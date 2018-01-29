10 случайных ошибок в кинофильмах, которые не так просто заметить с первого раза

Редкий фильм снимается по схеме «эпизод за эпизодом». В зависимости от погодных условий, занятости актеров и финансирования сначала может появиться, например, финал кинокартины, затем начало, а уже после — другие сцены. В таком режиме даже профессиональные консультанты по той или иной теме иногда упускают из вида важные детали, которые поражают внимательных зрителей.

Мы в AdMe.ru тоже подмечаем эти случайные промахи и представляем вам 10 киношных ошибок, которые даже в исторический фильм могут добавить немного сказочности.

Зеленая миля

Незаслуженная гибель одного из самых больших и добрых героев голливудского кинематографа вновь и вновь заставляет миллионы людей плакать у экранов. Но на самом деле эта казнь никак не могла состояться: действие фильма происходит в 1935 г. в штате Луизиана, электрический стул там стали применять только с 1941 г.

Храброе сердце

Основной наряд шотландского воина Уильяма Уоллеса в фильме «Храброе сердце» очень напоминает традиционный национальный костюм этого народа — килт. Вот только появился он ориентировочно в начале XVIII века, а кинокартина рассказывает о событиях конца XIII века.

Гарри Поттер и Дары Смерти

В книгах Джоан Роулинг о юном волшебнике Гарри Поттере часто упоминается, что у него были глаза зеленого цвета — его он унаследовал от мамы. В фильме роль мальчика, который выжил, исполнил голубоглазый Дэниел Рэдклифф. А киногерои на экране упоминали уже лишь то, что у Гарри «мамины глаза». Но что-то пошло не так: у актрисы, сыгравшей маленькую Лили, глаза не зеленые, не голубые, а карие.

Властелин колец: Возвращение короля

В заключительной части трилогии не обошлось без сюрпризов. Фродо, отравленный ядом огромной паучихи Шелоб, все-таки был спасен Сэмом. Но в этот момент хоббит Бэггинс был в анабиозе и вряд ли мог так резко закрывать и открывать глаза. В фильме это оказалось вполне возможно. Да еще и паутина, которая не тронула подбородок героя, через несколько секунд как по волшебству окутала и эту часть лица.

Форрест Гамп

Однажды помощник и товарищ Форреста лейтенант Дэн решил вложить деньги в «какую-то фруктовую компанию». Оказалось, фруктом было яблоко, а компанией — легендарная сегодня империя Apple. После в одном из эпизодов Гамп получил письмо от Apple Computer Inc., датированное 23 сентября 1975 г. Однако официальная дата основания организации — 1 апреля 1976 г.

Пираты Карибского моря: На краю света

Еще один случай, где создатели фильма опередили время. В 3-й части пиратской истории капитан Барбосса и Элизабет Свон с командой отправляются в Сингапур, чтобы найти там местного капитана Сяо Фэня. Действие в фильме разворачивается в начале XVIII в. Проблема лишь в том, что история современного Сингапура началась в 1819 г.

Троя

Ничего необычного. Просто самолет в небе во времена до нашей эры. То ли создатели фильма про Троянскую войну решили, что грекам пригодится поддержка с воздуха, то ли посчитали, что зрителей на 100 % очарует прекрасный Брэд Питт и такую маленькую оплошность они не заметят.

Игра престолов

Безупречные знакомы телезрителям как верные воины Дейенерис, готовые пожертвовать ради своей королевы жизнью. В романтических отношениях с барышнями замечены не были по понятным причинам. Любовь Серого Червя и Миссандеи — это все же исключение из правил. Хотя, судя по этому кадру из сериала, один из них все же женат, ну или просто любит золотые украшения.

Джанго освобожденный

В нескольких эпизодах фильма Джейми Фокс, исполнивший роль Джанго, щеголяет в солнечных очках, весьма модных и современных для сегодняшнего дня. Но дело в том, что там на экране идет только 1858 год, а первые подобные защитники глаз от яркого света стали продавать в США в 1929 году. Если только Джанго не раздобыл экземпляр очков из какой-нибудь особо лимитированной коллекции.

Первый мститель: Противостояние

В очередном фильме о марвеловских супергероях есть сцена, где Человек-паук виртуозно отбирает у Капитана Америки его щит, при этом изрядно испачкав его в паутине. В следующей сцене Человек-паук держит в своих цепких руках уже абсолютно чистый трофей. И как ему удалось так быстро все отмыть?

А какие неточности в фильмах запомнились вам?

Фото на превью Warner Bros. Pictures

16 На склад!
31 Комментарии

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса

Рассылка самого интересного Пример письма

Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение было отправлено редакторам.

Спасибо!