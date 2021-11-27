10 нелогичных моментов в «Гарри Поттере», которые могли проморгать только маглы

Джоан Роулинг создала волшебный мир, в который хочется возвращаться даже во взрослом возрасте. Экранизации ее книг завораживают не меньше, хотя не обошлось без ошибок и нестыковок, которые фанаты находят даже 20 лет спустя.

Мы в AdMe.ru любим «Гарри Поттера», но обожаем покопаться в фильмах и вытащить на поверхность то, что многие не замечали годами.

Привет из солнечной Болгарии

Болгары очень эффектно появляются в 4-м фильме. На контрасте с воздушными ученицами Шармбатона парни в околоармейских мундирах и сапогах на 100 % брутальны. Но если это их повседневная школьная форма, то как они ходят в ней летом? Ради справедливости отметим, что зимы в Болгарии суровы, но из-за теплых ветров воздух может прогреться до +15. А летом и +40 не редкость. Но ведь ученики Дурмстранга приезжают в Хогвартс в начале учебного года, значит, в Болгарии еще должно быть тепло. А они носят меховые шапки и пальто.

Гендерное разделение Шармбатона и Дурмстранга

Заметили ли вы, что на Турнире трех волшебников в составе делегации Шармбатона не было юношей, а от Дурмстранга не приехало ни одной девочки? У зрителя создается впечатление, что это две закрытые школы с гендерным разделением учащихся. Возможно, кинобоссы решили, что так будет зрелищнее, но вдумчивый читатель книг о Гарри Поттере заметит неладное: кажется, девушки потеряли где-то парней. Ведь в Шармбатоне учатся не только девочки, самым известным выпускником школы был Николас Фламель. Да, тот самый создатель философского камня.

Парни, которые сестры

Святочный бал, пары красиво и чинно вальсируют. Внезапно в школе со строгими правилами появляется рок-группа с длинноволосым солистом, и ребята дают жару, что само по себе странно. И кто вообще эти музыканты? Большинство вспомнит, что в книге упоминалась какая-то группа, но, кажется, там были сестры. Почему тогда на сцене стоят мужчины? У Джоан Роулинг группа называется The Weird Sisters («Странные сестрички». — Прим. AdMe.ru), а на русский их часто переводят как «Ведуньи». Несмотря на такое название, все музыканты — мужчины. В фильме группа специально остается неназванной из-за юридического спора между киностудией Warner Bros. и канадской фолк-группой Wyrd Sisters. Костяк группы учился в Хогвартсе и даже успел попортить нервы профессору Снеггу. Увы, большая часть сцены с музыкантами на Святочном балу была вырезана.

Волшебные волосы Гермионы

С каждым новым фильмом так и хочется сказать, что Гермиона сильно изменилась за лето. Роулинг описывает ее как обладательницу густой копны волос. В 4-й книге прямо говорится, что волосы девочки обычно напоминают воронье гнездо. В первом фильме мы видим образ, близкий к книжному. Но уже в фильме «Гарри Поттер и узник Азкабана» волосы Гермионы стали короче и уложены элегантными локонами. В финале же франшизы ее прическа подозрительно отдает «легкой небрежностью», на создание которой у модниц уходит половина утра. Это при том, что действие происходит в лесу, а волшебница вряд ли брала с собой утюжок для волос. Да и шевелюра при влажной погоде отлично вьется.

Загадочные близняшки-слизеринки

В нескольких сценах фильма «Гарри Поттер и Принц-полукровка» мелькают девочки-близняшки. В «Клубе слизней» они одеты в зеленые платья, что указывает на принадлежность к Слизерину. Но зачем были введены эти второстепенные персонажи, о которых многие зрители едва ли вспомнят? Оказывается, это Гестия и Флора Кэрроу. Близняшки важны для сюжета: глядя на девочек, сидящих в траве, экранный Гарри догадался, что есть 2 исчезающих шкафа. Но в итоге эту сцену вырезали, оборвав тем самым важную линию.

Своевольная палочка Волан-де-Морта

В 4-м фильме Питер Петтигрю сначала убирает палочку своего хозяина в левый карман, а минуту спустя достает из правого. Неужели палочка Темного лорда своевольничает и может перемещаться сама по себе?

Чары вейл, которых мы так и не увидели

В фильме непонятно, чем вейлы отличаются от остальных людей и почему герои сходят с ума по Флёр Делакур. Она симпатичная, конечно, но чем та же Гермиона с модной укладкой хуже? Напомним, что бабушка Флёр была вейлой, но кинобоссы почему-то решили, что этот важный момент можно упустить. А вот в книге ему уделено должное внимание. На чемпионате мира по квиддичу появляется талисман команды Шармбатона, и вот что пишет автор: «Вейлы пустились в пляс, и разум Гарри одним махом абсолютно и блаженно опустел. Ему захотелось совершить что-то не­описуемое, небывалое — и прямо сейчас. Может, вы­прыгнуть из ложи на арену?» Эта сцена прекрасно объясняет, какой эффект вейлы производят на мужчин.

Перемещающееся полотенце

Часто вещи в «Гарри Поттере» живут своей жизнью. Когда Гарри находится в «Норе», на диване по правую руку от него находится коричневое полотенце, а может быть, плед. На следующем кадре предмет находится уже за спиной героя.

Непоседливая подушка

У полотенца-пледа из предыдущего пункта есть подружка-подушка. Во второй части картины «Гарри Поттер и дары смерти» подушка за спиной гоблина Крюкохвата то и дело меняла свое положение. При первом просмотре на это не обращаешь внимания, но некоторые фанаты заметили эту раздражающую деталь.

Забытая Чжоу Чанг

Чжоу Чанг — любовный интерес Гарри Поттера. Этот персонаж был несправедливо забыт сценаристами. Помните, как Гарри набирался смелости, чтобы пригласить девушку на бал? Позже оказалось, что Гарри ей тоже нравится, но Чжоу выдала Амбридж секрет Выручай-комнаты. Очевидно, что девушка была вынуждена это сделать, но Гарри полностью игнорирует свою возлюбленную до конца фильма. Чжоу выдала правду под действием Веритасерума. Она жертва Амбридж. И тем не менее Гарри даже не поговорил с ней, а ведь раньше он так много к ней чувствовал. Неужели любовь могла так быстро закончиться? Как-то это не кажется правдоподобным.