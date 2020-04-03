10 обычных актеров, которые неожиданно сняли свои фильмы. И оказались шикарными режиссерами

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В кинематографе существует такая практика: актеры снимают короткометражки, чтобы лучше прочувствовать работу по ту сторону камеры и проявить себя в другой сфере. Однако не многие могут создать полнометражный фильм, и лишь единицы делают это качественно — так, чтобы критики воскликнули: «Да это же талантище!», а зрители забыли жевать свой попкорн во время просмотра.

AdMe.ru составил список актеров, которые прекрасно проявили себя как режиссеры. А в бонусе вы узнаете, кто из них будет снимать ремейк «Горбуна из Нотр-Дама».

Джон Красински — «Тихое место», 2018

Сначала Джон Красински попробовал снимать небольшие эпизоды для сериала «Офис», где он исполнял роль Джима Халперта. Потом вышли фильмы «Короткие интервью с подонками» и «Холлеры». Но всерьез заговорили о его режиссерском таланте, когда в прокате появилась картина «Тихое место», продолжение которой мы сможем увидеть уже в 2020 году. Лента вошла в список 10 лучших фильмов 2018 года по версии Американского института киноискусства. Стивен Кинг назвал ее необыкновенной, отметив потрясающую игру. Но больше всего его поразила тишина, которая заставляет объектив камеры широко раскрываться, что удается не многим режиссерам. Красински не смог пропустить такой комментарий от «короля ужасов» и ответил в присущей ему манере на своей странице в твиттере.

Оливия Уайлд — «Образование», 2019

Оливия Уайлд уже давно снимает короткометражки, но лишь в 2019 году осмелилась выпустить свой первый полнометражный фильм «Образование». Это история о двух подругах, которые всю школьную жизнь были примерными ученицами, но перед выпуском решили напоследок дать себе волю и делать все, что душе угодно. Критик Питер Дебрюдж из Variety назвал картину лучшей школьной комедией со времен «SuperПерцев». В целом фильм получил положительные отзывы как экспертов, так и простых зрителей. В планах Уайлд еще один полный метр с рабочим названием Perfect. Дата выхода пока не известна.

Пол Дано — «Дикая жизнь», 2017

В 2017 году Пол Дано снял полнометражный фильм о любви и проблемах, с которыми часто сталкиваются пары. Помимо того, что актер стал режиссером ленты, он написал сценарий совместно со своей возлюбленной Зои Казан, основываясь на одноименном романе Ричарда Форда. Сам Пол говорит, что в книге он буквально увидел себя и многих своих знакомых. Он всегда хотел снимать фильмы и знал, что их главной темой будет семья. Критики оценили старания актера по заслугам. На сайте Rotten Tomatoes рейтинг критиков составил 93 %, зрителей — 72 %.

Дрю Бэрримор — «Катись!», 2009

Фильм снят по новелле Шоны Кросс «Derby Girl», которая отчасти автобиографична. Дрю Бэрримор не только срежиссировала ленту, но и снялась во второстепенной роли, отдав главную Эллен Пейдж, которая ради этого отказалась от съемок в ужастике «Затащи меня в ад». Ксан Брукс из The Guardian описывает работу Бэрримор как «маневрирующую между набившими оскомину клише и приносящую новые краски в уже привычный сюжет». Благодаря стараниям Дрю простая спортивная драма становится разнообразнее и начинает раскрываться по-новому.

Джона Хилл — «Середина 90-х», 2018

В 2018 году вышел фильм Джоны Хилла «Середина 90-х», который стал его режиссерским дебютом. Картина получилась ностальгической и псевдодокументальной благодаря необычной съемке. Критики назвали ленту многообещающей для первого раза. Тем не менее есть и те, кто ждет другие проекты актера, в которых он сможет более полно раскрыться как режиссер. Хилл уже доказал, что может не только играть комедийные роли, но и хорошо чувствовать драму. Теперь ему необходимо собрать весь свой опыт и вылить накопленные знания в проект, который получит массовое признание.

Джоди Фостер — «Финансовый монстр», 2016

Самым крупным режиссерским проектом для Джоди Фостер стал «Финансовый монстр» с Джорджем Клуни и Джулией Робертс в главных ролях. В целом у истории про телеведущего, который раздает советы по денежным вопросам, были все шансы на успех. При бюджете в $ 27 млн лента собрала в прокате $ 93,3 млн. Несмотря на критику фильма за его излишнюю сентиментальность и в некоторой степени предсказуемость, работа Фостер оставила приятное впечатление у многих специалистов и зрителей. На выходе получилась крепкая драма с уместными развлекательными вставками в нужных местах.

Эдвард Нортон — «Сиротский Бруклин», 2019

Как режиссер Эдвард Нортон дебютировал в 2000 году, сняв фильм «Сохраняя веру». С тех пор прошло 19 лет, и свет увидело его новое творение — «Сиротский Бруклин». Обе картины на сайте Rotten Tomatoes имеют примерно одинаковый рейтинг как у критиков, так и у зрителей. В первом случае соотношение голосов 69 % к 59 %, во втором — 62 % к 80 %. Это говорит о некой стабильности и стремлении придерживаться собственных взглядов на построение съемочного процесса. Криминальная драма о преступлениях в Бруклине показала Нортона как думающего и дотошного режиссера. Многие отмечают, что, несмотря на некоторые огрехи, очевидно глубокое погружение актера в материал, чтобы придать действию на экране достоверности. Возможно, следующий проект станет примером идеально выверенного фильма.

Натали Портман — «Повесть о любви и тьме», 2015

Натали Портман трудилась над фильмом «Повесть о любви и тьме» в общей сложности в течение 7 лет. За это время она успела выйти замуж, родить ребенка, взять «Оскар» и в целом продвинуться по карьерной лестнице. Сложности, возникающие во время работы над ее собственной картиной, не давали быстро и оперативно завершить съемки. Поскольку фильм основывается на одноименной автобиографии журналиста Амоса Оза и рассказывает об истории его семьи и народа Израиля, Натали хотела видеть в роли матери Амоса актрису еврейской национальности. Но ей сразу сказали, что в таком случае лента обречена на провал, потому что некоммерческий проект с никому не известной актрисой никто не станет смотреть. Тогда Портман пришлось сниматься самой, при этом хорошо поработав над акцентами и своей речью.

Киану Ривз — «Мастер тай-цзи», 2013

В 2013 году Киану Ривз снял фильм о мастере тай-цзи Чене Ли Ху, который принял решение участвовать в подпольных боях без правил. На главную роль Ривз взял актера Тайгера Ху Чена, который когда-то ставил для него трюки в трилогии «Матрица». Продюсер картины Лемор Сиван уже работал ранее с Киану в фильмах «Криминальная фишка от Генри» и «Частная жизнь Пиппы Ли». Когда он рассказывал о новом проекте, упомянул, что был проделан большой и трудный путь, чтобы лента в итоге получилась такой, какая она есть. Также он отметил профессионализм Ривза как режиссера.

Бри Ларсон — «Магазин единорогов», 2017

Снимать фильм планировалось в 2012 году. Тогда место режиссера должен был занять Мигель Артета, который до этого в основном работал над эпизодами сериалов вроде «Офиса» и «Американской истории ужасов». Главную роль в картине он отдавал Ребел Уилсон. Бри Ларсон тоже участвовала в кастинге, но не прошла отбор. Однако в тот момент проект так и не был реализован. В 2016 году стало известно, что режиссерское кресло займет Ларсон. Кроме того, она же сыграет главную героиню. Съемки продлились пару месяцев, и уже в сентябре 2017 года состоялась мировая премьера. Историю о поиске единорога и исполнении мечты критики приняли неоднозначно. Кто-то отметил, что для дебюта эта работа весьма сильная и раскрывает в Ларсон талантливого постановщика. Другие сделали акцент на недостатках фильма, но при этом все же заметили, что в целом актриса справилась со своей новой должностью.

Бонус: Идрис Эльба — «Горбун из Нотр-Дама»

По данным новостного издания Deadline, Идрис Эльба подписал контракт на режиссуру современной киноадаптации мультфильма «Горбун из Нотр-Дама», производством которой займется компания Netflix. Сюжет будет повторять французский готический роман Виктора Гюго. Также есть вероятность, что актер сам сыграет одного из персонажей и напишет музыку к фильму. Благо опыт у него есть: на музыкальной арене он известен как DJ Big Driis.