противостояние

В очередном фильме о марвеловских супергероях есть сцена, где Человек-паук виртуозно отбирает у Капитана Америки его щит, при этом изрядно испачкав его в паутине. В следующей сцене Человек-паук держит в своих цепких руках уже абсолютно чистый трофей. И как ему удалось так быстро все отмыть?

А какие неточности в фильмах запомнились вам?