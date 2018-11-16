10 звездных пар, которые не смотрятся вместе, но это не мешает им быть счастливыми

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Любовь неподвластна разумному объяснению. Это чувство, для которого не существует рамок и стереотипов. Ни рост, ни социальное положение, ни разница культур, ничто иное не становится преградой для тех, кто действительно хочет быть вместе. А в конце статьи, в бонусе, мы спрятали новую девушку Илона Маска, которая обожает Достоевского и верит в существование инопланетян.

AdMe.ru выбрал для вас звездные семьи, чью идиллию не разрушить ни общественным стереотипам, ни злым языкам.

1. Венсан Кассель и Тина Кунаки

Венсану Касселю до сих пор не могут простить разрыв с Моникой Беллуччи (их пара считалась одной из самых красивых). Тину не перестают упрекать в желании раскрутиться за счет известного актера. В их искренность мало кто верит, но, похоже, это их совсем не волнует. Разница в 31 год не помешала им пожениться, а недавно пара сообщила о своем желании завести детей.

2. Хафтор Бьернссон и Келси Хенсон

Звезда «Игры престолов», сыгравший роль Горы, на своей страничке в инстаграме сообщил о свадьбе, подписав фото: «С большим удовольствием могу назвать Келси Морган Хенсон своей женой! Готов защищать эту красавицу, что бы ни произошло в нашей жизни!» Миниатюрная девушка ростом 157 см не достает даже до плеча мужа, чей рост составляет 206 см. Молодожены познакомились в одном из баров, где Келси подрабатывала официанткой, и с тех пор неразлучны.

3. Марк Цукерберг и Присцилла Чан

В обществе принято считать, что влиятельные мужчины выбирают себе в жены образцовых красавиц. Но богатейший человек мира Марк Цукерберг не привык следовать стереотипам и женился на лучшей подруге. Супруги преодолевали трудности вместе: Присцилла поддерживала Марка, когда в его идею никто не верил, а Марк в свою очередь оберегал жену на протяжении нескольких лет отчаянных попыток зачать ребенка. Они пережили 3 выкидыша, но вопреки всему наконец стали счастливыми родителями.

4. Хью Джекман и Деборра-Ли Фернесс

Харизматичный красавчик Хью Джекман покорил сердца миллионов женщин, но выбрал себе в жены одну-единственную. Актер младше своей избранницы на 13 лет, что вполне заметно внешне. Часть таблоидов записывает Дебору в мамы Хью и периодически подкидывает слухи о разводе. Несмотря на это, супруги продолжают жить дружно и не стесняются публично проявлять свои чувства.

5. Аарон Тейлор-Джонсон и Сэм Тейлор-Джонсон

Сэм — 50, Аарону — 27. Они уже 6 лет счастливы в браке и воспитывают 2 совместных дочерей. Молодые девушки, влюбленные в красавчика Аарона, не могут понять, почему он выбрал в жены женщину, которая старше его почти в 2 раза. Но супруги в ответ на это лишь пожимают плечами и отвечают, что просто счастливы вместе. А недавно молодой и успешный актер и вовсе заявил, что мог бы оставить карьеру ради семьи, и назвал отцовство самым большим удовольствием в жизни. В подтверждение своих искренних чувств Аарон сделал татуировку с именем жены в области сердца.

6. Питер Динклэйдж и Эрика Шмидт

Еще одна звезда «Игры престолов» — Питер Динклэйдж — уже более 12 лет счастлив в браке. Актер познакомился с Эрикой, молодым театральным режиссером, в 1995 году, после чего их близкая дружба переросла в любовь. Сейчас пара радует поклонников своей искренностью и преданностью, воспитывая 2 детей.

7. Лив Тайлер и Дэйв Гарднер

Красотка Лив Тайлер выше своего мужа, но ее это совсем не заботит: актриса свободно надевает туфли на каблуках и не старается каким-либо образом казаться ниже. Пара воспитывает 2 совместных детей и 2 детей от предыдущих браков. А недавно друг семьи комик Джек Уайтхолл пустил слух, что Лив и Дэйв узаконили отношения.

8. Саша Барон Коэн и Айла Фишер

Он — отвязный шоумен, который не раз шокировал общественность своими эпатажными выходками, она — скромная, миниатюрная девушка, актриса и писательница. Супруги жили буквально в разных мирах, но ради того, чтобы быть вместе, пошли на уступки. Айла, например, отреклась от своей религии и приняла иудаизм. А Саша начал разделять с супругой ее интересы в отношении благотворительности, и недавно пара пожертвовала $ 1 млн на помощь жителям Сирии. Несмотря на это, все же сложно представить, как Айле удается не только терпеть, но и поддерживать безумства мужа, а ему — со своим амплуа — играть роль добропорядочного семьянина и отца 3 детей.

9. Джессика Альба и Кэш Уоррен

История их любви напоминает голливудский романтический фильм: простой парень Кэш подрабатывал помощником режиссера, выполняя мелкие поручения вроде заказа пиццы или покупки кофе с собой. Он и мечтать не мог, что познакомится со своей любимой актрисой и станет ее мужем. Супруги вместе уже больше 10 лет, они воспитывают 3 детей.

10. Принц Гарри и Мегал Маркл

Пожалуй, самый невозможный союз из всех. Разведенная 37-летняя американская актриса с африканскими корнями из простой семьи стала частью королевской семьи. Казалось, такое бывает только в сказке, но и в нашем мире тоже нашлось место чуду. Свадьба принца Гарри и Меган Маркл стала самым обсуждаемым событием года, после которого многие люди снова смогли поверить в искреннюю любовь без рамок, границ и стереотипов.

Бонус: Илон Маск шокировал общественность своей новой пассией

Один из самых харизматичных миллиардеров в мире разрушил все слухи вокруг своей личной жизни, когда вышел в свет с канадской певицей Граймс, чем, мягко говоря, удивил всех. Девушка выглядит очень экстравагантно и не похожа на прошлых красавиц, с которыми встречался Илон Маск (Эмбер Херд, например). У певицы французские и украинские корни, она очень любит русскую культуру и обожает Достоевского и Тарковского. Познакомилась новоиспеченная пара в твиттере (да, оказывается можно заинтересовать миллиардера, просто прокомментировав его пост). Надеемся, что после череды неудач Илон Маск все-таки обретет свое счастье.