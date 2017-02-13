10 очевидных ляпов, которые мы не замечали в мультфильмах

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Частенько, увлекаясь сюжетом, мы не замечаем даже явных нестыковок в том, что видим на экране. Причем аниматоры грешат этим ничуть не меньше, чем создатели кинофильмов. AdМe.ru нашел десяток ляпов, которые остались незамеченными при создании самых известных мультфильмов.

«Головоломка»

В самом начале мультфильма «Головоломка» мы видим, как родители берут на руки новорожденную Райли. На маме главной героини четко видны очки. Когда же девочка впервые открывает глаза и смотрит на родителей, очков на лице у матери нет.

В том же мультике, но чуть позже мы видим сцену знакомства Райли с новым классом. Когда девочка встает, чтобы рассказать о себе, у нее на столе четко видно тетрадку в голубой обложке, лежащую поверх книги. Когда Райли садится, тетрадка почему-то оказывается под учебником.

«Корпорация монстров»

В не менее известной «Корпорации монстров» Салливан прячет крошку Бу в шкафчик, на котором написан номер «193». В следующую секунду Салли убирает руки от замка, а на дверце уже красуется надпись «190».

«Тачки»

В мультфильме «Тачки» главный герой Молния МакКуин выезжает вместе с большегрузом на перекресток по асфальтированной дороге. Грузовик уезжает после перекрестка направо, а Молния МакКуин немного сдает назад. А потом вдруг стартует с места по гравийке и эффектно уезжает налево, поднимая клубы пыли.

«Город героев»

Юный гений робототехники из «Города героев» Хиро Хамада знакомится с профессором Робертом Каллаганом. И преподаватель в одной и той же сцене оказывается то в голубой рубашке, то в бордовой.

«История игрушек»

В мультфильме «История игрушек» тоже не обошлось без незаметных на первый взгляд ляпов. Например, когда мама главного героя мисисс Дэвис заходит в комнату сына с камерой. Мистер Картофельная Голова, только что бывший одноглазым, почему-то оказывается в кадре с обоими глазами.

«Король лев»

Такие ошибки есть даже в самых именитых мультфильмах. Так, в сцене погони гиен за юными Симбой и Налой в мультике «Король лев» один из преследователей, только что получивший острыми когтями по морде, через несколько секунд оказывается в кадре без раны.

«101 далматинец»

В мультфильме «101 далматинец» Роджер и Анита встречаются и оказываются практически связанными поводком Понго. В этот момент в руках у девушки книга. Пара падает в озеро, а когда поднимается, в руках у Аниты вместо книги неожиданно оказывается сумочка.

«Белоснежка и семь гномов»

В мультфильме «Белоснежка и семь гномов», когда они только обнаруживают незваную гостью в своем доме, начинают улепетывать со всех ног. Оставшийся последним в доме Простачок устраивает настоящий разгром и даже выдергивает ручку двери, пытаясь ее открыть. Однако уже через мгновение ручка оказывается на прежнем месте.

«Русалочка»