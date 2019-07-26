10 неожиданных примеров того, как сериалы повлияли на реальный мир

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Кажется, что между вымыслом и реальной жизнью есть непреодолимый барьер — экраны наших телевизоров и гаджетов. Но, оказывается, то, что мы смотрим, имеет над нами большую власть: под влиянием сериалов мы выбираем имена детям, направления для путешествий и породы собак и даже меняем собственную судьбу.

AdMe.ru отыскал несколько ярких фактов, которые показывают, какое действие оказывают на нас любимые телешоу.

1. «Игра престолов» спасла Исландию от экономического краха

В 2008 году из-за финансового кризиса буквально за 1 день потерпели крах 3 крупнейших банка страны, и это привело к экономической катастрофе. Другие страны не торопились помогать маленькому островному государству. Помимо различных финансовых мер из сложной ситуации Исландии помог выбраться туризм. Миллионы поклонников «Игры престолов» хотели увидеть ледники и озера Исландии, которые были показаны в сериале как «земли за стеной». Наплыв туристов помог исландской экономике укрепить национальную валюту и вновь встать на ноги. Так, в 2018 году количество туристов в 6,5 раз превысило число местных жителей (2,24 млн туристов при населении 350 тыс. человек).

2. Каждый 5-й путешественник в мире посещает какое-то место, потому что видел его в любимом сериале

Исследователи Университета Северного Техаса утверждают, сериалы во многом определяют место для поведения отпуска, так как во время просмотра зрители видят его дольше и регулярнее, чем в фильмах. Согласно отчету TripAdvisor, таким образом выбирает направление для поездки каждый 5-й турист.

Мгновенная популярность мест съемок вызывает и проблемы. Жители небольшого округа Монтерей в Калифорнии, где снимали сериал «Большая маленькая ложь», недовольны огромным количеством туристов и жалуются, что «инстаграмеры», бросающие свои машины ради красивой фотографии на мосту Биксби Крик, создают постоянные пробки.

3. В Австралии появилось реальное кладбище погибших героев сериала «Игра престолов»

В парке Столетия в Сиднее австралийский стриминговый сервис Foxtel открыл необычное кладбище в честь финального сезона «Игры престолов»: здесь можно увидеть надгробия и усыпальницы героев саги, погибших в течение сериала. Проект планировался как временный, но кто знает, не станет ли он постоянным местом паломничества фанатов.

4. «Игра престолов» привела к буму популярности хаски

На волне увлечения «Игрой престолов» люди начали массово приобретать щенков хаски из-за их сходства с лютоволками. Но поняв, что собаки этой породы нуждаются в постоянном внимании, прогулках и тренировках, иначе начинают скучать и портить мебель, безответственные хозяева принялись сдавать питомцев в приюты для животных. Большая часть из них были названы в честь героев сериала, например Старк или Санса. Питеру Динклэйджу, исполнителю роли Тириона Ланнистера, даже пришлось в твиттере обратиться к зрителям и попросить хорошо подумать перед покупкой щенка хаски. «Лучше возьмите собаку из приюта», — написал он.

5. Поклонники сериалов называют детей именами любимых героев

По данным Службы социального обеспечения США, за 8 лет трансляции «Игры престолов» число детей, названных в честь героев этого телешоу, постоянно росло. Так, если в 2010 году в США родилось 273 Арьи, то в 2018-м — 2 545. Также популярны имена Санса, Дейенерис и Кхалиси. В России тоже называют детей именами любимых героев: в Подмосковье подрастает Арья Сергеевна Хлопкова, а в Челябинской области на свет появились 2 мальчика — Варис и Петир.

6. На Airbnb сдаются «уникальные апартаменты, вдохновленные сериалом „Чернобыль“»

Часть сцен сериала снимали в Вильнюсе, и теперь туристы хотят посетить места съемок. Пара из Вильнюса обставила жилье в советском стиле и предлагает дополнить впечатления и проникнуться атмосферой 80-х годов ХХ века, пожив в «настоящей советской квартире». Она находится в обычном спальном районе недалеко от центра города и сдается за $ 66 в сутки. Бытовая техника времен СССР, собранная в «уникальных апартаментах», до сих пор работает.

7. Припять превратилась в модное место для селфи и фотосессий

После сериала «Чернобыль» туристы сотнями едут в Припять. Часто фотографии, которые они делают там, не соответствуют атмосфере места. Сценарист сериала Крейг Мазин попросил любителей селфи помнить о том, что там произошла трагедия, и отнестись с уважением к пострадавшим в ней людям.

8. Создатели «Теории Большого взрыва» материально поддерживают студентов и ученых в реальной жизни

Создатели «Теории Большого взрыва» учредили стипендию для 20 студентов Калифорнийского университета в области науки, технологии, инженерии и математики, заявив, что сериал вполне мог вдохновить некоторых из зрителей на научную карьеру. Общий фонд стипендии составляет $ 4 млн. У команды сериала тесные связи с реальным научным сообществом, а Маим Бялик, исполнительница роли нейробиолога Эми Фара Фаулер, является доктором нейробиологии и в реальной жизни.

9. Сериал «Доктор Хаус» помог вылечить реального пациента

В клинику Марбургского университета обратился мужчина с тяжелой сердечной недостаточностью. Причину не могли установить больше года. Врачи клиники заметили сходство симптомов реального пациента со случаем, описанным в одной из серий «Доктора Хауса», где металлический протез тазобедренного сустава вызвал у больного отравление кобальтом. Оказалось, что мужчина действительно за полгода до появления первых признаков болезни перенес замену протеза с керамического на металлопластиковый. После повторной замены на «керамику» все симптомы исчезли.

10. Парень спас женщину, делая непрямой массаж сердца, как в сериале «Офис»

Американец Кросс Скотт заметил едущий по дороге автомобиль, за рулем которого была женщина без сознания. Он подложил под передние колеса булыжник, разбил окно и разблокировал дверь. Когда он обнаружил, что у женщины не прощупывается пульс, он вспомнил эпизод из комедийного сериала «Офис», где один из персонажей, Майкл Скотт, делает непрямой массаж сердца. В сериале показали, что для правильного темпа нажатий на грудь нужно напевать песню «Staying Alive» группы Bee Gees. Кросс так и сделал, женщина пришла в себя и была отправлена в больницу.