10 новых российских фильмов, которые выдернут из посленовогодней спячки

В прошлом году лидером российского кинопроката стал фильм «Человек-паук: Нет пути домой». Отечественным картинам не удалось достичь столь высоких результатов, но и среди них нашлись ленты, которые стоит посмотреть.

Мы в AdMe.ru решили вспомнить эти фильмы. В конце статьи вас ждет бонус — несколько новых российских документалок, которые не уступают художественным картинам.

Общага

За окном 1984 год, жизнь студенческого общежития в Свердловске течет своим чередом: молодые люди почти каждый вечер устраивают вечеринки, развлекаются и ищут себя. Привычный уклад меняется после трагедии, в которой обвиняют героев фильма. Рейтинг «Кинопоиска» — 6,7

Герда

Днем Лера изучает социологию в институте, а ночью работает в клубе под сценическим псевдонимом Герда. Она пытается прокормить себя и маму, которая болезненно переживает разрыв с отцом Леры. Сможет ли девушка не потерять себя в непростой ситуации? Рейтинг «Кинопоиска» — 6,1

Майор Гром: Чумной доктор

Майор полиции Игорь Гром сталкивается с трудным расследованием. Ему предстоит поймать человека в маске Чумного доктора, у которого свои взгляды на справедливость и который хочет добиться ее любой ценой. Рейтинг «Кинопоиска» — 7,2

Иваново счастье

Вахтовик Иван преодолевает более 9 000 км на пути домой. Во время путешествия герой встречает разных людей, слушает их истории о жизни и меняется сам. Рейтинг «Кинопоиска» — 7,1

Светлячок

Света, которую мама ласково называет Светлячок, переезжает из деревни в большой город, чтобы учиться в элитной школе. Там на наивную и улыбчивую девушку сразу начинают смотреть свысока. Удастся ли Свете стать своей в новом коллективе и сделать сверстников добрее? Рейтинг «Кинопоиска» — 7

Дело

Преподаватель литературы в провинциальном вузе Давид Гурамович решает сражаться за справедливость. Когда он узнает о воровстве влиятельного в городе человека, то не остается в стороне. Вскоре и на самого Давида находят компромат. Друзья преподавателя просят Гурамовича пойти на мировую. Но он собирается идти до конца. Рейтинг «Кинопоиска» — 6,2

На близком расстоянии

Однажды востребованная актриса Инга обнаруживает под своей дверью курьера, находящегося без сознания. Она помогает парню, а когда он просит у нее приюта, то соглашается пустить курьера в дом. Правда, ставит ему очень необычное условие. Рейтинг «Кинопоиска» — 6,1

Маша

Действие фильма разворачивается в 90-е. 13-летняя Маша ярко одевается, мечтает однажды выйти замуж за Сережу и воспринимает брутальных боксеров с секции своего дяди как друзей. Маша ничего не понимает в разборках взрослых, но вскоре сталкивается с реальностью. Рейтинг «Кинопоиска» — 6,1

Москвы не бывает

Разнорабочий Леха живет в провинции. Ему постоянно не хватает денег, но он привык плыть по течению. Все меняется, когда в его город приезжает гость из столицы. Тот снимает аварийное жилье поэта, который когда-то писал стихи о том, что Москвы не бывает. Леха и сам начинает подозревать, что и столица, и его провинция, и сам таинственный гость — не те, кем кажутся. Рейтинг «Кинопоиска» — 6,4

Виктория

40-летний Кирилл — чемпион Европы по боям без правил. Мужчина не спешит обзаводиться семьей и не видит ничего плохого в мимолетных связях. Все меняется, когда 5-летняя дочка его очередной девушки называет Кирилла папой. Рейтинг «Кинопоиска» — 7,2

Бонус № 1: Сахаров. Две жизни

Андрей Сахаров — это не только физик, который создал водородную бомбу, но и выдающийся гуманист и правозащитник. Эти две стороны личности ученного находились в постоянном противостоянии. Именно такой дуализм и диалоги с совестью Сахарова стали основой документального фильма. Рейтинг «Кинопоиска» — 7

Бонус № 2: Нас других не будет

«Нас других не будет» — документальный фильм об актере Сергее Бодрове — младшем. Исполнителя главной роли в фильме «Брат» вспоминают его коллеги и друзья: продюсер Сергей Сельянов, художник Надежда Васильева, композитор Вячеслав Бутусов и другие. Рейтинг «Кинопоиска» — 6,7

Бонус № 3: Байкал. Удивительные приключения Юмы

В одном из самых добрых фильмов года рассказывают историю байкальской нерпы по имени Юма. Рождение, детство, взросление, непростые испытания и далекое путешествие на Ушканьи острова — все это части трогательной биографии Юмы, которая будет интересна как детям, так и взрослым. Рейтинг «Кинопоиска» — 8,4

Вы смотрели какой-то из этих фильмов? Поделитесь своими впечатлениями.

Внимание: в январе 2022 года мы исправили фактические неточности в этой статье.