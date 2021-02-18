10+ ошибок в исторических фильмах, которые прошляпили как создатели, так и зрители

Просмотр добротных фильмов о других эпохах — один из способов изучать историю. Если сценаристы и костюмеры постарались на славу, у нас появляется шанс узнать больше о прошлых веках и десятилетиях. Но учесть все нюансы конкретного периода времени — тяжелая задача, потому многие такие фильмы не лишены досадных ляпов.

Мы в AdMe.ru пересмотрели любимые киноленты, в которых отражена другая эпоха, и обнаружили в них некоторые неточности.

Авиатор (2004)

События фильма разворачиваются в 20-х годах прошлого века. В одной из сцен герой Леонардо Ди Каприо по телефону просит доставить ему печенье с шоколадной крошкой. Однако на тот момент такого лакомства еще не существовало, его придумала Рут Уэйкфилд только в 30-х годах.

Аладдин (2019)

Султанат Аграба, в котором живут Жасмин и Аладдин, является вымышленным местом. Однако по музыкальной композиции можно судить о том, что события происходят в некой арабской стране Ближнего Востока не позднее Х века, потому что свое начало сказка берет примерно в этом времени. Так что книги Жасмин в современном твердом переплете оказались не к месту, вместо них восточная принцесса древности изучала бы, скорее всего, свитки.

Мемуары гейши (2005)

Председатель угощает Чио десертом какигори, который представляет собой ледяную стружку с сиропом. Когда к ним подходит спутница Председателя, мы видим за ней цветущую сакуру, а значит, на дворе март или апрель. Какигори же в те времена уличные торговцы продавали только летом, и у Председателя не было возможности его купить.

Герцогиня (2008)

В фильме Джорджиана Девонширская выходит замуж за герцога, который ей годится в отцы. Между сыгравшими их Кирой Найтли и Рэйфом Файнсом также значительная разница в возрасте. В реальности же исторические персонажи обвенчались, когда им было 17 и 25 лет соответственно, а значит, они должны были выглядеть как ровесники.

Сонная Лощина (1999)

Главный герой вертит тауматроп — игрушку, которая представляет с собой диск с лентами и с разными изображениями с двух сторон. Вращение диска создает оптическую иллюзию, и человеческий глаз видит изображение, состоящее из двух картинок, в данном случае — птицу в клетке. Только вот тауматроп изобрели в 1825 году, а действия фильма разворачиваются в 1799-м.

Джиа (1998)

Фильм посвящен одной из первых супермоделей мира Джие Каранджи. На одной из фотосессий, которая происходила в 1985 году, Джиа в исполнении Анджелины Джоли позирует у мотоцикла Harley-Davidson Heritage Springer. Эта модель появилась только в 1997 году.

Король Артур (2004)

Костюмеры фильма о легендарном короле Артуре решили облегчить себе задачу, прибегнув к помощи повседневных предметов гардероба и аксессуаров. Так, сам главный герой носит привычную всем обувь со шнуровкой, а прическа его возлюбленной Гвиневры в одной из сцен держится на современных заколках.

Великий Гэтсби (2013)

Том дарит Дэйзи роскошное жемчужное ожерелье, купленное за большие деньги — $ 350 тыс. Перед свадьбой девушка в порыве чувств его разрывает, жемчужины картинно катятся по полу, и мы видим, как подруга и мать Дэйзи нанизывают их на нитку. Однако в реальности такой драматичной сцены не получилось бы: в баснословно дорогом украшении обязательно были бы узелки между жемчужинами. Это делается не только для того, чтобы предотвратить потерю при разрыве нити, но и чтобы не допустить трения и порчи бусин.

Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит (2007)

В начале фильма создатели демонстрируют семейное прошлое Суини Тодда, и мы можем увидеть необычную для XIX века деталь. Когда жена главного героя поднимает их маленькую дочь на руки, в кадре мелькает современный подгузник.

Джейн Остин (2007)

Экранная Джейн Остин фиксирует на бумаге свои бессмертные произведения с помощью стального пера, которое на момент происходящих в фильме событий еще не было изобретено. Оно получило распространение только с 1822 года, а сама писательница пользовалась обычным пером.

Храброе сердце (1995)

Для поднятия боевого духа шотландцы во главе с предводителем в исполнении Мела Гибсона раскрашивают себя синей краской перед сражением. Однако такая практика к XIII веку, когда происходят события фильма, уже устарела на несколько сотен лет.

Дом летающих кинжалов (2004)

Лента примечательна живописными видами природы, однако не вся ее флора свойственна Древнему Китаю. К примеру, показанный в фильме вид белой березы не мог расти в этой части континента. Одним из мест съемок была Украина, потому главных героев окружали восточноевропейские красоты.

Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины (2003)

Эра пиратства в Карибском море пришлась на XVI–XVIII века, однако герои фильма едят яблоки сорта «Гренни Смит», который появился только в XIX веке в Австралии. Конечно, данный фильм с элементами фэнтези не претендует на звание достоверного исторического фильма, так что этот анахронизм создателям можно простить.