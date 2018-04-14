10 необычных способов избавиться от лишних калорий без особых усилий

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У большинства из нас похудение ассоциируется с изнуряющими тренировками, строгими диетами и прочими вещами, которые никак не связаны с удовольствием. Но, оказывается, бороться с лишним весом можно и приятными методами. Например, сидя перед телевизором. Для этого нужно лишь выбрать правильный фильм.

AdMe.ru собрал для вас неочевидные способы сжигания лишних калорий. Некоторые из них оказались очень неожиданными.

1. Шопинг

Шопинг выматывает организм куда больше, чем кажется. Во-первых, подобная прогулка, как правило, дело не одного и не двух часов, во-вторых, сумки с покупками превращают простое хождение в тренировку с отяжелением. Шопинг в течение трех часов приблизительно эквивалентен часу занятий на велотренажере, цена которых — 500 калорий.

2. Уборка

Любую работу по дому можно сделать более приятной, если помнить, что ручной труд держит тело в тонусе. Полчаса обычной уборки могут отнять у вас около 85 калорий, что приблизительно равно 15-минутной тренировке пресса. А вот генеральная уборка за то же время — примерно в 2 раза больше.

3. Вино

Ученые из Альбертского университета заявляют, что бокал красного сухого вина способен заменить целый час тренировки в спортзале. Дело в том, что содержащиеся в напитке вещества ускоряют работу сердца и производительность мышц, а ресвератрол помогает преобразовать белый жир в бурый. Помните главное: речь идет всего об одном бокале.

4. Пение

Пение задействует множество различных мышц и является хорошей тренировкой. Для того чтобы избавиться от 100 калорий, вам нужен час пения или 15 минут интенсивных непрерывных отжиманий. Разве это не хороший повод выбираться по выходным в караоке или хотя бы радовать по утрам соседей своим голосом, пока принимаете душ?

5. Сон

Говоря себе «ну еще пять минуточек» после звонка будильника, вы даете своему телу дополнительное время на то, чтобы сбросить побольше калорий. Согласно исследованию, если вы отдадите предпочтение сну без одежды, то в течение месяца количество бурых жировых клеток и метаболическая активность вашего организма значительно увеличатся. Результат же благотворно отразится на вашей фигуре.

6. Донорство

По данным исследования, проведенного в Калифорнийском университете, сдача около 0,5 литра крови сжигает порядка 650 калорий. Примерно столько же вы потеряете за час плавания в быстром темпе. Однако помните, что в первую очередь кровь нужно сдавать из благих побуждений — сожженные калории лишь приятный бонус.

7. Поцелуи

Этот метод поможет вам потерять более 60 калорий, если вы будете целоваться в течение часа. Примерно столько же вы можете потерять за 5 минут быстрой пробежки. Однако если вы добавите поцелуям страсти, то цифра возрастет до 90 калорий. На одних поцелуях вы много, конечно, не сбросите, но это приятное дополнение к иным методам.

8. Смех

Исследователи из Университета Вандербильта говорят, что 10–15 минут смеха способны сжечь 10–40 калорий. Все зависит от силы эмоций: сдержанный хохот отнимет у вас значительно меньше калорий, чем перехватывающий дыхание и сводящий живот смех. Те же самые 40 калорий вы потеряете, если будете приседать в течение 10 минут.

9. Компания мужчин

Согласно исследованию, во время трапезы в компании мужчин женщины неосознанно делают выбор в пользу меньших порций и менее калорийной пищи. Объясняется подобное поведение стремлением прекрасного пола соответствовать стандартам: меньше калорий — стройнее фигура — выше привлекательность. Чем не стимул чаще ходить на свидания?

10. Фильмы ужасов

Ученые утверждают, что во время просмотра фильмов ужасов в организме вырабатывается адреналин, который снижает аппетит и ускоряет метаболизм, тем самым благотворно влияя на вашу фигуру. Вот вам топ-5 способствующих похудению фильмов: Пила: 133 калории.

Чужой: 152 калории.

Изгоняющий дьявола: 158 калорий.

Челюсти: 161 калория.

Сияние: 184 калории. Приблизительно столько вы потеряете за 15 минут занятий со скакалкой в быстром темпе.

Все вышеперечисленные методы помогут вам избавиться от лишних калорий за приятными и полезными занятиями, но они не могут полноценно заменить физические нагрузки. Ни пение, ни просмотр фильмов ужасов не способны увеличить в объемах ваши мышцы и придать телу привлекательные изгибы. Используйте предложенные нами способы лишь как дополнение или краткосрочную замену спорту.

Женской половине редакции особенно понравился метод № 1, а вам?