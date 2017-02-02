10 ошеломительно красивых фильмов, которые заставят время остановиться

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Бывают фильмы, которые сразу врезаются в память благодаря потрясающе красивым съемкам, пейзажам, костюмам или графике. Помимо неповторимого стиля эти картины отличаются тем, что от них просто невозможно оторваться. AdMe.ru собрал 10 самых разных фильмов, у которых есть одна общая черта: они головокружительно красивы.

Macbeth

Пока Макбет пропадает на бесконечных войнах, его жена, которая недавно потеряла ребенка, мучается от страха потерять еще и мужа. Чтобы удержать его рядом, она развязывает собственную войну по устранению конкурентов в борьбе за корону. Шекспир, талантливейший дуэт Фассбендер + Котийяр, холодные пейзажи Шотландии и красота в каждом кадре.

Upstream Color

Необычный вор внушает Крис свою волю с помощью личинки-паразита, которая попадает в организм девушки. Следуя его указаниям, она переписывает на мошенника все имущество. Оставшись без гроша, но по счастливой случайности избавившись от паразита, Крис мучается от одиночества и страха, пока не встречает Джеффа. В фильме завораживает не только история, но и прекрасные цвета, монтаж и атмосфера.

Pina

Эта документальная лента рассказывает о немецкой танцовщице и хореографе Пине Бауш. Несмотря на серьезный жанр, кино потрясающе динамичное, живое и, конечно, зрелищное. Каждый кадр фильма идеально скомпонован, а хореография в картине просто изумляет. «Пина» — это глоток свежего воздуха и сильнейший заряд эмоций. Фильм, после которого одинаково хочется и танцевать, и жить полной жизнью.

The Life Aquatic with Steve Zissou

Здесь могло быть любое творение режиссера Уэса Андерсона, подарившего миру «Отель «Гранд Будапешт» и «Королевство полной луны». Мы выбрали этот фильм, посвященный Жаку-Иву Кусто, как самый необычный в визуальном плане, длинный и недооцененный критиками. Невероятно искренняя, трогательная и, безусловно, красивая картина со множеством блестящих актеров и своим уникальный миром.

A Scanner Darkly

В мире наркотиков появляется «субстанция Д», разрушающая психику. Теперь тайный агент полиции Роберт, давно зависимый от запрещенных веществ, должен шпионить за своими друзьями. В фильме используется необычная техника: актеров снимают на камеру, а затем обрисовывают кадры. Смотрится свежо и оригинально. В главных ролях: Киану Ривз, Роберт Дауни — мл., Вайнона Райдер и Вуди Харрельсон.

Les amours imaginaires

Франсис и Мари — близкие друзья, но когда они встречают Николя, молодого деревенского парня, их дружба начинает трещать по швам. Красивые пейзажи, стильные костюмы и томно затягивающиеся сигаретами герои, которые гуляют по прелой листве и говорят о независимом кино, — визуальное удовольствие гарантировано.

Renaissance

Этот футуристический фильм о Париже 2054 года выглядит как оживший графический роман. Стильная и очень филигранная работа, выполненная в контрастной черно-белой гамме. Мрачная, интригующая и однозначно стоящая просмотра хотя бы из-за неординарного визуального решения. Всем фанатам «Города грехов» рекомендуется.

Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street

Режиссер фильма — Тим Бёртон, а в главных ролях — несравненные Джонни Депп, Хелена Бонэм Картер, Алан Рикман и Саша Барон Коэн. Сложная, ужасающая до дрожи, музыкальная и к тому же визуально потрясающая картина. Смотреть определенно стоит.

The Master

Демобилизованный моряк не может найти себе место в послевоенной Америке. Он меняет работы, пока не знакомится с создателем религиозного культа, известным писателем и философом, который посвящает его в новую веру. Но вот бывший моряк начинает задаваться вопросами о том, кем является его наставник на самом деле. Цветовая палитра 50-х годов и максимальная приближенность к классическому кино, а еще оригинальный сценарий и крутая актерская игра.

Baraka

В этом фильме нет диалогов, нет актеров и даже нет привычного сюжета. Но зато в непрерывной последовательности кадров режиссер раскрывает нам целый мир. Отдаленные места планеты, разные культуры, мысли и неявные смыслы, и все это под аккомпанемент музыки, написанной специально для фильма. Это что-то совершенно нешаблонное и увлекающее с первых кадров.