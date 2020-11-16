10 неожиданных деталей костюмов, из-за которых захочется заново пересмотреть любимые фильмы

Порой фильму вовсе не обязательно выигрывать «Оскар» за лучший дизайн костюмов, чтобы его образы врезались в память зрителей. Зачастую наряды героев продумывают до мелочей костюмеры, но иногда изюминка в гардеробном ансамбле появляется под воздействием внезапно возникших обстоятельств.

Мы в AdMe.ru нашли 10 культовых кинообразов, при создании которых костюмеры включили смекалку на полную. И, надо заметить, не зря.

«Шоу Трумана» — халат

В «Шоу Трумана» старушки, которые являются его поклонницами, одеты в ту же одежду, что и Мэрил, жена главного героя. Так создатели фильма, возможно, хотели подчеркнуть, что в шоу развернута обширная рекламная кампания и все, что там показывают, зрители с легкостью могут купить.

«Темный рыцарь: Возрождение легенды» — маска

В фильме «Темный рыцарь: Возрождение легенды» Брюс намеренно не носит маску во время сцены бала-маскарада. Это связано с тем, что он считает Бэтмена своей истинной личностью, а Брюса Уэйна — лишь маскировкой на публике. Когда Селина спросила его: «Кем ты притворяешься?», он ответил: «Брюс Уэйн, эксцентричный миллиардер».

«Призрак оперы» — платье Кристины

В «Призраке оперы» у Кристины те же прическа и украшения для волос, что и у императрицы Австрии Сисси на известном портрете. Платье героини тоже имеет сходство с нарядом принцессы. На самом деле это обычная практика в мире костюмеров. Дизайнеры, готовя образы для фильма, действие которого разворачивается в другую эпоху, часто копируют наряды с известных картин. Императрица Сисси жила примерно в то же время, когда происходят события романа «Призрак оперы».

«Мулен Руж!» — образ Сатин

В фильме «Милен Руж!» Кидман постоянно носит парик. В моде того времени были слегка волнистые волосы, и для этого девушки вовсю использовали накладные пряди. Кроме того, обратите внимание на то, как подведены брови актрисы, и на ее безупречно матовый цвет лица, который в начале XX века как раз войдет в моду. Действие фильма разворачивается в 1899 году.

«Пираты Карибского моря» — глаз пирата

Маккензи Круку, сыгравшему одноглазого пирата во франшизе «Пираты Карибского моря», было непросто во время съемок. Чтобы сымитировать отсутствие одного глаза, актеру приходилось все время носить две контактные линзы одна на другую. «Это неудобно, но не больно. И это помогает моему герою выделяться, потому что без этой детали я выгляжу просто как любой другой пират», — поделился Крук.

«Сонная лощина» — платье Катрины

В конце фильма Тима Бертона «Сонная лощина» 1999 года Кристина Риччи одета в платье, которое очень напоминает костюм Битлджуса. Возможно, это отсылка к одноименному фильму 1988 года, также снятому Бертоном.

«Назад в будущее» — значок Марти

В фильме «Назад в будущее» Марти носит необычный значок, который, как ни странно, представляет собой логотип выставки советского искусства и дизайна. Она называлась «Искусство в революции» и проходила в лондонской галерее Хейворд с февраля по апрель 1971 года. Дело в том, что в те времена многие зарубежные режиссеры, в том числе Стивен Спилберг (исполнительный продюсер киноленты «Назад в будущее») и Джордж Лукас, очень уважали свободу художественного самовыражения, которая существовала в советском кино. Возможно, этим значком они хотели показать то, что не могли продемонстрировать напрямую, поскольку зачастую были скованы рамками определенного жанра, финансово выгодного кинокомпаниям.

«Энола Холмс» — жакет Хелены Бонем Картер

В фильме «Энола Холмс» в сцене расставания на героине Хелены Бонем Картер надет жакет с анютиными глазками. Говорят, эти цветочки символизируют любовь на викторианском языке цветов.

«Ход королевы» — последний костюм Элизабет

В финальной сцене Элизабет гуляет по Москве в белоснежном наряде. Если присмотреться, то можно заметить, что это очень напоминает фигуру белой королевы. На ферзя намекает даже форма ее берета.

«Криминальное чтиво» — брюки Мии

В «Криминальном чтиве» Ума Турман носит брюки, которые ей жутко коротки. Это сделано специально, чтобы уложиться в бюджет. Все черные брюки, которые нравились художнице по костюмам и вписывались в ценовой диапазон, не подходили по росту длинноногой Уме Турман. Тогда было принято решение еще сильнее укоротить штанины, хотя брюки капри тогда были не в моде. После выхода фильма на экраны фасон вновь стал популярным.