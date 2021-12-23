10 опасных заблуждений об отношениях, которые нам беспардонно навязывают романтические кинокартины

С каким бы скептицизмом мы ни относились к романтическим фильмам, но они способны сделать нас лучше. Об этом заявили психологи. Согласно исследованию, просмотр сентиментальных лент формирует у зрителей правильные моральные ценности. Однако подобное кино способно и ввести в заблуждение, когда демонстрирует определенные модели поведения влюбленных.

Мы в AdMe.ru решили разобраться, какие неверные установки об отношениях можно порой вынести из сюжетов романтических картин.

Первая любовь — она же единственная

Часто герои романтических фильмов влюбляются друг в друга еще в юности, но потом судьба-злодейка разлучает их на долгие годы. А когда пути мужчины и женщины снова пересекаются, оказывается, что чувства никуда не делись. Тому пример — картина «Дневник памяти», герои которой стали друг для друга первой и единственной любовью. В реальности же, если такой расклад и не исключен, он ни в коем случае не закономерен. Есть мнение, что первая любовь всегда обречена. В юные годы мы влюбляемся в человека, исходя из взглядов и желаний, свойственных этому возрасту. И так как взросление неминуемо, созревают и наши требования к спутнику жизни. Потому за первой любовью обязательно последует вторая.

Баснословно дорогие подарки нужно принимать

В фильмах нередко эксплуатируется образ богача, который влюбляется в простую девушку. Как правило, неотъемлемой частью его ухаживаний является преподнесение роскошных подарков уже в начале отношений, что впечатляет киношную избранницу и, конечно же, зрительниц. Например, в ленте «50 оттенков серого» главной герой дарит потенциальной подружке редкие экземпляры книг, ноутбук, машину. Психологи же отмечают, что дорогие подарки уместны, если отношения длятся долго и партнеры хорошо изучили друг друга. Во время же первых свиданий невиданная щедрость со стороны возлюбленного — повод насторожиться. Возможно, он рассматривает дорогие подношения как средство обмена и ждет определенной отдачи. Уместны будут ни к чему не обязывающие приятные мелочи. Не зря же начальный этап отношений называют конфетно-букетным периодом.

Предложение на публике — это романтично

Казалось бы, не существует более романтичного способа сделать предложение руки и сердца, чем преподнести заветное кольцо в общественном месте на глазах у восторженной толпы. Такой жест расценивается как доказательство серьезных чувств мужчины во многом благодаря мелодрамам. Меж тем публичное предложение выйти замуж некоторые психологи считают хитрой манипуляцией. Женщина оказывается под давлением, ведь ситуация требует от нее импульсивного решения. И так как случайные свидетели жаждут умилительного зрелища, вероятность утвердительного ответа возрастает. Специалисты по этикету солидарны с психологами. Публичным выражением чувств легко смутить человека и поставить его в неловкое положение. Потому они советуют отказаться от задумки сделать предложение в общественном месте, если заранее не было оговорено желание дамы оказаться в центре внимания.

Настойчивость всегда вознаграждается

Нередко фильмы о любви романтизируют чрезмерную навязчивость героя, выдавая ее за настойчивость. Классический пример — картина с Адриано Челентано и Орнеллой Мути «Безумно влюбленный». Шофер автобуса кладет глаз на принцессу и намерен на ней жениться. И хотя героиня не единожды говорит ему «нет», мужчина остается глух к ее словам. По законам жанра, персонаж все-таки добивается своего под бурные аплодисменты зрителей. Подобная ситуация имеет место и в ленте «Укрощение строптивого» с этими же актерами. Только уже женский персонаж добивается ответной любви. В реальности же такое поведение по отношению к объекту романтического интереса выглядело бы жутко. Либо влюбленный полностью пренебрегает чувствами другого человека в угоду своим желаниям и лишает его права выбора, либо он ошибочно трактует отказ как флирт. В обоих случаях речь уже идет не об ухаживаниях, а о преследованиях, и ответная любовь маловероятна.

Отношения без обязательств перерастают во что-то большее

Кинематографисты в своих работах порой прибегают к схеме, когда молодые люди вступают в отношения без каких-либо обязательств. Но, пройдя череду испытаний, парочка в итоге осознает, что между ними — нечто большее, а значит, обязательствам все-таки быть. Примеры фильмов: «Секс по дружбе», «Любовь и другие лекарства», «Больше, чем секс». Принимая решение вступить в подобную связь, определенно не стоит думать о концовках упомянутых выше фильмов. Исследования показывают, что довольно часто один из участников союза надеется на трансформацию свободных отношений в настоящий роман, что редко совпадает с желаниями второго участника. А значит, поход к венцу с большой вероятностью не состоится.

Нет ничего предосудительного в романе с боссом

В кинолентах можно наблюдать ситуацию, когда главный герой или героиня выстраивает особые отношения с коллегой. И порой объектом романтического интереса выступает высокопоставленный сотрудник. Например, в ленте «Дневник Бриджит Джонс» героиня Рене Зеллвегер крутит роман с боссом в исполнении Хью Гранта, а в фильме «Предложение» персонаж Райана Рейнольдса влюбляется в начальницу в лице Сандры Буллок. Какой бы романтичной ни казалась идея вступить в отношения с собственным боссом, психологи рекомендуют прежде несколько раз подумать. Они могут навредить карьере, а также не останутся незамеченными другими сотрудниками даже при тщательной маскировке. Это, в свою очередь, может привести к обвинениям в покровительстве. Начиная роман с коллегой, следует решить для себя, насколько серьезны эти чувства, чтобы рисковать работой ради них.

Большой любовью можно оправдать большую ложь

Существует немало мелодрам о романах на стороне. Холостой герой по уши влюбляется в замужнюю даму и не может противиться своим чувствам. Например, как в фильмах «Конец романа» и «Английский пациент». Часто создатели подобных лент выставляют обманутого супруга антагонистом, и зрители видят в нем лишь препятствие на пути влюбленных к счастью. Не будем обсуждать этический аспект измены, но ни один человек не заслуживает быть обманутым. И если довелось обрести большую любовь на стороне, лучше сообщить об этом супругу и принять решение о разрыве. В противном случае он лишается возможности отыскать свое счастье.

Между карьерой и отношениями надо выбирать

По законам романтических фильмов, чем больше главный герой сосредоточен на карьере, тем меньше ему везет в любви. Так, в картине «Ла-Ла Ленд» Миа недовольна, что успехи возлюбленного на музыкальном поприще сказываются на его внимании к ней, что приводит к ссорам. Аналогичную ситуацию мы наблюдаем и в ромкоме «Дьявол носит Prada», когда парень главной героини Андреа не доволен ее чрезмерной вовлеченностью в работу. В описанных примерах не нашлось места компромиссу, и трудягам пришлось выбирать между отношениями и работой. В реальной же жизни не стоит ставить перед собой столь категоричный выбор. Психологи сообщают, что даже если один из партнеров сосредоточен на карьере, романтические отношения от этого не пострадают. Как правило, такие трудоголики умеют с лихвой компенсировать недополученное избранником внимание в редкие часы совместного досуга. А качество, как мы знаем, важнее количества, даже если речь идет о свиданиях.

У каждого есть вторая половина

Фильмы и сериалы об отношениях даруют зрителям веру в то, что у каждого человека есть родственная душа, предназначенная ему судьбой. Достаточно только встретиться глазами, и станет ясно, что она перед тобой. Так, Кэрри Брэдшоу в мгновение ока узнает в незнакомце мужчину своей мечты и на протяжении сериала идет к воссоединению с ним. Психологи утверждают, что вера во вторую половину вредит отношениям. Многие ждут, что избранник окажется тем самым идеальным партнером, которого подготовила для них Вселенная, и не готовы к возможным проблемам. Когда на месте безукоризненного мужчины мечты оказывается реальный человек, не лишенный недостатков, союз в шаге от краха. Потому важно понимать, что идеалов не существует, а над выстраиванием крепких отношений надо поработать, периодически разрешая конфликты и отыскивая компромиссы.

Любовь неподвластна времени и расстоянию

Когда герой кинофильма годами оплакивает расставание с любимым человеком и ищет способы снова сблизиться с ним, зрители смахивают слезу умиления. Разве нельзя не восхищаться тем же Джеем из ленты «Великий Гэтсби», который долгое время поднимался по социальной лестнице ради внимания возлюбленной? Или не сочувствовать Ною из уже упомянутого «Дневника памяти», что утратил интерес к жизни после разрыва? В реальности же такая зацикленность на бывшем возлюбленном не кажется романтичной. Создается впечатление, что страдалец любит не реального человека, а лишь образ, который сохранила его память и приукрасило воображение. По словам психологов, если человек годами идеализирует ушедшего партнера, его образ мышления нельзя назвать здоровым.