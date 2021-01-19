10 необычайно красивых актрис, о которых почему-то мало кто слышал. Мы это исправим

В киноиндустрии новые таланты зарождаются так же часто, как звезды на небе. Одним везет, и к ним сразу приходит популярность, другие же годами снимаются в ролях второго плана или в эпизодах. Мы решили посмотреть, кто из актрис еще не стал по-настоящему известными, но уже имеют все задатки для этого.

AdMe.ru стало любопытно, какие актрисы могут в скором времени стать известными как минимум благодаря своей небывалой красоте. Смотреть на них — одно удовольствие.

1. София Бутелла

Красавица родилась в Алжире в 1982 году, а выросла в Париже. С детства ее главной страстью были танцы, но особое предпочтение она отдавала уличному стилю. Сделав прекрасную карьеру танцовщицы — Бутелла выступала на подтанцовке у Мадонны и Рианны, — девушка решила попробовать себя в кино. Сначала намеренно выбирая роли второго плана, чтобы набраться опыта у более опытных коллег, Бутелла постепенно добралась до ключевых женских ролей и сыграла одного из центральных персонажей в фильме «451 градус по Фаренгейту».

2. Александра Даддарио

Девушка с итальянскими, ирландскими и венгерскими корнями родилась в Нью-Йорке в 1986 году. Ее детская мечта — стать известной актрисой — долгое время казалась несбыточной. Несмотря на то что Александра снималась с 16 лет, ей доставались роли в не самых успешных фильмах и часто второго плана. Даддарио не сдавалась и в 2010 году получила заветную роль в блокбастере «Разлом Сан-Андреас», после чего ее карьера пошла вверх. Актриса даже снялась в сериале «Настоящий детектив». Одной из последних удачных работ Александры стала роль роковой соблазнительницы в сериале «Почему женщина убивает» — невозможно не обратить внимание на идеальную фигуру актрисы и ее пронзительный взгляд.

3. Мадалина Генея

Актриса и модель родилась в небольшой румынской деревушке на ферме. С раннего детства девушка была в центре внимания благодаря участию в телешоу. В 14 лет ее талант и красоту заметил модный дом Gattinoni и она начала выступать на показах по всему миру. Сделав успешную карьеру модели, Генея стала пробовать себя в кино. Ее дебют состоялся в итальянском ситкоме I soliti idioti. Затем румынка снялась вместе со звездным красавчиком Джудом Лоу в кинокартине «Дом Хемингуэй», а позже ей досталась роль «мисс Вселенной» в драматическом фильме Паоло Соррентино «Молодость».

4. Аннет Махендру

Актриса родилась в интернациональной семье: мама — русская, отец — индиец. Они много путешествовали по миру, благодаря чему Махендру выучила 6 языков. С детства будущая актриса занималась хореографией, но профессиональной танцовщицей так и не стала. Зато в девушке проснулась страсть к актерству — она играла в спектаклях и инди-фильмах, параллельно получая степень магистра международных отношений. Диплом актриса так и не получила, потому что решила бросить учебу и поступить в театральный. Известность пришла к девушке после роли Нины в сериале «Американцы», где ее игру высоко оценили продюсеры и режиссеры фильма.

5. Ольга Зуева

Ольга Зуева родилась во Владивостоке. С самого детства девушка мечтала вырваться из родного города. Она сделала ставку на карьеру модели, и ей повезло оказаться на подиумах Парижа, Лондона и Милана. Но успех не принес чувства удовлетворения, и Зуева решила заняться кино. Сначала попробовала себя в качестве актрисы, снявшись в фильме «Солт», сериале «Оранжевый — хит сезона», а затем — в роли сценариста и режиссера собственных кинокартин, которые зрители встретили не слишком тепло (драма «На районе» на IMDb имеет рейтинг 2,6). Однако девушку это не остановило — сейчас она занимается новым проектом в качестве режиссера и актрисы.

6. Лили Симмонс

Американка начала свою карьеру в 2010 году в качестве модели, позже сменив деятельность на актерскую. Поначалу Симмонс доставались эпизоды в сериалах, но вcе же ей удалось сыграть одну из ключевых ролей в успешном боевике «Банши». Помимо этого, актриса играла персонажей второго плана в таких крупных проектах, как «Настоящий детектив» и «Мир Дикого Запада». Уверены, что внешность и талант Симмонс помогут ей в итоге получить действительно большую роль.

7. Эмбер Джин Роуэн

У актрисы пока не было крупных ролей, но она уже успела поучаствовать в масштабных проектах, таких как сериал «Викинги», где Роуэн сыграла эпизодическую роль рабыни Флоки, которая исчезает после вражеского нападения. Актриса болеет алопецией — болезнью, вызывающей потерю волос. Полностью лысой она стала в 16 лет. Надеемся увидеть Роуэн на экранах вновь.

8. Лиза Викари

Известность к немецкой актрисе пришла вместе с успехом сериала «Тьма», который распространялся на платформе Netflix. Вскоре Викари от сериалов вернулась к полному метру — актриса исполнила главную роль в романтической комедии «Иси и Оси». До роли в сериале Викари играла в полнометражном немецком кино и даже получила награду New Faces Awards за роль в постапокалиптическом фильме Hell. Хотя в данный момент Викари нигде не снимается, скорее всего, мы еще увидим ее в новых кинопроектах.

9. Элеонор Томлинсон

Британская актриса уж больно похожа на одну из диснеевских героинь. Недаром именно роли принцесс удаются актрисе лучше всего: она играла принцессу Изабель в фильме «Джек — покоритель великанов», леди Изабель Невилл в британском сериале «Белая королева». Хотя, стоит признать, что не менее ярко Томлинсон выглядит и в роли дочери обнищавшего шахтера в сериале BBC «Полдарк».

10. Соноя Мидзуно

Актриса, модель и балерина снималась в известных фильмах режиссера Алекса Гарланда («Из машины», «Аннигиляция») и сыграла главную роль в его сериале «Разрабы». Его фильм «Из машины» стал для девушки дебютным. Многим актриса запомнилась по своим второстепенным ролям в фильмах «Ла-Ла Ленд», «Красавица и Чудовище» и «Безумно богатые азиаты». Зрители очень тепло встретили Мидзуно в роли доктора Азуми в сериале «Маньяк». Но по-настоящему актриса раскрыла свой талант в роли Лили Чан в драматическом мини-сериале «Разрабы».